Warum ist die Ross Stores Aktie Nasdaq100 Verlierer?

Ein eigener Auslöser ist nicht bekannt.

Wie waren die Zahlen von Ross Stores?

Umsatz plus 12 Prozent auf 6,3 Milliarden Dollar, Gewinn je Aktie 1,91 Dollar.

Wie hoch ist der Kurs der Ross Stores Aktie?

Im frühen Handel am Freitag 223,26 Dollar.