Die Ross Stores Aktie (US-Handelssymbol: ROST) zählt am Freitag, 27. November 2026, zu den Nasdaq100 Verlierern. Im frühen Handel steht sie bei 223,26 Dollar, die Kursanzeige nennt minus 1,29 Prozent. Am Black Friday gilt der Einzelhandel als besonders beobachtet.
Ross Stores Aktie: Nasdaq100 Verlierer am Freitag – Gewinnmitnahmen nach starken Zahlen?
Die Ross Stores Aktie steht am Freitag im frühen US-Handel bei 223,26 Dollar und zählt mit minus 1,29 Prozent laut Kursanzeige zu den Nasdaq100 Verlierern. Dabei hatte der Händler zuletzt starke Quartalszahlen vorgelegt.
Kursgrund
Warum die Ross Stores Aktie nachgibt
Ein konkreter Auslöser ist nicht bekannt. Möglich sind Gewinnmitnahmen, nachdem die Ross Stores Aktie nach den Zahlen vom 19. November gestiegen war. Der Händler meldete für das dritte Quartal 12 Prozent mehr Umsatz, einen Gewinn je Aktie von 1,91 Dollar und eine angehobene Prognose.
Hintergrund
Starkes Quartal, Weihnachtsgeschäft im Blick
Ross betreibt Discount-Läden für Mode und Haushaltswaren. In diesem Jahr eröffnet der Händler 115 neue Filialen. Für die Ross Stores Aktie als Nasdaq100 Verlierer am Black Friday entscheidet nun das Weihnachtsgeschäft.
Häufige Fragen zur Ross Stores Aktie
Warum ist die Ross Stores Aktie Nasdaq100 Verlierer?
Ein eigener Auslöser ist nicht bekannt.
Wie waren die Zahlen von Ross Stores?
Umsatz plus 12 Prozent auf 6,3 Milliarden Dollar, Gewinn je Aktie 1,91 Dollar.
Wie hoch ist der Kurs der Ross Stores Aktie?
Im frühen Handel am Freitag 223,26 Dollar.
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