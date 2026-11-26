Wenn die Rüstung läuft, läuft auch Rolls-Royce: Die Rolls-Royce-Aktie (ISIN: GB00B63H8491, WKN: A1H81L, Symbol London: RR., Symbol Deutschland: RRU, US-Symbol: RYCEY) gewinnt im Xetra-Handel 4,20 Prozent auf 15,44 Euro und gehört zu den CBOE UK 100 Gewinnern des Tages. In London schließt die Aktie 3,85 Prozent höher bei 1.299,5 Pence.
Rolls-Royce-Aktie CBOE UK 100 Gewinner: Rüstungsrally nach Babcock-Rekordauftrag – der Triebwerksbauer holt 4 Prozent auf
Die Rolls-Royce-Aktie steigt im Xetra-Handel um 4,20 Prozent auf 15,44 Euro und zählt zu den CBOE UK 100 Gewinnern des Tages. Ein Rekordauftrag für den Branchennachbarn Babcock zieht die britischen Luftfahrt- und Rüstungswerte nach oben, der Gesamtmarkt erholt sich. Im Rücken hat der Konzern eine bestätigte Prognose und einen beschleunigten Aktienrückkauf.
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CBOE UK 100 Gewinner Rolls-Royce
Warum die Rolls-Royce-Aktie steigt: Ein Auftrag für den Nachbarn hebt die ganze Branche
Die Nachricht des Tages kam nicht aus Derby, sondern von Babcock. Für die Börse machte das keinen Unterschied.
Der Rüstungsdienstleister Babcock unterschrieb am Donnerstag einen Fünfjahresvertrag über 8,7 Milliarden Pfund für die Wartung der britischen U-Boot-Flotte – den größten seiner Geschichte. Die Luftfahrt- und Rüstungswerte in London legten daraufhin geschlossen zu: Neben dem CBOE UK 100 Gewinner Rolls-Royce stiegen auch Melrose und BAE Systems deutlich. Rolls-Royce liefert die Reaktoren für die atomgetriebenen U-Boote der Royal Navy und ist damit Teil derselben Wertschöpfungskette.
Dazu kam Rückenwind vom Gesamtmarkt. Der FTSE 100 gewann 1,75 Prozent auf 10.609 Punkte, weil Anleger die neuen US-Zollpläne als weniger hart einstufen als befürchtet und sich die Technologiewerte stabilisiert haben.
Prognose bestätigt
Am 12. November bekräftigte Rolls-Royce das Ziel von 4,7 bis 4,9 Milliarden Pfund operativem Gewinn und 3,8 bis 4,0 Milliarden Pfund freiem Mittelzufluss für 2026.
Rückkauf
Ein neuer Zwischenrückkauf über 1,5 Milliarden Pfund läuft bis zu den Jahreszahlen am 25. Februar 2027.
Power Systems
Der Auftragseingang der Sparte stieg in den ersten neun Monaten um 62 Prozent, der Auftragsbestand erreichte den Rekord von 8,6 Milliarden Pfund.
Steckbrief
- Unternehmen
- Rolls-Royce Holdings plc
- Geschäft
- Flugzeugtriebwerke, Rüstung, Energiesysteme
- ISIN / WKN
- GB00B63H8491 / A1H81L
- Symbol London / Deutschland / USA
- RR. / RRU / RYCEY
- Kurs Xetra
- 15,44 Euro (+4,20 %)
- Kurs London
- 1.299,5 Pence (+3,85 %)
Stand: 26.11.2026, Xetra laut Kursliste der Redaktion, 17:35 Uhr; London laut Hargreaves Lansdown
Häufige Fragen zur Rolls-Royce-Aktie
Warum ist die Rolls-Royce-Aktie heute CBOE UK 100 Gewinner?
Weil ein Rekordauftrag für Babcock die britischen Rüstungs- und Luftfahrtwerte nach oben zieht und sich der Gesamtmarkt erholt.
Gab es eine eigene Meldung von Rolls-Royce?
Nein. Die letzte größere Mitteilung war das Trading Update vom 12. November mit bestätigter Prognose und neuem Aktienrückkauf.
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