Der Rüstungsdienstleister Babcock unterschrieb am Donnerstag einen Fünfjahresvertrag über 8,7 Milliarden Pfund für die Wartung der britischen U-Boot-Flotte – den größten seiner Geschichte. Die Luftfahrt- und Rüstungswerte in London legten daraufhin geschlossen zu: Neben dem CBOE UK 100 Gewinner Rolls-Royce stiegen auch Melrose und BAE Systems deutlich. Rolls-Royce liefert die Reaktoren für die atomgetriebenen U-Boote der Royal Navy und ist damit Teil derselben Wertschöpfungskette.

Dazu kam Rückenwind vom Gesamtmarkt. Der FTSE 100 gewann 1,75 Prozent auf 10.609 Punkte, weil Anleger die neuen US-Zollpläne als weniger hart einstufen als befürchtet und sich die Technologiewerte stabilisiert haben.