Wer vor drei Jahren einstieg, hat sein Geld vervielfacht. Wer am Hoch kaufte, sitzt auf einem zweistelligen Verlust. Die Rolls-Royce Aktie schloss am Freitag, 27. November 2026, in London bei 1.310 Pence, ein Plus von 1,21 Prozent. In Stuttgart notierte sie am Abend bei 15,77 Euro. Das 52-Wochen-Hoch liegt bei 1.586 Pence.
Rolls-Royce Aktie: 17 Prozent unter dem Rekord – ist die Luft raus oder holt der Triebwerksbauer nur Schwung?
Die Rolls-Royce Aktie war jahrelang einer der größten Gewinner Europas. Jetzt notiert sie deutlich unter ihrem Hoch. Am Freitag ging es in London 1,2 Prozent nach oben.
Rolls-Royce Holdings plc · ISIN: GB00B63H8491 · WKN: A1H81L · Handelssymbol: RRU · US-Handelssymbol: RYCEY
Der Kurs
Zwischen Hoch und Tief
Die Aktie steht ziemlich genau in der Mitte ihrer Jahresspanne: gut 17 Prozent unter dem Hoch, gut 32 Prozent über dem Tief. Die Woche verlief unruhig. Am Mittwoch fiel der Kurs in Euro gerechnet unter seine 20-Tage-Linie, am Donnerstag erholte er sich in London zeitweise um fast vier Prozent, am Freitag kam ein weiteres Prozent dazu. Seit Jahresbeginn steht in Euro ein Plus von knapp 15 Prozent.
Bewertet wird der Konzern mit rund dem 30-Fachen des für 2026 erwarteten Gewinns. Das ist für einen Industriewert viel und zeigt, wie hoch die Erwartungen nach den vergangenen Jahren sind.
Rolls-Royce hat geliefert, was kaum jemand für möglich hielt. Genau deshalb ist die Aktie heute so teuer, dass gute Nachrichten nicht mehr reichen. Sie braucht bessere als erwartet.
Das Geschäft
Geld verdient in der Luft
Rolls-Royce baut Triebwerke für Großraumflugzeuge und verdient vor allem an der Wartung: Bezahlt wird nach Flugstunden. Je mehr Langstreckenflüge stattfinden, desto mehr fließt in die Kasse. Dazu kommen Antriebe für Schiffe und Militärflugzeuge, Energiesysteme für Rechenzentren und die Entwicklung kleiner Kernreaktoren.
Die Risiken liegen in der Abhängigkeit vom Luftverkehr, in Lieferketten, die seit Jahren unter Spannung stehen, und in der Bewertung. Hinweise auf das laufende Geschäft gibt es erst wieder mit den Jahreszahlen.
Häufige Fragen zur Rolls-Royce Aktie
Wo steht die Rolls-Royce Aktie?
Am 27. November 2026 schloss sie in London bei 1.310 Pence (plus 1,21 Prozent).
Wie weit ist das Jahreshoch entfernt?
Rund 17 Prozent; das 52-Wochen-Hoch liegt bei 1.586 Pence.
Baut das Unternehmen Autos?
Nein. Die Automarke gehört seit Langem zu einem deutschen Hersteller; der börsennotierte Konzern baut Triebwerke und Antriebe.
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