Die Aktie steht ziemlich genau in der Mitte ihrer Jahresspanne: gut 17 Prozent unter dem Hoch, gut 32 Prozent über dem Tief. Die Woche verlief unruhig. Am Mittwoch fiel der Kurs in Euro gerechnet unter seine 20-Tage-Linie, am Donnerstag erholte er sich in London zeitweise um fast vier Prozent, am Freitag kam ein weiteres Prozent dazu. Seit Jahresbeginn steht in Euro ein Plus von knapp 15 Prozent.