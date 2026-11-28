Frank Torti gehört zu den wichtigsten Köpfen bei Roivant: Er ist Präsident und Vorsitzender der Tochterfirmen, der sogenannten Vants. Am 24. November verkaufte er 700.000 Aktien zu durchschnittlich 42,26 Dollar, zusammen rund 29,6 Millionen Dollar. Für die Roivant Aktie ist der Preis bemerkenswert: Im Februar verkaufte Torti noch zu rund 27 Dollar.
Roivant Aktie: Topmanager Torti verkauft für 29,6 Millionen Dollar – 55 Prozent teurer als im Februar
Roivant-Topmanager Frank Torti hat laut SEC-Meldung am 24. November 700.000 Aktien für rund 29,6 Millionen Dollar verkauft. Im Februar hatte er schon 3 Millionen Aktien für 82 Millionen Dollar abgegeben, damals zu deutlich niedrigeren Kursen. Was die Insider Trades für die Roivant Aktie bedeuten.
Steckbrief
- Unternehmen
- Roivant Sciences Ltd.
- Sitz
- London
- Handelssymbol
- 87S
- US-Handelssymbol
- ROIV (Nasdaq)
- Vorstandschef
- Matthew Gline
- Gründer
- Vivek Ramaswamy
Stand: 28.11.2026, Transaktion laut SEC-Meldung
Die Stammdaten für Anleger: Die Roivant-Aktie wird in Deutschland unter dem Handelssymbol 87S gehandelt, in den USA unter ROIV an der Nasdaq.
Die Meldung
700.000 Aktien nach Plan
Laut der Pflichtmeldung verkaufte Torti die 700.000 Aktien am 24. November über einen Handelsplan nach Rule 10b5-1. Danach hält er noch gut 12,3 Millionen Aktien, beim aktuellen Kurs rund 520 Millionen Dollar wert. Ob den Verkäufen eine Optionsausübung vorausging, geht aus den uns vorliegenden Daten nicht hervor.
Im Februar hatte Torti in drei Tagen 3 Millionen Aktien aus Optionen zu 3,85 Dollar verkauft, zu durchschnittlich 27,35 Dollar und für rund 82 Millionen Dollar. Im August folgten weitere knapp 173.000 Aktien zu 37,17 Dollar. Der jetzige Kurs liegt rund 55 Prozent über dem Februarniveau.
Das Umfeld
Viele Verkäufer, kein Käufer
Hohe Summe
In den zwölf Monaten bis Ende Oktober verkauften zwölf Roivant-Insider Aktien für 878,5 Millionen Dollar.
Prominente Namen
Darunter Gründer Vivek Ramaswamy mit 105,9 Millionen Dollar und Immunovant-Chef Eric Venker mit 70,6 Millionen Dollar.
Keine Käufe
Käufe am offenen Markt meldete in diesem Zeitraum kein Insider.
Häufige Fragen zum Insiderverkauf bei Roivant
Wer ist Frank Torti?
Präsident und Vorsitzender der Roivant-Tochterfirmen, der Vants.
Wie viel hat er verkauft?
700.000 Aktien zu 42,26 Dollar, rund 29,6 Millionen Dollar.
Wie viele Aktien hält er noch?
Rund 12,3 Millionen Aktien.
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