Wer ist Frank Torti?

Präsident und Vorsitzender der Roivant-Tochterfirmen, der Vants.

Wie viel hat er verkauft?

700.000 Aktien zu 42,26 Dollar, rund 29,6 Millionen Dollar.

Wie viele Aktien hält er noch?

Rund 12,3 Millionen Aktien.