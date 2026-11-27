Fünf Namen, ein Datum, ein Kurs: Am 23. November verkauften bei Rocket Lab Chief Operations Officer Frank Klein, Finanzchef Adam Spice, der Chef der US-Tochter Brad Clevenger, Rechtsvorstand Arjun Kampani und Chefbuchhalter Agostino Ricupati Aktien. Zusammen gaben sie 76.962 Aktien für rund 3,9 Millionen Dollar ab. Für Anleger der Rocket Lab Aktie, die seit Monaten stark schwankt, klingt das alarmierend. Das Muster dahinter ist allerdings bekannt.
Rocket Lab Aktie: Fünf Manager verkaufen am selben Tag – was hinter den 3,9 Millionen Dollar steckt
Bei Rocket Lab gingen am 23. November gleich fünf Verkaufsmeldungen aus der Führung ein, angeführt von Chief Operations Officer Frank Klein mit 2,2 Millionen Dollar. Zusammen kamen knapp 77.000 Aktien für rund 3,9 Millionen Dollar an den Markt. Warum die Insider Trades für die Rocket Lab Aktie weniger dramatisch sind, als sie klingen.
Steckbrief
- Unternehmen
- Rocket Lab Corporation
- Sitz
- Long Beach, Kalifornien
- US-Handelssymbol
- RKLB (Nasdaq)
- Geschäft
- Raketenstarts, Satelliten, Raumfahrtkomponenten
- Chef
- Peter Beck
Stand: 26.11.2026, Transaktionen laut SEC-Meldungen
Die Stammdaten für Anleger: Die Rocket-Lab-Aktie wird in den USA unter dem Kürzel RKLB an der Nasdaq gehandelt.
Die Meldungen
Fünf Verkäufe, ein gemeinsamer Auslöser
Den größten Posten stellt Klein: 44.390 Aktien in vier Tranchen zu gewichteten Kursen zwischen 48,92 und 51,75 Dollar. Seine Meldung weist aus, dass die Verkäufe über einen 10b5-1-Plan liefen. Danach hält er 881.347 Aktien. Es folgen Clevenger mit 14.622 Aktien für rund 735.000 Dollar, Spice mit 9.401 Aktien für rund 473.000 Dollar, Kampani mit 7.533 Aktien für rund 379.000 Dollar und Ricupati mit 626 Aktien.
Dass fünf Manager am selben Tag verkaufen, hat einen naheliegenden Grund: An diesem Termin werden Aktienzusagen fällig. Rocket Lab verkauft in solchen Fällen automatisch einen Teil der zugeteilten Aktien, um die Lohnsteuer zu begleichen. Bezeichnend ist Kleins Stückzahl: Schon am 26. Mai meldete er exakt 44.390 verkaufte Aktien, damals ausdrücklich als sogenannten Sell-to-cover-Verkauf zur Deckung der Steuer auf zugeteilte Aktien.
Das Muster
Vom Rekord zur Halbierung: die Verkaufskurse 2026
Die Verkaufskurse erzählen die Geschichte der Aktie. Im Mai verkaufte Klein noch zu Kursen um 143 Dollar, im August um 66 bis 67 Dollar, am 23. November um die 50 Dollar. Der Chef Peter Beck hatte im Juli rund 3,3 Millionen Aktien für gut 286 Millionen Dollar verkauft, zu durchschnittlich gut 87 Dollar.
Häufige Fragen zu den Insiderverkäufen bei Rocket Lab
Wer hat bei Rocket Lab Aktien verkauft?
Frank Klein, Adam Spice, Brad Clevenger, Arjun Kampani und Agostino Ricupati, alle am 23. November 2026.
Wie viel wurde verkauft?
Zusammen 76.962 Aktien für rund 3,85 Millionen Dollar.
Ist der Verkauf ein Warnsignal?
Eher nicht. Das gemeinsame Datum und das frühere Muster sprechen für Steuerverkäufe bei der Zuteilung von Aktien.
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