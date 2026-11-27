Wer hat bei Rocket Lab Aktien verkauft?

Frank Klein, Adam Spice, Brad Clevenger, Arjun Kampani und Agostino Ricupati, alle am 23. November 2026.

Wie viel wurde verkauft?

Zusammen 76.962 Aktien für rund 3,85 Millionen Dollar.

Ist der Verkauf ein Warnsignal?

Eher nicht. Das gemeinsame Datum und das frühere Muster sprechen für Steuerverkäufe bei der Zuteilung von Aktien.