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Roblox Aktie: Zwei bis drei schwierige Quartale? Kursziel gesenkt

aktiencheck.de Redaktion 03.11.2026, 16:53 1 Min. Roth MKM

Während kurzfristig weitere Belastungen drohen, könnten neue Initiativen die Nutzerzahlen, das Engagement und die Monetarisierung langfristig deutlich steigern

Bild: unsplash

Eric Handler, Analyst von Roth MKM, rät die Aktie von Roblox Corporation (ISIN: US7710491033, WKN: A2QHVS, Ticker-Symbol: RO7, NYSE-Symbol: RBLX) nach der Veröffentlichung der Ergebnisse des dritten Quartals weiterhin zu kaufen und stellt das Kursziel von 54 USD in Aussicht. Kurzfristige Belastungsfaktoren könnten in den nächsten zwei bis drei Quartalen anhalten. Allerdings dürfte die breite Einführung wichtiger Initiativen die Nutzerbasis von Roblox erweitern, die Nutzeraktivität stärken und die Monetarisierung pro Nutzer verbessern, erkläre Eric Handler den Anlegern in einer Research-Note. Roth Capital füge jedoch hinzu, dass der Zeitpunkt der Markteinführungen, das Tempo der Akzeptanz und die Kosten der Umsetzung weiterhin ungewiss seien. Roblox Einschätzung im Überblick: Kursziel: ⬇️ 54 USD (zuvor: 60 USD)

Rating: 🟢 "buy" (unverändert)

Analyst: 🏛️ Eric Handler, Roth MKM | 30.10.2026 Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

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