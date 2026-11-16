Roblox-Aktie: Piper-Sandler-Analyst Thomas Champion bleibt bei „Neutral“ – Kursziel 52 Dollar nach dem Nutzer-Knick

Die Zahlen zum dritten Quartal Ende Oktober haben die Skepsis verstärkt: Nach Börsenschluss fiel die Aktie um rund 17 Prozent, weil Roblox weniger Nutzer meldete und deutlich mehr Geld für Künstliche Intelligenz ausgeben will.

Die Aktienanalyse von Piper Sandler sieht in diesem Umfeld keinen Grund für eine Kaufempfehlung, aber auch nicht für einen Ausstieg.