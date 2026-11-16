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Roblox-Aktie: Piper-Sandler-Analyst Thomas Champion bleibt bei „Neutral“ – Kursziel 52 Dollar nach dem Nutzer-Knick

aktiencheck.de Redaktion3 Min.

Piper-Sandler-Analyst Thomas Champion bleibt bei „Neutral“ für die Roblox-Aktie und nennt ein Kursziel von 52 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 49,91 US-Dollar sind das rund 4 Prozent Potenzial. Die Spieleplattform verliert Nutzer und zahlende Kunden, die Buchungen schrumpfen.

Roblox-Aktie: Piper-Sandler-Analyst Thomas Champion bleibt bei „Neutral“ – Kursziel 52 Dollar nach dem Nutzer-Knick
Bild: Mateo / Unsplash
Rating Piper Sandler (bestätigt)
Neutral
Kursziel
52 $
Schlusskurs 13.11.2026
49,91 $
Abstand zum Kursziel
+4,2 %

Steckbrief

Unternehmen
Roblox Corporation
Handelssymbol
RBLX (NYSE)
Analyst
Thomas Champion
Bank
Piper Sandler
Rating
Neutral (bestätigt)
Kursziel
52 US-Dollar

Stand: 13.11.2026, Schlusskurs vom Freitag laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026

Abwarten statt zugreifen: Piper-Sandler-Analyst Thomas Champion bleibt bei „Neutral“ für die Roblox-Aktie und nennt ein Kursziel von 52 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 49,91 US-Dollar vom Freitag errechnet sich ein Potenzial von rund 4 Prozent. Die Online-Spieleplattform hat im dritten Quartal einen deutlichen Rückgang bei Nutzern und Buchungen gemeldet.

Piper Sandler zur Roblox-Aktie

Wachstum in der Kehrtwende – Champion bleibt vorsichtig

Thomas Champion sieht die Roblox-Aktie neutral. Sein Kursziel von 52 US-Dollar liegt nur knapp über dem aktuellen Kurs.

Die Zahlen zum dritten Quartal Ende Oktober haben die Skepsis verstärkt: Nach Börsenschluss fiel die Aktie um rund 17 Prozent, weil Roblox weniger Nutzer meldete und deutlich mehr Geld für Künstliche Intelligenz ausgeben will.

Die Aktienanalyse von Piper Sandler sieht in diesem Umfeld keinen Grund für eine Kaufempfehlung, aber auch nicht für einen Ausstieg.

Die Argumente von Thomas Champion

Diese Punkte prägen das Bild, auf das sich die Einschätzung von Piper-Sandler-Analyst Thomas Champion stützt:

  1. Buchungen schrumpfen

    Die Buchungen sanken im dritten Quartal um 12 Prozent auf 1,697 Milliarden US-Dollar, während der Umsatz um 16 Prozent auf 1,572 Milliarden US-Dollar stieg.

  2. Weniger Nutzer

    Die Zahl der täglich aktiven Nutzer ging um 9 Prozent auf 138 Millionen zurück, die der zahlenden Nutzer um 16 Prozent auf 30,3 Millionen.

  3. Schwacher Ausblick

    Für das vierte Quartal erwartet Roblox Buchungen von 1,89 bis 2,0 Milliarden US-Dollar – 10 bis 15 Prozent weniger als im Vorjahr.

  4. Teure KI-Pläne

    Höhere Investitionen in Künstliche Intelligenz drücken kurzfristig auf die Profitabilität.

Die Wette auf die Wende

Roblox ist vor allem bei Kindern und Jugendlichen beliebt, die auf der Plattform selbst entwickelte Spiele nutzen. Die Buchungen – also die Ausgaben für die virtuelle Währung Robux – sind die wichtigste Kennzahl für das Geschäft.

Für das vierte Quartal stellt Roblox einen Umsatz von 1,47 bis 1,58 Milliarden US-Dollar in Aussicht. Ob die KI-Investitionen die Nutzer zurückbringen, muss sich erst zeigen.

Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Piper Sandler & Co., Analyst Thomas Champion. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Neutral“ und das Kursziel von 52 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.pipersandler.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.

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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben

Empfehlung

Roblox Corporation (RBLX): Halten, Kursziel 52,00 USD.

Quelle
Empfehlung von Thomas Champion, Aktienanalyst, Piper Sandler & Co. vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
Weitergegeben von
Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG

KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.

Veröffentlicht
16.11.2026, 15:17 MEZ
Interessenkonflikte

Stand: 16.11.2026, 15:17 MEZ

Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.

Risiken
Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.

Quelle der Empfehlung: Thomas Champion, Aktienanalyst, Piper Sandler & Co..

Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.

Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.