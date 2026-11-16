Abwarten statt zugreifen: Piper-Sandler-Analyst Thomas Champion bleibt bei „Neutral“ für die Roblox-Aktie und nennt ein Kursziel von 52 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 49,91 US-Dollar vom Freitag errechnet sich ein Potenzial von rund 4 Prozent. Die Online-Spieleplattform hat im dritten Quartal einen deutlichen Rückgang bei Nutzern und Buchungen gemeldet.
Roblox-Aktie: Piper-Sandler-Analyst Thomas Champion bleibt bei „Neutral“ – Kursziel 52 Dollar nach dem Nutzer-Knick
Piper-Sandler-Analyst Thomas Champion bleibt bei „Neutral“ für die Roblox-Aktie und nennt ein Kursziel von 52 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 49,91 US-Dollar sind das rund 4 Prozent Potenzial. Die Spieleplattform verliert Nutzer und zahlende Kunden, die Buchungen schrumpfen.
Steckbrief
- Unternehmen
- Roblox Corporation
- Handelssymbol
- RBLX (NYSE)
- Analyst
- Thomas Champion
- Bank
- Piper Sandler
- Rating
- Neutral (bestätigt)
- Kursziel
- 52 US-Dollar
Stand: 13.11.2026, Schlusskurs vom Freitag laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
Piper Sandler zur Roblox-Aktie
Wachstum in der Kehrtwende – Champion bleibt vorsichtig
Thomas Champion sieht die Roblox-Aktie neutral. Sein Kursziel von 52 US-Dollar liegt nur knapp über dem aktuellen Kurs.
Die Zahlen zum dritten Quartal Ende Oktober haben die Skepsis verstärkt: Nach Börsenschluss fiel die Aktie um rund 17 Prozent, weil Roblox weniger Nutzer meldete und deutlich mehr Geld für Künstliche Intelligenz ausgeben will.
Die Aktienanalyse von Piper Sandler sieht in diesem Umfeld keinen Grund für eine Kaufempfehlung, aber auch nicht für einen Ausstieg.
Die Argumente von Thomas Champion
Diese Punkte prägen das Bild, auf das sich die Einschätzung von Piper-Sandler-Analyst Thomas Champion stützt:
Buchungen schrumpfen
Die Buchungen sanken im dritten Quartal um 12 Prozent auf 1,697 Milliarden US-Dollar, während der Umsatz um 16 Prozent auf 1,572 Milliarden US-Dollar stieg.
Weniger Nutzer
Die Zahl der täglich aktiven Nutzer ging um 9 Prozent auf 138 Millionen zurück, die der zahlenden Nutzer um 16 Prozent auf 30,3 Millionen.
Schwacher Ausblick
Für das vierte Quartal erwartet Roblox Buchungen von 1,89 bis 2,0 Milliarden US-Dollar – 10 bis 15 Prozent weniger als im Vorjahr.
Teure KI-Pläne
Höhere Investitionen in Künstliche Intelligenz drücken kurzfristig auf die Profitabilität.
Die Wette auf die Wende
Roblox ist vor allem bei Kindern und Jugendlichen beliebt, die auf der Plattform selbst entwickelte Spiele nutzen. Die Buchungen – also die Ausgaben für die virtuelle Währung Robux – sind die wichtigste Kennzahl für das Geschäft.
Für das vierte Quartal stellt Roblox einen Umsatz von 1,47 bis 1,58 Milliarden US-Dollar in Aussicht. Ob die KI-Investitionen die Nutzer zurückbringen, muss sich erst zeigen.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Piper Sandler & Co., Analyst Thomas Champion. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Neutral“ und das Kursziel von 52 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.pipersandler.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Roblox Corporation (RBLX): Halten, Kursziel 52,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Thomas Champion, Aktienanalyst, Piper Sandler & Co. vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 15:17 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 15:17 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Thomas Champion, Aktienanalyst, Piper Sandler & Co..
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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