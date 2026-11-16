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Roblox Aktie abgestuft: Steal An Egg schwächelt – GTA VI als nächstes Risiko!

aktiencheck.de Redaktion 16.11.2026, 18:32 1 Min. Citigroup

Citi stuft Roblox auf "neutral" ab, da Steal An Egg an Popularität verliert und der bevorstehende Start von GTA VI zusätzlichen Konkurrenzdruck bringen könnte.

Bild: Mateo / Unsplash

Der Analyst von Citi, Jason Bazinet, stuft die Roblox-Aktie (ISIN: US7710491033, WKN: A2QHVS, Ticker: RBLX) von "buy" auf "neutral" ab und belässt das Kursziel unverändert bei 55 USD. Angesichts der nachlassenden Popularität von Steal An Egg erscheine das Chance-Risiko-Verhältnis der Aktie nicht mehr attraktiv. Unter den zehn beliebtesten Spielerlebnissen auf Roblox sehe Citi keine Anzeichen für einen neuen aufkommenden Erfolgstitel. Darüber hinaus berge die Veröffentlichung von Grand Theft Auto VI am 19. November ein potenzielles Risiko, erläutere Jason Bazinet in einer Research-Studie. Im vorbörslichen Handel liege die Roblox-Aktie mit 3% im Minus bei 49,90 USD. Jason Bazinet, Analyst von Citi, senkt seine Einstufung für die Roblox-Aktie von "buy" auf "neutral" und bestätigt das Kursziel von 55 USD. (Analyse vom 13.11.2026) Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

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