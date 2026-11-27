Die Robinhood Aktie (Robinhood Markets, Ticker HOOD, ISIN US7707001027) schloss am 25. November 2026 an der Nasdaq bei 65,78 US-Dollar, ein Plus von 0,20 Prozent (Quelle: Gotrade). Nachbörslich notierte sie bei 67,57 US-Dollar. Am Donnerstag blieb die US-Börse wegen Thanksgiving geschlossen, am Freitag handelt sie nur verkürzt. Die Aktie liegt damit rund 6 Prozent über dem 52-Wochen-Tief von 61,75 US-Dollar und deutlich unter ihren gleitenden Durchschnitten: Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 95,86 US-Dollar, der 200-Tage-Durchschnitt bei 90,69 US-Dollar, der Relative-Stärke-Index (RSI) bei 30,6.
Robinhood Aktie: 65,78 Dollar, nur 6 Prozent über dem Jahrestief, Rückkauf zu 105 Dollar im Schnitt – wie viel Puffer hat der Krypto-Broker?
Die Robinhood Aktie schloss am 25. November bei 65,78 US-Dollar, knapp über dem 52-Wochen-Tief von 61,75 US-Dollar. Der Bitcoin Kurs fällt, Prediction Markets wachsen sechsfach, Kosten und Kreditrisiken steigen. Was die Zahlen zeigen und wo die Risiken liegen.
Der Bitcoin Kurs von rund 61.800 US-Dollar und die schwache Stimmung bei Krypto-Aktien sind der Hintergrund. Doch Robinhood ist längst mehr als ein Krypto-Broker, und genau das macht die Lage interessant.
Der Absturz
Was hat die Robinhood Aktie im November so stark belastet?
Am 20. November fiel die Robinhood Aktie um 9,4 Prozent, als ein KI-Ausverkauf den Nasdaq 100 um 5,5 Prozent drückte und Bitcoin unter 59.000 US-Dollar rutschte.
Das berichtet CoinDesk. Dazu kam ein Rekordabfluss beim BlackRock-Bitcoin-ETF von 541 Millionen US-Dollar. Die Gotrade-Monatsrenditen zeigen für Oktober und November zusammen starke zweistellige Verluste; der November ist noch nicht abgeschlossen. Am 24. November meldete Stocktwits eine bärische Stimmung unter Privatanlegern.
Die Zahlen
Wie stark trägt das Geschäft ohne Bitcoin?
Im dritten Quartal 2026 erzielte Robinhood laut Pressemitteilung vom 27. Oktober einen Rekordumsatz von 1,42 Milliarden US-Dollar (plus 12 Prozent). Der Nettogewinn sank um 14 Prozent auf 476 Millionen US-Dollar, das verwässerte Ergebnis je Aktie lag bei 0,51 US-Dollar, bereinigt bei 0,60 US-Dollar. Belastet wurde das Ergebnis mit 67 Millionen US-Dollar Bewertungsverlusten aus dem Robinhood Ventures Fund I.
Die Verschiebung der Erlösquellen ist deutlich: Der Krypto-Umsatz brach um 55 Prozent auf 120 Millionen US-Dollar ein, das Handelsvolumen sank um 38 Prozent auf 50 Milliarden US-Dollar. Dagegen erzielten Prediction Markets 173 Millionen US-Dollar Umsatz, mehr als das Sechsfache des Vorjahres, bei 16,4 Milliarden gehandelten Event Contracts.
|Kennzahl
|3. Quartal 2026
|Veränderung
|Gesamterlöse
|1,42 Mrd. US-Dollar
|+12 %
|Nettogewinn
|476 Mio. US-Dollar
|-14 %
|Krypto-Umsatz
|120 Mio. US-Dollar
|-55 %
|Umsatz Prediction Markets
|173 Mio. US-Dollar
|über +500 %
|Funded Customers
|28,7 Mio.
|+7 %
|Plattform-Vermögen
|396 Mrd. US-Dollar
|+19 %
Angaben laut Robinhood-Pressemitteilung vom 27.10.2026; Vergleich jeweils zum 3. Quartal 2025.
Quelle: Robinhood Markets, Investor Relations
Tokenisierung
Welche Rolle spielen tokenisierte Aktien und Robinhood Chain?
Laut Pressemitteilung zählt die Robinhood Chain im ersten Quartal auf dem Mainnet zu den fünf größten Blockchains nach Umsatz und Volumen, mit über 80 Milliarden US-Dollar DEX-Volumen und über 50 Millionen US-Dollar Gebühren. Die Formulierung stammt aus der Unternehmensmitteilung und ist nicht unabhängig geprüft. Für Dubai ist ein Umsatzstart für 2027 geplant. Zugleich meldet CNBC am 23. November unter der Überschrift „Tokenized stocks face pushback as NYSE, Nasdaq pivot“ Widerstand gegen tokenisierte Aktien; den Artikel selbst haben wir nicht gelesen.
Die Circle Aktie und die Coinbase Aktie stehen für ähnliche Wetten auf Stablecoins und Tokenisierung. Robinhood setzt zusätzlich auf Prediction Markets, die neue regulatorische Fragen aufwerfen können; die Mitteilung erwähnt mögliche bedeutende regulatorische Verfahren ohne Details.
Ausblick
Was sollten Anleger bei der Robinhood Aktie jetzt beobachten?
Im Blick stehen das Jahrestief bei 61,75 US-Dollar, die monatlichen Kennzahlen zu Kunden und Plattform-Vermögen, die Entwicklung des Bitcoin Kurses und der Handelsvolumen sowie Neuigkeiten zu Prediction Markets und Tokenisierung. Auch die Zinserwartungen nach dem Kern-PCE von 3,3 Prozent im Oktober (FinancialMarkets) spielen eine Rolle.
FAQ
Häufige Fragen zur Robinhood Aktie
Wie hoch ist die Robinhood Aktie? Der letzte verfügbare Schlusskurs vom 25. November lag bei 65,78 US-Dollar (Gotrade).
Wie abhängig ist Robinhood vom Bitcoin Kurs? Der Krypto-Umsatz machte im 3. Quartal 120 Millionen von 1,42 Milliarden US-Dollar aus; er sank um 55 Prozent.
Was sind Prediction Markets? Handel mit Event Contracts auf den Ausgang von Ereignissen; Robinhood meldete 16,4 Milliarden gehandelte Kontrakte im Quartal.
Welche anderen Krypto-Aktien sind betroffen? Strategy, Coinbase, Circle und Galaxy fielen am 20. November zwischen 6 und 10 Prozent.
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