Im dritten Quartal 2026 erzielte Robinhood laut Pressemitteilung vom 27. Oktober einen Rekordumsatz von 1,42 Milliarden US-Dollar (plus 12 Prozent). Der Nettogewinn sank um 14 Prozent auf 476 Millionen US-Dollar, das verwässerte Ergebnis je Aktie lag bei 0,51 US-Dollar, bereinigt bei 0,60 US-Dollar. Belastet wurde das Ergebnis mit 67 Millionen US-Dollar Bewertungsverlusten aus dem Robinhood Ventures Fund I.

Die Verschiebung der Erlösquellen ist deutlich: Der Krypto-Umsatz brach um 55 Prozent auf 120 Millionen US-Dollar ein, das Handelsvolumen sank um 38 Prozent auf 50 Milliarden US-Dollar. Dagegen erzielten Prediction Markets 173 Millionen US-Dollar Umsatz, mehr als das Sechsfache des Vorjahres, bei 16,4 Milliarden gehandelten Event Contracts.