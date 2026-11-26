Rob Vinall ist kein Name, den jeder Anleger kennt. Unter Value-Investoren genießt der Gründer von RV Capital einen Ruf wie wenige andere in Europa. Sein Business Owner Fund hat seit dem Start im September 2008 im Schnitt 16,4 Prozent pro Jahr erzielt, der DAX kam im selben Zeitraum auf 7,6 Prozent. Vinall investiert in wenige Unternehmen, die von ihren Gründern geführt werden, und er hält an ihnen fest, auch wenn es wehtut.
Rob Vinall hält fast ein Drittel seines Depots in Carvana: warum der Fondsmanager aus der Schweiz kauft, wenn andere in Panik geraten
Seit 2008 hat Rob Vinall mit seinem Business Owner Fund im Schnitt mehr als 16 Prozent im Jahr erzielt. Sein US-Depot ist winzig im Vergleich zu den Großen und radikal konzentriert: Carvana, Meta und Credit Acceptance stehen für fast 70 Prozent. Die Positionen von RV Capital mit ISIN und US-Handelssymbol und was Vinall über KI-Angst und Softwareaktien schreibt.
Die Haltung
Kaufen, wenn Panik herrscht: Vinall im Wortlaut
In seinem jüngsten ausführlichen Brief nahm sich Vinall die Angst vor der künstlichen Intelligenz vor. Wenn Softwareaktien nach einer harmlosen Nachricht um 20 Prozent fielen, handelten Anleger aus dem Bauch heraus. In der Regel fahre man über ein Anlegerleben besser, wenn man kaufe, während andere verkauften. Der Wert eines Softwarehauses liege nicht im Programmcode, sondern in Kundenbeziehungen, Daten und Fachwissen. Dass KI den Menschen die Arbeit ausgehen lässt, hält er für sehr unwahrscheinlich. Am besten gefallen ihm Unternehmen, die die Technik nutzen, um ihr Angebot zu verbessern.
Kunden zu begeistern ist immer das beste Gegenmittel gegen Wettbewerb.
Vinall ist auch bereit zu verkaufen. Zum Jahresende 2025 trennte er sich von Prosus, PDD und dem Ölförderer IPCO und hielt 14 Prozent des Fonds in bar. Das sei kein Versuch, den Markt zu treffen, schrieb er. Er habe schlicht mehr Ideen zum Verkaufen als zum Kaufen gehabt.
Das Depot
Autos, Netzwerke, Kredite: die größten Positionen
Eine Position kam im dritten Quartal neu hinzu, zwei wurden verkauft. Alle Veränderungen zeigt das Rob Vinall Depot auf AktienCheck.
Carvana – ISIN US1468691027 · US-Handelssymbol CVNA
2.027.308 Aktien im Wert von 127 Millionen Dollar, 31,4 Prozent, um 15 Prozent aufgestockt. Der Onlinehändler für Gebrauchtwagen wird von Gründer Ernie Garcia geführt, den Vinall in seinen Briefen ausdrücklich bewundert.
Meta Platforms – ISIN US30303M1027 · US-Handelssymbol META
130.110 Aktien im Wert von 94 Millionen Dollar, 23,4 Prozent, um 6 Prozent reduziert. Vinall hält die Aktie seit 2018.
Credit Acceptance – ISIN US2253101016 · US-Handelssymbol CACC
14,6 Prozent. Das Unternehmen finanziert Autokäufe für Kunden mit schwacher Bonität.
Interactive Brokers – ISIN US45841N1072 · US-Handelssymbol IBKR
Zur Jahresmitte knapp 13 Prozent. Der Onlinebroker wurde zuletzt mehrfach reduziert.
Kleinere Positionen hält RV Capital unter anderem in der chinesischen Hotelkette H World, in Yum China und in Microsoft. Vinalls europäische und asiatische Beteiligungen, etwa an Tencent oder dem norwegischen Ölförderer Aker BP, stehen nicht in der US-Meldung.
Stammdaten
ISIN, WKN und Handelssymbole der genannten Aktien
Carvana: ISIN US1468691027, US-Handelssymbol CVNA
Meta Platforms: ISIN US30303M1027, WKN A1JWVX, Handelssymbol FB2A, US-Handelssymbol META
Credit Acceptance: ISIN US2253101016, US-Handelssymbol CACC
Interactive Brokers: ISIN US45841N1072, US-Handelssymbol IBKR
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