In seinem jüngsten ausführlichen Brief nahm sich Vinall die Angst vor der künstlichen Intelligenz vor. Wenn Softwareaktien nach einer harmlosen Nachricht um 20 Prozent fielen, handelten Anleger aus dem Bauch heraus. In der Regel fahre man über ein Anlegerleben besser, wenn man kaufe, während andere verkauften. Der Wert eines Softwarehauses liege nicht im Programmcode, sondern in Kundenbeziehungen, Daten und Fachwissen. Dass KI den Menschen die Arbeit ausgehen lässt, hält er für sehr unwahrscheinlich. Am besten gefallen ihm Unternehmen, die die Technik nutzen, um ihr Angebot zu verbessern.