Citi senkt in der Rivian Automotive-Aktienanalyse vom 16.11.2026 das Kursziel von 18 USD auf 14,50 USD und bestätigt das Rating "neutral" für Rivian Automotive (ISIN: US76954A1034, WKN: A3C47B, Ticker: RIVN). Die Aktie schloss am 16. November um 16:00 Uhr EST bei 12,10 USD, ein Rückgang um 0,08 USD beziehungsweise 0,66 %. Damit trifft eine deutliche Kürzung der Analystenzielmarke auf eine operative Entwicklung, die durchaus positive Signale liefere.