Rivian-Aktie: D.A.-Davidson-Analyst Michael Shlisky bleibt bei „Neutral“ – Kursziel 15 Dollar liegt über dem Kurs

Nach den Zahlen zum ersten Quartal hob er das Ziel im Mai von 14 auf 15 US-Dollar an und lobte, dass der R2 offenbar planmäßig vom Band läuft. Seitdem hält er an dieser Einschätzung fest.

Die Aktienanalyse von D.A. Davidson liegt damit leicht über Citi, das am selben Tag sein Ziel von 18 auf 14,50 US-Dollar senkte, ebenfalls bei „Neutral“.