Abwarten statt zugreifen: D.A.-Davidson-Analyst Michael Shlisky bestätigt für die Rivian-Aktie die Einstufung „Neutral“ und das Kursziel von 15 US-Dollar. Nach dem jüngsten Rückgang liegt das Ziel rund 23 Prozent über dem Schlusskurs von 12,18 US-Dollar vom Freitag. Der Elektroautobauer steckt mitten im Hochlauf seines neuen Volumenmodells R2.
Rivian-Aktie: D.A.-Davidson-Analyst Michael Shlisky bleibt bei „Neutral“ – Kursziel 15 Dollar liegt über dem Kurs
D.A.-Davidson-Analyst Michael Shlisky bestätigt für die Rivian-Aktie die Einstufung „Neutral“ und das Kursziel von 15 US-Dollar. Nach dem jüngsten Kursrutsch auf 12,18 US-Dollar liegt das Ziel rund 23 Prozent über dem Kurs. Am selben Tag senkte Citi sein Ziel auf 14,50 US-Dollar.
Steckbrief
- Unternehmen
- Rivian Automotive, Inc.
- Handelssymbol
- RIVN (Nasdaq)
- Analyst
- Michael Shlisky
- Bank
- D.A. Davidson
- Rating
- Neutral (bestätigt)
- Kursziel
- 15 US-Dollar
Stand: 13.11.2026, Schlusskurs vom Freitag laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
D.A. Davidson zur Rivian-Aktie
Vom Skeptiker zum Beobachter – Shlisky bleibt neutral
Michael Shlisky hatte die Rivian-Aktie am 1. April von „Underperform“ auf „Neutral“ hochgestuft, nachdem der Kurs deutlich gefallen war.
Nach den Zahlen zum ersten Quartal hob er das Ziel im Mai von 14 auf 15 US-Dollar an und lobte, dass der R2 offenbar planmäßig vom Band läuft. Seitdem hält er an dieser Einschätzung fest.
Die Aktienanalyse von D.A. Davidson liegt damit leicht über Citi, das am selben Tag sein Ziel von 18 auf 14,50 US-Dollar senkte, ebenfalls bei „Neutral“.
Die Argumente von Michael Shlisky
Diese Punkte prägen die Einschätzung von D.A.-Davidson-Analyst Michael Shlisky:
R2 kommt an
Der günstigere R2 war im dritten Quartal bereits Rivians meistverkauftes Modell, die Auslieferungen stiegen auf 19.248 Fahrzeuge.
Prognose angehoben
Rivian erwartet 2026 nun 67.000 bis 70.000 Auslieferungen und steigerte den Quartalsumsatz um 38 Prozent auf 2,155 Milliarden US-Dollar.
Hohe Anlaufkosten
Der R2-Hochlauf kostete im Quartal rund 120 Millionen US-Dollar extra, der operative Verlust lag bei 881 Millionen US-Dollar.
Robotaxi-Option
Eine Partnerschaft mit Uber sieht Investitionen von bis zu 1,25 Milliarden US-Dollar bis 2031 und bis zu 10.000 autonome R2 vor.
Viel Geld, viel Arbeit
Rivian verfügte Ende September über rund 5,5 Milliarden US-Dollar an Barmitteln. Das verschafft Zeit, um den R2 in die Gewinnzone zu bringen.
Die Börse bleibt dennoch skeptisch: Die Aktie notiert deutlich unter ihren Hochs vom Herbst. Mehrere Häuser haben ihre Ziele zuletzt gesenkt.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist D.A. Davidson & Co., Analyst Michael Shlisky. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Neutral“ und das Kursziel von 15 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.dadavidson.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Rivian Automotive, Inc. (RIVN): Halten, Kursziel 15,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von D.A. Davidson (Analyst Michael Shlisky). Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 14:41 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 14:41 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: D.A. Davidson (Analyst Michael Shlisky).
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