Rivian-Aktie: Citi-Analyst Michael Ward kappt das Kursziel auf 14,50 Dollar – „Neutral“ trotz R2-Rekordquartal

Rivians langfristige Aussichten hingen davon ab, den R2 in zwei Werken in großen Stückzahlen zu bauen, schrieb Ward damals – und verwies auf die Schwierigkeiten, die der Hersteller in der Vergangenheit mit der Massenproduktion hatte. Seine Bewertung stützte er auf Umsatzmultiplikatoren vergleichbarer Elektroautobauer, die beim 3,8-Fachen des erwarteten Umsatzes 2027 und beim 3,3-Fachen für 2028 lagen.

Mit 14,50 US-Dollar liegt Citi nun am unteren Ende der Analystenziele. Erst vor wenigen Tagen hatte Ward auch das Kursziel für Lucid zum dritten Mal gesenkt.