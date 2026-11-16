Gegenwind von der Wall Street: Citi-Analyst Michael Ward senkt das Kursziel für die Rivian-Aktie deutlich von 18 auf 14,50 US-Dollar und bleibt bei „Neutral“. Zum Schlusskurs von 12,18 US-Dollar vom Freitag bleibt ein Potenzial von rund 19 Prozent. Der Schritt kommt, obwohl Rivian mit dem neuen R2 gerade ein Rekordquartal hingelegt hat.
Rivian-Aktie: Citi-Analyst Michael Ward kappt das Kursziel auf 14,50 Dollar – „Neutral“ trotz R2-Rekordquartal
Citi-Analyst Michael Ward senkt das Kursziel für die Rivian-Aktie von 18 auf 14,50 US-Dollar und bleibt bei „Neutral“. Zum Schlusskurs von 12,18 US-Dollar sind das noch rund 19 Prozent Potenzial. Dabei lief das dritte Quartal mit dem neuen R2 so gut wie nie.
Steckbrief
- Unternehmen
- Rivian Automotive, Inc.
- Handelssymbol
- RIVN (Nasdaq)
- Analyst
- Michael Ward
- Bank
- Citi
- Rating
- Neutral (bestätigt)
- Kursziel
- 14,50 US-Dollar (zuvor 18 US-Dollar)
Stand: 13.11.2026, Schlusskurs vom Freitag laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
Citi zur Rivian-Aktie
Rund 19 Prozent weniger Kursziel – Ward bleibt skeptisch
Michael Ward hatte die Rivian-Aktie erst im September mit „Neutral“ und 18 US-Dollar in die Bewertung aufgenommen. Schon damals stand für ihn ein Risiko im Mittelpunkt: der Hochlauf des R2.
Rivians langfristige Aussichten hingen davon ab, den R2 in zwei Werken in großen Stückzahlen zu bauen, schrieb Ward damals – und verwies auf die Schwierigkeiten, die der Hersteller in der Vergangenheit mit der Massenproduktion hatte. Seine Bewertung stützte er auf Umsatzmultiplikatoren vergleichbarer Elektroautobauer, die beim 3,8-Fachen des erwarteten Umsatzes 2027 und beim 3,3-Fachen für 2028 lagen.
Mit 14,50 US-Dollar liegt Citi nun am unteren Ende der Analystenziele. Erst vor wenigen Tagen hatte Ward auch das Kursziel für Lucid zum dritten Mal gesenkt.
Die Argumente von Michael Ward
Die Aktienanalyse von Citi-Analyst Michael Ward kreist um diese Punkte:
R2-Hochlauf als Nadelöhr
Ward sieht im Produktionsanlauf des günstigeren R2 das zentrale Ausführungsrisiko für die Investmentstory.
Bewertung über Umsatzmultiplikatoren
Citi bewertet Rivian anhand des Umsatzes vergleichbarer Elektroautohersteller – sinkende Branchenbewertungen drücken direkt auf das Ziel.
Anlaufkosten belasten
Laut Rivian verursachte der R2-Hochlauf im dritten Quartal rund 120 Millionen US-Dollar zusätzliche Kosten.
Weiter operative Verluste
Der operative Verlust lag im dritten Quartal bei 881 Millionen US-Dollar.
Rekordauslieferungen und angehobene Prognose
Operativ lief es zuletzt gut: Rivian lieferte im dritten Quartal 19.248 Fahrzeuge aus und steigerte den Umsatz um 38 Prozent auf 2,155 Milliarden US-Dollar. Der R2 war bereits das meistverkaufte Modell. Das Unternehmen hob die Auslieferungsprognose für 2026 auf 67.000 bis 70.000 Fahrzeuge an und meldete Barmittel von 5,5 Milliarden US-Dollar.
Andere Häuser sind optimistischer: UBS und Jefferies stuften die Aktie zuletzt auf „Buy“ hoch, beide mit einem Ziel von 17 US-Dollar. DA Davidson und Cantor Fitzgerald senkten ihre Ziele dagegen auf 15 beziehungsweise 16 US-Dollar.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Citigroup Global Markets Inc. (Citi Research), Analyst Michael Ward. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Neutral“ und das Kursziel von 14,50 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.citivelocity.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Rivian Automotive, Inc. (RIVN): Halten, Kursziel 14,50 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Citi (Analyst Michael Ward). Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 13:09 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 13:09 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Citi (Analyst Michael Ward).
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