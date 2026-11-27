Wer mietet die Rechenzentren von Riot Platforms?

Laut Quartalsbericht Anthropic, mit 910 Megawatt in Corsicana und 191 Megawatt in Rockdale.

Wie hoch ist der Mietvertrag der Riot Platforms Aktie?

Rund 28 Milliarden Dollar über 15 Jahre für Corsicana, etwa 1,8 Milliarden Dollar im Jahr.

Was hat der Bitcoin Kurs mit Riot zu tun?

Das Mining-Geschäft verdient bei einem Bitcoin Kurs von rund 60.000 Dollar weniger als die Kosten je Bitcoin von 78.805 Dollar.

Was will Starboard bei Riot?

Laut The Crypto Basic einen REIT ab 2028 oder einen Verkauf; Riot hat nichts angekündigt.