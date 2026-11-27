Die Riot Platforms Aktie (Ticker RIOT, ISIN US7672921050) hängt an zwei Hebeln: dem Bitcoin Kurs von rund 60.500 Dollar und einem 15-Jahres-Mietvertrag über 910 Megawatt in Corsicana, Texas. Der letzte belegte Schlusskurs stammt vom 20. November: 16,23 Dollar, minus 7,4 Prozent auf Wochensicht (CEO Economy). Am 26. November blieben die US-Börsen wegen Thanksgiving geschlossen, heute läuft der Handel verkürzt.
Riot Platforms Aktie: 28 Milliarden Dollar Mietvertrag mit Anthropic, doch Bitcoin-Mining schrumpft – wird Riot zum Rechenzentrums-Vermieter?
Die Riot Platforms Aktie profitiert vom 15-Jahres-Mietvertrag über 910 Megawatt in Corsicana, während das Bitcoin-Mining bei einem Bitcoin Kurs von rund 60.000 Dollar unter Druck steht. Die Titelgeschichte zeigt Zahlen, Finanzierung und den REIT-Vorschlag des Investors Starboard.
Der Deal
Was steckt im Mietvertrag der Riot Platforms Aktie?
Riot vermietet den gesamten Campus in Corsicana für 15 Jahre. Das Gesamtvolumen liegt bei rund 28 Milliarden Dollar, die Jahresmiete bei rund 1,8 Milliarden Dollar. Als Mieter nennt der Quartalsbericht laut Yahoo und TIKR das KI-Unternehmen Anthropic. Zusammen mit dem Standort Rockdale (191 Megawatt) kommen laut The Crypto Basic 1.101 Megawatt auf Anthropic, insgesamt sind 1.151 Megawatt mit rund 38 Milliarden Dollar Umsatz vermietet. Die Leistung geht stufenweise ans Netz: 400 Megawatt im September 2027, 200 im Januar 2028 und 310 im Juli 2028.
Der Mieter kauft und betreibt die Rechner selbst. Riot trägt den Standort und die Stromanbindung, nach TIKR rund 6 Millionen Dollar je Megawatt, etwa die Hälfte eines typischen Tier-3-Baus. Der Konzern erklärte, derzeit keine neuen Aktien ausgeben zu wollen (CEO Jason Les).
Das Mining
Wie steht es um das Bitcoin-Mining bei Riot Platforms?
Im Kerngeschäft sinken die Erlöse. Der Mining-Umsatz fiel im dritten Quartal auf 116 Millionen Dollar nach 160,8 Millionen Dollar im Vorjahr. Der durchschnittliche Verkaufspreis je Bitcoin lag bei 70.855 Dollar gegenüber 114.361 Dollar vor einem Jahr, die Kosten je Bitcoin inklusive Abschreibungen bei 78.805 Dollar (Decrypt, 18. November). Bei einem Bitcoin Kurs von rund 60.000 Dollar liegt der Preis damit unter diesen Kosten. Riot verkaufte in den ersten neun Monaten 20.264 Bitcoin für rund 1,5 Milliarden Dollar und hielt Ende September noch 2.418 Bitcoin.
Hinzu kommt das schwächere Umfeld für alle Miner: Die Hashrate liegt laut Glassnode rund 8 Prozent unter dem Vorjahr, der erste Jahresrückgang seit dem China-Verbot 2021. Die Schwierigkeit des Netzwerks sank am 14. November um 9,1 Prozent auf 134,8 Billionen.
Der Investor
Was fordert Starboard von der Riot Platforms Aktie?
Der aktivistische Investor Starboard Value brachte nach Angaben von The Crypto Basic (19. November) eine Umwandlung von Riot in einen Immobilien-Investmentfonds (REIT) ab 2028 ins Spiel, alternativ einen Verkauf an einen REIT oder Infrastrukturfonds. Als Vergleich nannte Starboard höhere Bewertungsmultiplikatoren von Rechenzentrums-REITs (Digital Realty 20,0, Equinix 21,0 EBITDA 2027) gegenüber Bitcoin-Minern (rund 13,0). Riot hat dazu nichts angekündigt. Offen bleibt auch die Finanzierung: Die Quellen nennen einen Bedarf von 5,5 Milliarden Dollar (The Crypto Basic) beziehungsweise Projektschulden von 6,1 bis 7,0 Milliarden Dollar (TIKR). Dazu läuft ein Brückenkredit von Morgan Stanley über bis zu 573 Millionen Dollar für Rockdale, fällig am 31. Dezember 2026.
Das große Bild
Was heißt das für Krypto-Aktien und den Bitcoin Kurs?
Riot steht für einen Wandel im Sektor. Auch die MARA Aktie und die Hut 8 Aktie setzen zunehmend auf Rechenzentren, weil das Mining bei sinkendem Bitcoin Kurs kaum noch die Kosten deckt. Strategy Aktie und Coinbase Aktie dagegen bleiben direkt vom Bitcoin abhängig. Der Unterschied: Mieteinnahmen über 15 Jahre sind planbar, während Mining-Erlöse mit jedem Bitcoin-Preis und jeder Halbierung schwanken. Dafür trägt Riot nun hohe Bau- und Finanzierungsrisiken, und die Mieterseite ist auf einen Kunden konzentriert.
Häufige Fragen zur Riot Platforms Aktie
Wer mietet die Rechenzentren von Riot Platforms?
Laut Quartalsbericht Anthropic, mit 910 Megawatt in Corsicana und 191 Megawatt in Rockdale.
Wie hoch ist der Mietvertrag der Riot Platforms Aktie?
Rund 28 Milliarden Dollar über 15 Jahre für Corsicana, etwa 1,8 Milliarden Dollar im Jahr.
Was hat der Bitcoin Kurs mit Riot zu tun?
Das Mining-Geschäft verdient bei einem Bitcoin Kurs von rund 60.000 Dollar weniger als die Kosten je Bitcoin von 78.805 Dollar.
Was will Starboard bei Riot?
Laut The Crypto Basic einen REIT ab 2028 oder einen Verkauf; Riot hat nichts angekündigt.
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