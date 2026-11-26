Die Rio Tinto Aktie (Ticker RIO, ISIN GB0007188757) legte am Donnerstagvormittag in London um 2,7 Prozent zu (Stand 10:21 Uhr GMT, Quelle: Tradingpedia), getragen von einer Erholung des Kupferpreises nach dem Tief seit Dezember 2025. Der Konzern ist längst mehr als ein Eisenerz-Förderer: Kupfer steuerte im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2026 rund 39 Prozent zum bereinigten EBITDA bei, nach 25 Prozent ein Jahr zuvor, Aluminium und Lithium zusammen weitere 22 Prozent (Quelle: Motley Fool Australia, 19.11.2026). Der Rest kommt weiter vor allem aus dem Eisenerz-Geschäft, und genau dessen Preis steht nahe einem Vier-Jahres-Tief.
Rio Tinto Aktie: Kupfer liefert 39 Prozent des EBITDA, Eisenerz auf Vier-Jahres-Tief – wer trägt den Konzern 2027?
Die Rio Tinto Aktie springt mit dem Kupferpreis an, doch der Konzern hängt weiter am Eisenerz. Ein Blick auf Kupfer, Eisenerz, Lithium und Simandou zeigt, wie sich der Gewinnmix verschiebt.
Wer die Aktie beobachtet, sollte den Kursstand sauber lesen: Die jüngsten belegten Schlusskurse der australischen Zweitnotiz stammen vom 18. November (A$140,72, ein 11-Monats-Tief) und vom 20. November (A$135,05, minus 9,36 Prozent in fünf Handelstagen, Quelle: Motley Fool Australia, Kalkine). Der Rohstoff Kupfer und der breite Bergbausektor haben seither weiter geschwankt.
Wie viel Kupfer steckt in der Rio Tinto Aktie?
Mehr als früher. Im dritten Quartal 2026 produzierte Rio Tinto 205.000 Tonnen Kupfer, gleichauf mit dem Vorjahr und 4 Prozent weniger als im Vorquartal. Auf neun Monate kommt der Konzern auf 646.000 Tonnen (plus 1 Prozent), getragen von der Mine Oyu Tolgoi in der Mongolei, die im Quartal um 27 Prozent und auf neun Monate um 29 Prozent zulegte; die Prognose von 800.000 bis 870.000 Tonnen für 2026 bleibt bestehen (Quelle: Kalkine zum Quartalsbericht vom 14. Oktober, Mining.com.au). Die Kennecott-Schmelze in den USA wurde im August nach einem Umbau wieder in Betrieb genommen.
Für den Aktienkurs bedeutet das: Jede Bewegung beim Kupferpreis zählt stärker als noch vor einem Jahr. Rio-Tinto-Chef Simon Trott sagte beim APEC-CEO-Gipfel in Shenzhen am 17. November, bis 2050 werde mehr Kupfer gebraucht, als seit den Phöniziern gefördert wurde. Das ist die Langfrist-These; kurzfristig lag der Kupferpreis im November rund 18 Prozent im Minus.
Warum belastet der Eisenerzpreis die Rio Tinto Aktie?
Eisenerz bleibt die Basis. Im dritten Quartal lag die globale Eisenerz-Produktion bei 89,7 Millionen Tonnen (plus 2 Prozent), die Verkäufe der Pilbara-Minen bei 85,7 Millionen Tonnen (plus 2 Prozent). Der Preis jedoch fiel am 18. November auf 90,62 US-Dollar je Tonne, ein Vier-Jahres-Tief. Hinzu kommt der Streit mit China: Der staatliche Einkäufer CMRG hat laut Mining.com.au den Kauf ausgewählter australischer Produkte während laufender Verhandlungen gestoppt. Rio Tinto, BHP und die australische Regierung sprachen deshalb am 20. November in Peking mit Premier Li Qiang; ein Ergebnis lag in den ausgewerteten Quellen nicht vor.
|Bereich
|Menge
|Veränderung zum Vorjahr
|Eisenerz global
|89,7 Mt
|+2 %
|Kupfer
|205.000 t
|±0 %
|Primäraluminium
|ca. 800.000 t
|−2 %
|Lithium (LCE)
|13.000 t
|+4 %
Quartalsbericht vom 14.10.2026. Lithium: Jahresprognose 61.000 bis 64.000 Tonnen LCE, laut Bericht am unteren Ende.
Quelle: Kalkine, Mining.com.au
Was ist mit Simandou und Lithium?
Simandou in Guinea ist der Wachstumsprojekt-Hoffnungsträger im Eisenerz: Im Quartal lief die Mine mit einer annualisierten Rate von rund 10 Millionen Tonnen (100-Prozent-Basis), die Zielrate von 60 Millionen Tonnen pro Jahr soll im zweiten Halbjahr 2028 erreicht werden. Beim Lithium peilt Rio Tinto bis 2028 eine Kapazität von rund 200.000 Tonnen Lithiumcarbonat-Äquivalent an; die Projekte Fénix 1B und Sal de Vida in Argentinien hatten im zweiten Quartal die erste Produktion. Der Lithiumpreis lag in der Woche zum 18. November allerdings 11 Prozent unter dem Vormonat.
Wie vergleicht sich Rio Tinto mit BHP?
BHP ist noch stärker auf Kupfer ausgerichtet: Dort lag der Kupfer-Anteil am EBITDA im Geschäftsjahr 2026 bei 54 Prozent. BHP fiel bis 20. November in fünf Handelstagen um 11,76 Prozent, Rio Tinto um 9,36 Prozent, Fortescue um 8,51 Prozent. Der australische Leitindex S&P/ASX 200 verlor 5,18 Prozent auf 8.592,60 Punkte. Der Rohstoffsektor geriet also gemeinsam unter Druck; am 26. November drehte der Markt in Australien mit BHP, Rio Tinto und Newmont als Treibern wieder ins Plus.
Was sollten Anleger bei Rio Tinto jetzt beobachten?
Im Blick stehen die Gespräche mit China zu Eisenerz, der Kupferpreis rund um die Marke von 12.000 Dollar und die Fed-Sitzung am 8. und 9. Dezember. Ein Termin für die nächsten Rio-Zahlen wurde in den ausgewerteten Quellen nicht genannt.
Häufige Fragen zur Rio Tinto Aktie
Wie viel Kupfer fördert Rio Tinto? Im dritten Quartal 2026 waren es 205.000 Tonnen, in neun Monaten 646.000 Tonnen; die Jahresprognose liegt bei 800.000 bis 870.000 Tonnen.
Wovon hängt die Rio Tinto Aktie ab? Vor allem von Eisenerz und Kupfer, dazu von Aluminium, Lithium und der Nachfrage aus China.
Was ist Simandou? Ein Eisenerz-Projekt in Guinea, an dem Rio Tinto mit chinesischen Partnern beteiligt ist; die Zielrate beträgt 60 Millionen Tonnen pro Jahr.
Wie ist der Eisenerzpreis? Am 18. November lag er bei 90,62 Dollar je Tonne, dem tiefsten Stand seit vier Jahren.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.