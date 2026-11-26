Mehr als früher. Im dritten Quartal 2026 produzierte Rio Tinto 205.000 Tonnen Kupfer, gleichauf mit dem Vorjahr und 4 Prozent weniger als im Vorquartal. Auf neun Monate kommt der Konzern auf 646.000 Tonnen (plus 1 Prozent), getragen von der Mine Oyu Tolgoi in der Mongolei, die im Quartal um 27 Prozent und auf neun Monate um 29 Prozent zulegte; die Prognose von 800.000 bis 870.000 Tonnen für 2026 bleibt bestehen (Quelle: Kalkine zum Quartalsbericht vom 14. Oktober, Mining.com.au). Die Kennecott-Schmelze in den USA wurde im August nach einem Umbau wieder in Betrieb genommen.

Für den Aktienkurs bedeutet das: Jede Bewegung beim Kupferpreis zählt stärker als noch vor einem Jahr. Rio-Tinto-Chef Simon Trott sagte beim APEC-CEO-Gipfel in Shenzhen am 17. November, bis 2050 werde mehr Kupfer gebraucht, als seit den Phöniziern gefördert wurde. Das ist die Langfrist-These; kurzfristig lag der Kupferpreis im November rund 18 Prozent im Minus.