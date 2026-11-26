Kupfer, Silber und Gold zogen an, und die Minenwerte führten den Londoner Markt schon zur Eröffnung an. Neben dem CBOE UK 100 Gewinner Rio Tinto legten Anglo American, Antofagasta, Glencore und Fresnillo zu. Anleger kamen zu dem Schluss, dass die neuen US-Zollpläne weniger hart ausfallen als befürchtet. Der FTSE 100 schloss 1,75 Prozent höher.

Der Rückenwind kommt nach einem harten Monat. Als Mitte November Wetten auf den KI-Boom und auf Zölle aufgelöst wurden, fiel der Kupferpreis kräftig, und Rio Tinto verlor binnen vier Wochen rund 12 Prozent an Börsenwert. Die Aktie rutschte für 2026 ins Minus.