Die Erholung umrundete einmal den Globus: Die Rio-Tinto-Aktie (ISIN: GB0007188757, WKN: 852147, Symbol London: RIO, Symbol Deutschland: RIO1, US-Symbol: RIO) gewinnt im Xetra-Handel 3,14 Prozent auf 68,05 Euro und gehört zu den CBOE UK 100 Gewinnern des Tages. In London schließt die Aktie 2,57 Prozent höher bei 5.669,5 Pence.
Rio-Tinto-Aktie CBOE UK 100 Gewinner: Rally begann in Sydney – der Rohstoffriese holt nach dem November-Ausverkauf auf
Die Rio-Tinto-Aktie gewinnt im Xetra-Handel 3,14 Prozent auf 68,05 Euro und zählt zu den CBOE UK 100 Gewinnern des Tages. Schon in der Nacht war sie in Sydney um 3,5 Prozent gestiegen, in London folgten die Minenwerte geschlossen. Metallpreise und Zollhoffnung treiben – nach einem Monat mit zweistelligem Kursverlust.
RIORIO
|Wertpapier
|1 Monat
|6 Monate
|1 Jahr
|RIO
|—
|—
|—
CBOE UK 100 Gewinner Rio Tinto
Warum die Rio-Tinto-Aktie steigt: Metalle erholen sich, Zollsorgen lassen nach
Rio Tinto meldete am Donnerstag nichts. Die Nachricht kam vom Rohstoffmarkt.
Kupfer, Silber und Gold zogen an, und die Minenwerte führten den Londoner Markt schon zur Eröffnung an. Neben dem CBOE UK 100 Gewinner Rio Tinto legten Anglo American, Antofagasta, Glencore und Fresnillo zu. Anleger kamen zu dem Schluss, dass die neuen US-Zollpläne weniger hart ausfallen als befürchtet. Der FTSE 100 schloss 1,75 Prozent höher.
Der Rückenwind kommt nach einem harten Monat. Als Mitte November Wetten auf den KI-Boom und auf Zölle aufgelöst wurden, fiel der Kupferpreis kräftig, und Rio Tinto verlor binnen vier Wochen rund 12 Prozent an Börsenwert. Die Aktie rutschte für 2026 ins Minus.
Breit aufgestellt
Analysten zählen Rio Tinto wegen seiner kostengünstigen, langlebigen Minen zu den defensiveren Werten der Branche.
Kupfer in den USA
Anfang November kündigte der Konzern nach einem Gerichtserfolg an, 144 Millionen Dollar in das Projekt Resolution Copper in Arizona zu stecken.
Zinsen
Eine mögliche US-Zinserhöhung im Dezember bleibt ein Bremsfaktor für Rohstoffe.
Steckbrief
- Unternehmen
- Rio Tinto plc
- Geschäft
- Bergbau: Eisenerz, Kupfer, Aluminium
- ISIN / WKN
- GB0007188757 / 852147
- Symbol London / Deutschland / USA
- RIO / RIO1 / RIO
- Kurs Xetra
- 68,05 Euro (+3,14 %)
- Kurs London
- 5.669,5 Pence (+2,57 %)
Stand: 26.11.2026, Xetra laut Kursliste der Redaktion, 17:35 Uhr; London laut Hargreaves Lansdown
Häufige Fragen zur Rio-Tinto-Aktie
Warum ist die Rio-Tinto-Aktie heute CBOE UK 100 Gewinner?
Weil sich die Metallpreise erholen und die Sorge vor harten US-Zöllen nachlässt. Die Minenwerte stiegen weltweit.
Gab es eine Unternehmensmeldung?
Nein. Die Bewegung geht auf den Sektor zurück.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.