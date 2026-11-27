Rio-Tinto-Aktie CBOE UK 100 Gewinner: Bergbauriese steigt um 2,6 Prozent – Kupfer und Eisenerz im Rückenwind

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 09:53 1 Min.

Die Rio-Tinto-Aktie gehört am Freitagmorgen zu den CBOE UK 100 Gewinnern. Höhere Metallpreise und eine freundliche Börse stützen den Rohstoffkonzern, der bei Xetra kräftig umgesetzt wird.

Rio-Tinto-Aktie bei Xetra, 69,80 Euro (09:23 Uhr) +2,57 % Kursgewinn je Aktie +1,75 Euro Umsatz bei Xetra bis 09:23 Uhr 444.510 Euro Die Rio-Tinto-Aktie steigt am Freitagmorgen bei Xetra um 2,57 Prozent auf 69,80 Euro und zählt zu den CBOE UK 100 Gewinnern. Mit einem Umsatz von rund 445.000 Euro ist die Bewegung gut unterlegt. RIO RIO — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr RIO — — — Die Hintergründe Metalle als Taktgeber Schon am Donnerstag zogen laut Sharecast Kupfer-, Silber- und Goldpreise an, Rio Tinto stieg zusammen mit Anglo American, Glencore und Antofagasta. Die Aktie hatte am 26. November bei Xetra bereits 3,14 Prozent auf 68,05 Euro gewonnen. Der FTSE 100 schloss 1,75 Prozent höher bei 10.609,30 Punkten, am Freitag stützt eine starke Asien-Sitzung. Rio Tinto verdient vor allem an Eisenerz, wächst aber bei Kupfer und Lithium. Deshalb reagiert die Rio-Tinto-Aktie auf Rohstoffpreise und auf die Stimmung gegenüber China besonders deutlich. Was dagegen spricht Der Eisenerzpreis hängt an der chinesischen Nachfrage; ein Stimmungswechsel dreht den Kurs schnell.

Die Xetra-Notiz ersetzt nicht den Londoner Schlusskurs. Steckbrief Unternehmen Rio Tinto plc ISIN GB0007188757 Symbol London RIO US-Symbol RIO (NYSE) Kurs 69,80 Euro Veränderung +2,57 % Stand: 27.11.2026, Kurs Xetra, 09:23 Uhr Warum steigt die Rio-Tinto-Aktie?

Höhere Metallpreise und die gute Risikostimmung stützen den Kurs. Ist Rio Tinto einer der CBOE UK 100 Gewinner?

Ja, mit +2,57 Prozent bei Xetra am Morgen.

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