Die Richemont Aktie zählt am Freitagmittag zu den SMI Gewinnern: Der Luxusgüterkonzern gewinnt 1,19% auf 174,00 Franken. Rückenwind kommt von Analystenstudien zum Luxussektor, die Richemont für 2027 in den Vordergrund rücken. Die Richemont Aktie hatte bereits am Donnerstag rund 2,1% zugelegt.
Richemont Aktie: SMI Gewinner am Mittag - Luxus-Favorit für 2027!
Die Richemont Aktie steigt am Mittag um 1,19% auf 174,00 Franken und zählt zu den SMI Gewinnern. Analysten sehen Schmuck als Treiber für den Luxusmarkt 2027.
Warum die Richemont Aktie am Mittag steigt
Auslöser sind zwei Branchenstudien. Am Donnerstag rückte eine UBS-Studie Richemont als bevorzugte europäische Luxusaktie für 2027 in den Mittelpunkt. Die Bank verweist auf robuste Schmucknachfrage und rechnet 2027 mit einer moderaten Erholung des europäischen Luxusmarkts. Neben Richemont zählen Watches of Switzerland und Ferrari zu den bevorzugten Werten.
Am Freitagmorgen legte JPMorgan nach: Im Vergleich zu LVMH und Hermès sieht die US-Bank bei Richemont geringere Enttäuschungsrisiken bei den Wachstumserwartungen. Auch die Konkurrenz profitiert: Die Swatch Group steigt im breiten Markt um 4,9%, nachdem UBS die Aktie am Vortag hochgestuft hat - Händler sprechen von Anschlusskäufen.
Hintergrund: Schmuck als Wachstumsmotor
Getragen wird die Richemont Aktie seit Monaten vom Schmuckgeschäft. Am Vormittag erreichte der Titel bei 175,15 Franken sein Tageshoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Aktie laut finanzen.ch noch 16,27% zulegen. Für das Geschäftsjahr 2027 taxieren Experten den Gewinn auf 7,79 Euro je Aktie.
|Zeitpunkt
|Kurs der Richemont Aktie
|Schlusskurs Donnerstag (26.11.)
|171,95 CHF
|Tageshoch Freitag (Vormittag)
|175,15 CHF
|Kurs am Mittag (27.11.)
|174,00 CHF
|Abstand zum 52-Wochen-Hoch
|16,27% Aufschlag nötig
Kurse in Franken an der SIX; Plus gegenüber Vortagesschluss.
Quelle: finanzen.at, finanzen.ch, eigene Berechnung
Fazit zur Richemont Aktie als SMI Gewinner
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