Richemont Aktie: SMI Gewinner am Mittag - Luxus-Favorit für 2027!

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 12:18 2 Min.

Die Richemont Aktie steigt am Mittag um 1,19% auf 174,00 Franken und zählt zu den SMI Gewinnern. Analysten sehen Schmuck als Treiber für den Luxusmarkt 2027.

Bild: Compagnie Financière Richemont S.A.

Die Richemont Aktie zählt am Freitagmittag zu den SMI Gewinnern: Der Luxusgüterkonzern gewinnt 1,19% auf 174,00 Franken. Rückenwind kommt von Analystenstudien zum Luxussektor, die Richemont für 2027 in den Vordergrund rücken. Die Richemont Aktie hatte bereits am Donnerstag rund 2,1% zugelegt. Kurs der Richemont Aktie am Mittag 174,00 CHF Tagesgewinn der Richemont Aktie als SMI Gewinner +1,19% Gewinn der Richemont Aktie am Donnerstag +2,1% Quelle : Kurs am Mittag des 27.11.2026; Vortagesschluss 171,95 Franken laut finanzen.at Warum die Richemont Aktie am Mittag steigt Auslöser sind zwei Branchenstudien. Am Donnerstag rückte eine UBS-Studie Richemont als bevorzugte europäische Luxusaktie für 2027 in den Mittelpunkt. Die Bank verweist auf robuste Schmucknachfrage und rechnet 2027 mit einer moderaten Erholung des europäischen Luxusmarkts. Neben Richemont zählen Watches of Switzerland und Ferrari zu den bevorzugten Werten. Am Freitagmorgen legte JPMorgan nach: Im Vergleich zu LVMH und Hermès sieht die US-Bank bei Richemont geringere Enttäuschungsrisiken bei den Wachstumserwartungen. Auch die Konkurrenz profitiert: Die Swatch Group steigt im breiten Markt um 4,9%, nachdem UBS die Aktie am Vortag hochgestuft hat - Händler sprechen von Anschlusskäufen. Hintergrund: Schmuck als Wachstumsmotor Getragen wird die Richemont Aktie seit Monaten vom Schmuckgeschäft. Am Vormittag erreichte der Titel bei 175,15 Franken sein Tageshoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Aktie laut finanzen.ch noch 16,27% zulegen. Für das Geschäftsjahr 2027 taxieren Experten den Gewinn auf 7,79 Euro je Aktie. Richemont Aktie: Kursdaten im Überblick Zeitpunkt Kurs der Richemont Aktie Schlusskurs Donnerstag (26.11.) 171,95 CHF Tageshoch Freitag (Vormittag) 175,15 CHF Kurs am Mittag (27.11.) 174,00 CHF Abstand zum 52-Wochen-Hoch 16,27% Aufschlag nötig Kurse in Franken an der SIX; Plus gegenüber Vortagesschluss. Quelle : finanzen.at, finanzen.ch, eigene Berechnung Gegenargument: Die Erholung ist anfällig Der Anstieg stützt sich vor allem auf Analystenstudien, nicht auf neue Unternehmenszahlen.

Der Kurs liegt weiterhin deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch.

Eine Erholung des europäischen Luxusmarkts 2027 ist bislang eine Erwartung, kein Fakt. Fazit zur Richemont Aktie als SMI Gewinner Fazit Die Richemont Aktie ist am Mittag SMI Gewinner, weil UBS und JPMorgan den Schweizer Schmuck- und Luxusgüterkonzern für 2027 hervorheben und Swatch zugleich Anschlusskäufe sieht. Ob die Rally trägt, hängt von der Schmucknachfrage und der Erholung des Luxusmarkts ab.

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