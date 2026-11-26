Die Richemont Aktie zählt am Donnerstagabend zu den fünf größten SMI-Gewinnern: Das Papier des Genfer Luxusgüterkonzerns schließt 2,11 Prozent höher bei 171,95 Franken. Am Mittwoch hatte die Aktie nach den US-Zollplänen 2,15 Prozent auf 168,40 Franken verloren.
Richemont Aktie: SMI-Gewinner am Abend – Zollschock fast vollständig aufgeholt
Die Richemont Aktie schließt am Donnerstag 2,11 Prozent höher bei 171,95 Franken und zählt zu den fünf stärksten SMI-Gewinnern. Der Luxusgüterkonzern macht den Kursrutsch vom Mittwoch nahezu wett.
SMI-Gewinner am Abend
Warum die Richemont Aktie sich erholt hat
Die Zollangst hat nachgelassen, die Risikofreude ist zurück. Beides hilft dem Cartier-Konzern.
Der SMI gewinnt am Donnerstag 1,04 Prozent auf 14.817,68 Punkte. Laut cash.ch waren zyklische Titel gesucht, während defensive Werte zurückfielen. Zu den Zöllen hat sich das Bild geklärt: Die von den USA vorgeschlagenen Abgaben gegen 14 Handelspartner sollen nicht auf die im Juli verhängten Zölle aufgeschlagen werden und dürften erst im Frühjahr greifen. Die Märkte reagierten deshalb gelassen. Einen unternehmensspezifischen Grund für das Plus der Richemont Aktie nennen die Agenturen nicht.
Richemont Aktie: Auch Swatch zieht kräftig an
Die Stimmung für Schweizer Uhrenwerte hat sich am Donnerstag sichtbar gebessert. Die Aktie des Konkurrenten Swatch stieg laut cash.ch um rund 5 Prozent auf 207 Franken und damit auf den höchsten Stand seit Mitte Juli. Die Richemont Aktie liegt mit 171,95 Franken nur noch knapp unter dem Niveau vor der Zollankündigung. Im frühen Handel hatte sie zeitweise 2,8 Prozent gewonnen.
Ausblick: Wie geht es mit der Richemont Aktie weiter?
Operativ ist Richemont in guter Form: Im ersten Halbjahr stieg der Umsatz um 16 Prozent auf 12,3 Milliarden Euro. Für den SMI-Gewinner beginnt nun das Weihnachtsgeschäft, die wichtigste Zeit des Jahres.
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