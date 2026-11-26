Richemont Aktie: SMI-Gewinner am Abend – Zollschock fast vollständig aufgeholt

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 17:59 2 Min.

Die Richemont Aktie schließt am Donnerstag 2,11 Prozent höher bei 171,95 Franken und zählt zu den fünf stärksten SMI-Gewinnern. Der Luxusgüterkonzern macht den Kursrutsch vom Mittwoch nahezu wett.

Bild: Compagnie Financière Richemont S.A.

Die Richemont Aktie zählt am Donnerstagabend zu den fünf größten SMI-Gewinnern: Das Papier des Genfer Luxusgüterkonzerns schließt 2,11 Prozent höher bei 171,95 Franken. Am Mittwoch hatte die Aktie nach den US-Zollplänen 2,15 Prozent auf 168,40 Franken verloren. SMI-Gewinner am Abend Warum die Richemont Aktie sich erholt hat Die Zollangst hat nachgelassen, die Risikofreude ist zurück. Beides hilft dem Cartier-Konzern. Der SMI gewinnt am Donnerstag 1,04 Prozent auf 14.817,68 Punkte. Laut cash.ch waren zyklische Titel gesucht, während defensive Werte zurückfielen. Zu den Zöllen hat sich das Bild geklärt: Die von den USA vorgeschlagenen Abgaben gegen 14 Handelspartner sollen nicht auf die im Juli verhängten Zölle aufgeschlagen werden und dürften erst im Frühjahr greifen. Die Märkte reagierten deshalb gelassen. Einen unternehmensspezifischen Grund für das Plus der Richemont Aktie nennen die Agenturen nicht. Richemont Aktie am Donnerstag +2,11 % Schlusskurs der Richemont Aktie 171,95 CHF Tagesgewinn je Aktie +3,55 CHF Kursverlust am Mittwoch -2,15 % Quelle : comdirect (26.11.2026, 17.30 Uhr), cash.ch Richemont Aktie: Auch Swatch zieht kräftig an Die Stimmung für Schweizer Uhrenwerte hat sich am Donnerstag sichtbar gebessert. Die Aktie des Konkurrenten Swatch stieg laut cash.ch um rund 5 Prozent auf 207 Franken und damit auf den höchsten Stand seit Mitte Juli. Die Richemont Aktie liegt mit 171,95 Franken nur noch knapp unter dem Niveau vor der Zollankündigung. Im frühen Handel hatte sie zeitweise 2,8 Prozent gewonnen. Was die Richemont Aktie bremsen kann Noch kein Entscheid: Für Schweizer Waren steht ein US-Zollsatz von bis zu 15 Prozent im Raum. Die endgültigen Sätze sind offen.

Auf und Ab: Die Aktie pendelt seit Tagen um mehrere Prozent. Am Mittwochmorgen stand sie noch bei 176,20 Franken.

Konsum: Die Kauflaune in den USA und in China bleibt der wichtigste Faktor für Schmuck und Uhren. Ausblick: Wie geht es mit der Richemont Aktie weiter? Operativ ist Richemont in guter Form: Im ersten Halbjahr stieg der Umsatz um 16 Prozent auf 12,3 Milliarden Euro. Für den SMI-Gewinner beginnt nun das Weihnachtsgeschäft, die wichtigste Zeit des Jahres. Stammdaten der genannten Unternehmen Compagnie Financière Richemont SA: ISIN CH0210483332, WKN A1W5CV, Handelssymbol CFR (SIX Swiss Exchange), US-Handelssymbol CFRHF (OTC)

The Swatch Group AG (Inhaberaktie): ISIN CH0012255151, WKN 865126, Handelssymbol UHR (SIX Swiss Exchange), US-Handelssymbol SWGAY (OTC-ADR)

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