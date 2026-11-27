Richemont Aktie: SMI-Gewinner am Abend – Luxuskonzern legt zum Start des Weihnachtsgeschäfts zu

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 18:10 2 Min.

Die Richemont Aktie schließt am Freitag 1,57 Prozent höher bei 174,65 Franken und ist drittstärkster SMI-Gewinner. Seit dem Zollschock vom Mittwoch hat der Luxusgüterkonzern 3,7 Prozent gewonnen.

Bild: Compagnie Financière Richemont S.A.

Die Richemont Aktie ist am Freitagabend der drittgrößte SMI-Gewinner: Das Papier des Genfer Luxusgüterkonzerns schließt 1,57 Prozent höher bei 174,65 Franken. Am Donnerstag hatte die Aktie bereits 2,11 Prozent gewonnen. Der SMI steigt um 0,42 Prozent auf 14.879,97 Punkte. SMI-Gewinner am Abend Warum die Richemont Aktie gestiegen ist Die Risikofreude ist zurück, und mit ihr die Nachfrage nach konjunkturabhängigen Titeln. Laut cash.ch haben Schnäppchenjäger den Schweizer Aktienmarkt am Freitag ins Plus gehoben. Die defensiven Schwergewichte bremsten, zyklische Aktien führten. Einen unternehmensspezifischen Grund für das Plus der Richemont Aktie nennen die Agenturen nicht. Der Kalender passt zum Geschäft: Der Black Friday gilt als Gradmesser für die Konsumfreude in den USA, einem der wichtigsten Märkte des Cartier-Konzerns. Die Aktie baute ihr Plus von rund 1 Prozent am Morgen im Tagesverlauf aus. Richemont Aktie am Freitag +1,57 % Schlusskurs der Richemont Aktie 174,65 CHF Kursgewinn am Donnerstag +2,11 % Schlusskurs vom Mittwoch nach dem Zollschock 168,40 CHF Quelle : comdirect (27.11.2026, 17.31 Uhr) Richemont Aktie: 3,7 Prozent seit dem Zollschock Am Mittwoch war die Richemont Aktie nach den US-Zollplänen auf 168,40 Franken gefallen. Zwei Handelstage später steht sie 3,7 Prozent höher. Der Rückschlag ist mehr als ausgeglichen. Das Niveau vom Mittwochmorgen, als die Aktie vor der Zollmeldung kurz bei 176,20 Franken notierte, ist noch nicht ganz erreicht. Geholfen hat die Einsicht, dass die vorgeschlagenen Abgaben nicht auf die bestehenden Zölle aufgeschlagen werden. Was die Richemont Aktie bremsen kann Goldpreis: Gold stieg am Freitag zeitweise um gut 3 Prozent auf 3.684 US-Dollar je Feinunze. Für einen Schmuckhersteller steigen damit die Materialkosten.

Zölle: Händlern zufolge sind die Zollrisiken nur vorübergehend in den Hintergrund getreten.

Konsum: Erst die Zahlen zum Weihnachtsgeschäft zeigen, wie kauffreudig die Kundschaft wirklich ist. Ausblick: Wie geht es mit der Richemont Aktie weiter? Operativ ist Richemont in guter Form: Im ersten Halbjahr stieg der Umsatz um 16 Prozent auf 12,3 Milliarden Euro. Für den SMI-Gewinner beginnt nun die wichtigste Zeit des Jahres. Stammdaten der Richemont Aktie Compagnie Financière Richemont SA: ISIN CH0210483332, WKN A1W5CV, Handelssymbol CFR (SIX Swiss Exchange), US-Handelssymbol CFRHF (OTC)

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