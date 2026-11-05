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Rheinmetall Q3 2026 Zahlen: Prognoseschock trotz Rekordzahlen - Bundeswehrprojekt verzögert sich

aktiencheck.de Redaktion 05.11.2026, 08:56 11 Min.

Die Rheinmetall Aktie steht trotz Rekordwachstums vor einer Belastungsprobe: Während der Umsatz nach neun Monaten um 38% und das operative Ergebnis um 68% steigen, zwingt die Verschiebung wichtiger Rüstungsprojekte den Konzern zur Senkung seiner Jahresprognose auf 13,2 Milliarden EUR - ein Rekordauftragsbestand von 78 Milliarden EUR sichert jedoch langfristige Wachstumsperspektiven

Bild: unsplash

Rekordgewinne, ein Auftragsvolumen von gigantischen 78 Milliarden EUR und eine Nachfrage, die kaum nachzulassen scheint: Die Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) wächst mit beeindruckender Geschwindigkeit. Doch ausgerechnet in dieser Phase des Booms muss der Düsseldorfer Rüstungskonzern seine Jahresprognose senken. Verzögerungen bei einem wichtigen Bundeswehrprojekt und bei der Abnahme von Artilleriemunition durchkreuzen die bisherigen Planungen. Für die Rheinmetall-Aktie entsteht damit eine brisante Ausgangslage: Während Umsatz und operativer Gewinn kräftig steigen, wachsen gleichzeitig die Anforderungen an die Umsetzung der milliardenschweren Aufträge. Anleger stehen vor der entscheidenden Frage, ob die Prognosesenkung lediglich eine vorübergehende Verzögerung oder ein erstes Warnsignal für den weiteren Wachstumskurs darstellt. Rheinmetall mit Rekordzahlen: Umsatz steigt um 38% Die Geschäftszahlen für die ersten neun Monate 2026 unterstreichen die außergewöhnliche Wachstumsdynamik von Rheinmetall. Der Konzernumsatz kletterte gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 38% auf 8,376 Milliarden EUR. Ein Jahr zuvor hatte das Unternehmen noch 6,057 Milliarden EUR umgesetzt. Damit erhöhte Rheinmetall sein Geschäftsvolumen innerhalb von neun Monaten um mehr als 2,3 Milliarden EUR. Besonders bemerkenswert ist die breite internationale Nachfrage. Der Anteil des in Deutschland erzielten Umsatzes stieg um drei Prozentpunkte auf 41,3%, während 58,7% der Erlöse im Ausland erwirtschaftet wurden. Rheinmetall profitiert somit sowohl von der steigenden Nachfrage der Bundeswehr als auch von umfangreichen Verteidigungsinvestitionen internationaler Kunden. Die Entwicklung zeigt, dass die weltweit höheren Verteidigungsbudgets zunehmend in konkrete Umsätze münden. Für die Rheinmetall-Aktie ist dies ein entscheidender Faktor, denn die langfristigen Wachstumserwartungen müssen sich letztlich in tatsächlich ausgelieferten Produkten und steigenden Gewinnen widerspiegeln. Gewinnsprung um 68%: Rheinmetall steigert seine Profitabilität deutlich Noch beeindruckender als das Umsatzwachstum fällt die Entwicklung des operativen Ergebnisses aus. In den ersten neun Monaten 2026 steigerte Rheinmetall seinen operativen Gewinn um 68% auf 1,339 Milliarden EUR. Im Vorjahreszeitraum waren es lediglich 795 Millionen EUR gewesen. Damit wächst das operative Ergebnis erheblich schneller als der Umsatz. Die operative Ergebnismarge verbesserte sich von 13,1% auf 16,0%. Hauptursache ist das deutlich höhere Geschäftsvolumen, das eine bessere Nutzung der vorhandenen Produktionskapazitäten ermöglicht. Auch beim Ergebnis je Aktie zeigt sich die steigende Ertragskraft. Das unverwässerte Ergebnis je Aktie aus fortgeführten Aktivitäten erhöhte sich von 7,83 auf 14,44 EUR. Dies entspricht einem Anstieg von rund 84%. Für Anleger ist diese Entwicklung besonders wichtig: Rheinmetall expandiert nicht nur, sondern erzielt aus seinem Wachstum auch überproportional steigende operative Gewinne. Genau diese Fähigkeit bildet eine wesentliche Grundlage für die langfristige Bewertung der Rheinmetall-Aktie. 78 Milliarden EUR Auftragsvolumen: Die Auftragsbücher sind prall gefüllt Ein weiterer Höhepunkt der Geschäftszahlen ist der außergewöhnlich hohe Rheinmetall Backlog. Zum 30. September 2026 erreichte dieser einen Wert von 78,0 Milliarden EUR, nachdem er ein Jahr zuvor bei 56,7 Milliarden EUR gelegen hatte. Das entspricht einem Zuwachs von rund 38%. Der Backlog umfasst neben dem klassischen Auftragsbestand auch erwartete Abrufe aus bestehenden Rahmenverträgen. Er ist deshalb nicht vollständig mit bereits fest beauftragten Umsätzen gleichzusetzen. Dennoch verdeutlicht die Größenordnung die langfristige Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen des Konzerns. Auch der sogenannte Rheinmetall Nomination entwickelte sich positiv. Diese Kennzahl, die klassische Auftragseingänge und neu abgeschlossene Rahmenverträge umfasst, stieg um 19% auf 19,1 Milliarden EUR. Für die Rheinmetall-Aktie ist die hohe Auftragsabdeckung ein bedeutender Vorteil. Sie schafft grundsätzlich eine gute Grundlage für die Produktionsplanung und den Ausbau zusätzlicher Kapazitäten. Entscheidend bleibt allerdings, wann die erwarteten Abrufe tatsächlich erfolgen und in welchem Tempo Rheinmetall die Aufträge abarbeiten kann. Prognosesenkung trotz Boom: Was steckt hinter der Überraschung? Ausgerechnet nach den starken Neunmonatszahlen folgt eine Enttäuschung beim Jahresausblick. Rheinmetall erwartet für 2026 nur noch einen Konzernumsatz von rund 13,2 Milliarden EUR. Bislang hatte das Management mit 13,7 bis 14,2 Milliarden EUR gerechnet. Gegenüber der bisherigen Prognosespanne bedeutet dies eine Reduzierung um 500 Millionen bis 1 Milliarde EUR. Auch die erwartete operative Ergebnismarge wurde von rund 19% auf 18,5% gesenkt. Die Gründe liegen nach Unternehmensangaben vor allem in zeitlichen Verschiebungen. Das Bundeswehrprojekt Arminius befindet sich weiterhin in der finalen Verhandlungsphase und kann voraussichtlich erst 2027 beauftragt werden. Hinzu kommen Verzögerungen bei der Abnahme von Produktionslosen für Artilleriemunition. Diese Entwicklungen verdeutlichen ein zentrales Risiko des Rüstungsgeschäfts: Selbst bei hoher Nachfrage können langwierige Beschaffungsprozesse und verschobene Abnahmen erhebliche Auswirkungen auf die Umsatzrealisierung haben. Arminius-Projekt: Warum die Bundeswehr zum Unsicherheitsfaktor wird Die Verzögerung des Projekts Arminius ist ein wichtiger Bestandteil der angepassten Jahresprognose. Obwohl sich die Verhandlungen nach Angaben von Rheinmetall in der finalen Phase befinden, wird die Beauftragung erst im kommenden Geschäftsjahr erwartet. Für Anleger ist dabei entscheidend, zwischen einer zeitlichen Verschiebung und einem endgültigen Auftragsverlust zu unterscheiden. Rheinmetall beschreibt die Situation als Verzögerung, nicht als Stornierung. Dennoch bleibt offen, wann der Auftrag tatsächlich erteilt wird und welche Umsätze daraus in den kommenden Jahren entstehen. Auch die verschobene Abnahme von Artilleriemunition zeigt, dass eine hohe Produktionsnachfrage nicht automatisch zu planbaren Umsätzen führt. Erst wenn die entsprechenden Liefer- und Abnahmebedingungen erfüllt sind, können die vorgesehenen Erlöse realisiert werden. Die Rheinmetall-Aktie bleibt damit anfällig für Nachrichten über Beschaffungsentscheidungen, Vertragsabschlüsse und Projektfortschritte. Neue Werke in Europa: Rheinmetall beschleunigt den Kapazitätsausbau Um die langfristig hohe Nachfrage bedienen zu können, baut Rheinmetall seine industrielle Infrastruktur konsequent aus. Zuletzt nahm der Konzern neue Produktionsstätten in Großbritannien und im spanischen Albacete in Betrieb. Besonders bemerkenswert ist das Beispiel Telford. Dort entstand innerhalb von nur acht Monaten aus einer leerstehenden Produktionshalle eine funktionsfähige Geschützfertigung. Vorstandschef Armin Papperger bezeichnet diese Geschwindigkeit als Ausdruck des sogenannten Rheinmetall-Tempos. Der Ausbau zusätzlicher Produktionskapazitäten ist für die Wachstumsstrategie entscheidend. Denn milliardenschwere Aufträge können nur dann zu steigenden Umsätzen führen, wenn ausreichend Fertigungskapazitäten, qualifizierte Beschäftigte und funktionierende Lieferketten vorhanden sind. Gleichzeitig entstehen durch neue Werke zusätzliche Fixkosten und Investitionsanforderungen. Die wirtschaftlichen Vorteile hängen deshalb davon ab, wie schnell Rheinmetall die neuen Kapazitäten auslasten kann. Cashflow unter Druck: Fast 1,7 Milliarden EUR Mittelabfluss Einen deutlichen Kontrast zu den Rekordgewinnen liefert die Entwicklung des operativen Free Cashflows. In den ersten neun Monaten 2026 verschlechterte sich dieser um 900 Millionen EUR auf minus 1,698 Milliarden EUR. Im entsprechenden Vorjahreszeitraum hatte der Mittelabfluss bei minus 798 Millionen EUR gelegen. Rheinmetall begründet die Entwicklung unter anderem mit hohen Kundenanzahlungen im Vorjahr sowie einem verstärkten Vorratsaufbau. Die Vorbereitung auf das erwartete Umsatzwachstum bindet erhebliche finanzielle Mittel im Working Capital. Dieser Effekt ist bei stark expandierenden Industrieunternehmen nicht ungewöhnlich. Dennoch verdient er besondere Aufmerksamkeit, denn steigende Gewinne allein garantieren noch keine entsprechend hohen freien Mittelzuflüsse. Für die Rheinmetall-Aktie wird deshalb entscheidend sein, ob der Konzern die hohen Vorleistungen in den kommenden Quartalen durch Auslieferungen, Kundenabnahmen und Zahlungseingänge wieder in Liquidität umwandeln kann. Chancen für die Rheinmetall-Aktie: Was für weiteres Wachstum spricht Die fundamentalen Wachstumstreiber von Rheinmetall bleiben trotz der Prognosesenkung bemerkenswert stark. Hohe Verteidigungsbudgets, ein außergewöhnlich umfangreicher Backlog und steigende operative Margen schaffen eine attraktive Ausgangsbasis für die kommenden Jahre. Die wichtigsten Chancen im Überblick: Starkes Umsatzwachstum: Die Erlöse stiegen nach neun Monaten um 38% auf 8,376 Milliarden EUR.

Überproportionale Gewinnentwicklung: Das operative Ergebnis erhöhte sich um 68% auf 1,339 Milliarden EUR.

Hoher Rheinmetall Backlog: Das Volumen von 78,0 Milliarden EUR bietet eine breite Grundlage für zukünftige Geschäfte.

Steigende Profitabilität: Die operative Ergebnismarge verbesserte sich von 13,1% auf 16,0%.

Neue Produktionskapazitäten: Werke in Großbritannien und Spanien stärken die industrielle Leistungsfähigkeit.

Internationale Nachfrage: Höhere Verteidigungsausgaben zahlreicher Staaten unterstützen die langfristigen Absatzperspektiven.

Mögliche Nachholeffekte: Verschobene Projekte und Abnahmen könnten bei erfolgreicher Umsetzung zusätzliche Umsätze im Jahr 2027 ermöglichen. Besonders interessant ist die Möglichkeit, dass Rheinmetall seine Profitabilität durch steigende Produktionsvolumina weiter verbessern kann. Voraussetzung bleibt allerdings, dass neue Kapazitäten effizient ausgelastet und die umfangreichen Aufträge termingerecht umgesetzt werden. Risiken für die Rheinmetall-Aktie: Wo Anleger vorsichtig bleiben sollten Trotz der außergewöhnlichen Wachstumszahlen zeigt die reduzierte Jahresprognose, dass auch Rheinmetall nicht vor operativen Herausforderungen geschützt ist. Gerade bei langfristigen Rüstungsprojekten können politische Entscheidungen, Genehmigungen und Beschaffungsprozesse die Umsatzentwicklung erheblich beeinflussen. Die wichtigsten Risiken im Überblick: Gesenkte Jahresprognose: Die Umsatzplanung wurde von 13,7 bis 14,2 Milliarden EUR auf rund 13,2 Milliarden EUR reduziert.

Verzögerte Großprojekte: Das Bundeswehrprojekt Arminius wird voraussichtlich erst 2027 beauftragt.

Verschobene Munitionsabnahmen: Zeitliche Verzögerungen können Umsätze und Zahlungseingänge belasten.

Negativer Free Cashflow: Der operative Mittelabfluss von 1,698 Milliarden EUR erhöht die Bedeutung einer erfolgreichen Liquiditätssteuerung.

Hoher Kapitalbedarf: Neue Produktionsstätten und steigende Vorräte binden erhebliche finanzielle Ressourcen.

Abhängigkeit von staatlichen Budgets: Politische Entscheidungen können Zeitpunkt und Umfang künftiger Beschaffungen verändern.

Hohe Wachstumserwartungen: Sollten sich weitere Projekte verzögern, könnte dies die Bewertung der Rheinmetall-Aktie belasten. Besonders kritisch ist die Kombination aus steigenden Investitionen, wachsendem Working Capital und verzögerten Umsatzrealisierungen. Sollte sich diese Entwicklung länger fortsetzen, könnte die Finanzierung des weiteren Wachstums anspruchsvoller werden. Ausblick 2026: Rheinmetall bleibt auf Wachstumskurs Trotz der reduzierten Prognose erwartet Rheinmetall für das Gesamtjahr 2026 weiterhin ein erhebliches Umsatzwachstum. Mit den nun angepeilten 13,2 Milliarden EUR würde der Konzern den Vorjahresumsatz von 9,935 Milliarden EUR um rund 33% übertreffen. Die operative Ergebnismarge soll mit rund 18,5% auf dem Niveau des Vorjahres liegen. Rechnerisch entspräche dies bei einem Umsatz von 13,2 Milliarden EUR einem operativen Ergebnis von etwa 2,44 Milliarden EUR. Die Prognose verdeutlicht allerdings auch die Herausforderungen des Schlussquartals. Nach Umsätzen von 8,376 Milliarden EUR in den ersten neun Monaten müsste Rheinmetall im vierten Quartal noch rund 4,824 Milliarden EUR erlösen, um das Jahresziel zu erreichen. Das wäre ein erheblicher Umsatzbeitrag innerhalb von nur drei Monaten. Die rechtzeitige Auslieferung und Abnahme wichtiger Produkte wird deshalb eine zentrale Voraussetzung für die Erfüllung der angepassten Prognose sein. 2027 könnte zum entscheidenden Bewährungsjahr werden Mit Blick auf das kommende Geschäftsjahr rücken insbesondere die verschobenen Projekte in den Mittelpunkt. Sollte das Bundeswehrprojekt Arminius tatsächlich 2027 beauftragt werden und sollten sich die Verzögerungen bei Artilleriemunition auflösen, könnten daraus zusätzliche Geschäftsmöglichkeiten entstehen. Gleichzeitig dürfte Rheinmetall von den neu geschaffenen Produktionskapazitäten profitieren, sofern diese wie geplant hochgefahren werden. Der hohe Backlog bildet dafür eine wichtige Grundlage. Allerdings dürfen Anleger nicht davon ausgehen, dass sämtliche verschobenen Umsätze automatisch vollständig im kommenden Jahr anfallen. Entscheidend sind die konkreten Vertragsbedingungen, Produktionsfortschritte und Abnahmetermine. Ein weiterer wichtiger Faktor wird die Entwicklung des Free Cashflows sein. Erst wenn Rheinmetall einen größeren Teil seiner operativen Gewinne in liquide Mittel umwandelt, dürfte die Qualität des Wachstums auch aus finanzieller Sicht überzeugender werden. Fazit: Rheinmetall-Aktie zwischen Rekordwachstum und Prognosedämpfer Rheinmetall liefert für die ersten neun Monate 2026 beeindruckende Geschäftszahlen. Ein Umsatzanstieg von 38%, ein operativer Gewinnsprung um 68% und ein Backlog von 78 Milliarden EUR unterstreichen die außergewöhnliche Marktposition des Düsseldorfer Rüstungskonzerns. Gleichzeitig macht die reduzierte Jahresprognose deutlich, dass hohe Nachfrage allein noch keine reibungslose Umsatzentwicklung garantiert. Verzögerte Bundeswehrprojekte, verschobene Munitionsabnahmen und der deutlich negative operative Free Cashflow bleiben wichtige Herausforderungen. Für die Rheinmetall-Aktie ergibt sich damit ein differenziertes Bild. Langfristig sprechen die hohen Verteidigungsausgaben, die umfangreichen Auftragsmöglichkeiten und der Ausbau zusätzlicher Produktionskapazitäten für weiteres Wachstum. Kurzfristig muss das Unternehmen jedoch beweisen, dass es seine ambitionierten Ziele auch unter schwierigen Projektbedingungen zuverlässig erreichen kann. Ob die Aktie auf Basis dieser Perspektiven attraktiv bewertet ist, hängt zusätzlich vom aktuellen Börsenkurs und den bereits eingepreisten Gewinnerwartungen ab. Der entscheidende Erfolgsfaktor bleibt die Umsetzung: Rheinmetall muss aus seinen milliardenschweren Aufträgen nicht nur steigende Umsätze und Gewinne, sondern zunehmend auch positive freie Mittelzuflüsse generieren. 👉 📤 Teile diesen Artikel mit Deinen Freunden! Rheinmetall hat Aufträge für Milliarden - Du brauchst dagegen nur einen Klick, um Deine Freunde mit wichtigen Börseninformationen zu versorgen. Und dafür ist garantiert keine Genehmigung der Bundeswehr erforderlich! Autor: Redaktion, aktiencheck.de Veröffentlicht am: 05. November 2026 Disclaimer: Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.

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