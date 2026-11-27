Die Rheinmetall Aktie (Ticker RHM, ISIN DE0007030009) gehört am Freitag, 27. November 2026, zu den DAX-Gewinnern: Gegen 12 Uhr kostet sie an der Xetra rund 790 Euro (+3,3 %), zeitweise lag der Kurs bei 807 Euro. Gleich zwei Nachrichten bewegen das Papier: ein Lynx-Auftrag aus Rumänien über rund 738 Millionen Euro und der Kapitalmarkttag in Hamburg, auf dem Rheinmetall sein Umsatzziel für 2030 auf 33 bis 37 Milliarden Euro zurückgenommen hat. Diese Rheinmetall Aktienanalyse ordnet ein, warum die Börse die Kürzung offenbar verkraftet, wie die Rheinmetall Aktie bewertet ist und welche Rheinmetall Aktienprognose der Markt diskutiert.
Rheinmetall Aktienanalyse: Umsatzziel 2030 gekappt, Lynx-Auftrag aus Rumänien – warum steigt die Rheinmetall Aktie trotzdem?
Die Rheinmetall Aktie (RHM) legt am Kapitalmarkttag um rund 3 bis 4 Prozent zu, obwohl der Konzern sein Umsatzziel für 2030 deutlich zurückschneidet. Diese Rheinmetall Aktienanalyse zeigt Auftrag, Zahlen, Bewertung und die Rheinmetall Aktienprognose des Analystenkonsenses.
Lynx-Auftrag aus Rumänien
66 weitere Schützenpanzer, Auftragswert rund 738 Mio. Euro, Lieferung 2028 bis 2030.
Umsatzziel 2030 gekappt
Statt zuletzt rund 45 Mrd. Euro (ursprünglich rund 50 Mrd.) peilt Rheinmetall nun 33 bis 37 Mrd. Euro an, bei einer operativen Marge von rund 20 Prozent.
Prognose 2026 bestätigt
Umsatz rund 13,2 Mrd. Euro, operative Marge rund 18,5 Prozent – bereits Anfang November gesenkt.
Kurs rund 60 Prozent unter dem Hoch
Nach der Erholung der vergangenen Woche liegt die Aktie noch etwa 60 Prozent unter ihrem Rekord vom Jahresanfang.
Auslöser
Warum steigt die Rheinmetall Aktie heute? Auftrag und Kapitalmarkttag
Der Rüstungskonzern hat laut Unternehmensmitteilung weitere 66 Lynx-Schützenpanzer an Rumänien verkauft – der letzte Abruf aus dem im Mai 2026 geschlossenen Rahmenvertrag über 298 Fahrzeuge.
Die Fahrzeuge werden von 2028 bis 2030 geliefert, neben Schützenpanzern gehören Mörserträger, Kommandoposten und Sanitätsvarianten zum Mix. Der Auftrag ist Teil des rumänischen Pakets im europäischen Beschaffungsprogramm SAFE (Gesamtvolumen 5,7 Milliarden Euro, darunter Luftverteidigung, Munition und Marineschiffe); die 5,7 Milliarden Euro entsprechen nicht dem Wert des Fahrzeugauftrags. Rheinmetall will nach Unternehmensangaben mehrere hundert Millionen Euro in Rumänien investieren.
Parallel dazu hat Rheinmetall auf dem Kapitalmarkttag die Mittelfristziele zusammengestrichen. Weil die Analysten im Schnitt bereits mit rund 36,8 Milliarden Euro Umsatz im Jahr 2030 gerechnet hatten, gilt die Kürzung als weitgehend eingepreist – die Aktie reagiert deshalb mit Kursgewinnen. Ursachen der Kürzung sind laut Marktberichten das gestoppte Fregatten-Programm F126 sowie Verzögerungen bei Boxer-Fahrzeugen und im Munitionsgeschäft.
|Größe
|Neue Zielspanne 2030
|Konsens vor dem Kapitalmarkttag
|Umsatz
|33–37 Mrd. EUR
|ca. 36,8 Mrd. EUR
|Operative Marge
|rund 20 %
|ca. 20,1 %
|Segment Waffen und Munition (Umsatz)
|10–12 Mrd. EUR
|–
|Cash-Conversion
|mehr als die Hälfte des operativen Gewinns
|–
Frühere Zielgröße: laut Marktberichten zuletzt rund 45 Mrd. EUR, ursprünglich rund 50 Mrd. EUR (Quellen uneinheitlich). Segment Waffen und Munition: Umsatzspanne 2030 sinkt um 4 Mrd. EUR.
Quelle: Rheinmetall AG, Kapitalmarkttag 27.11.2026; Analysten-Konsens vor dem Termin
CEO Armin Papperger will den Großauftrag Arminius nur bei ausreichender Profitabilität unterzeichnen, wie es in Berichten zum Kapitalmarkttag heißt.
Geschäftsmodell
Was macht Rheinmetall – und wie verdient der Konzern? Vom Autozulieferer zum Rüstungsriesen
Rheinmetall ist Deutschlands größter Rüstungskonzern und liefert Panzer und Radfahrzeuge, Munition, Flugabwehr (Skyranger), Marineschiffe, Elektronik und Satellitenlösungen. Der Auftragsbestand lag Ende September bei 78,0 Milliarden Euro (inklusive erwarteter Abrufe aus Rahmenverträgen) nach 56,7 Milliarden Euro im Vorjahr. Treiber sind die Aufrüstung in Europa und die höheren Verteidigungsetats: Der deutsche Etat für 2027 liegt bei 139,6 Milliarden Euro, der Bundestag beschließt den Haushalt noch an diesem Freitag. Neue Werke in Telford (Großbritannien) und Albacete (Spanien) sollen die Kapazität erhöhen.
Zahlen
Wie stark sind die Zahlen? Wachstum ja, Cashflow nein
Im dritten Quartal 2026 stieg der Umsatz um 32 Prozent auf 3,15 Milliarden Euro, das operative Ergebnis um 62 Prozent auf 553 Millionen Euro (Marge 17,5 Prozent). Der operative freie Cashflow blieb mit minus 82 Millionen Euro negativ. In den ersten neun Monaten erzielte Rheinmetall 8,38 Milliarden Euro Umsatz (+38 Prozent) und 1,34 Milliarden Euro operatives Ergebnis (Marge 16,0 Prozent); der operative freie Cashflow lag bei minus 1,70 Milliarden Euro. Die Aktie fiel nach den Zahlen am 5. November zweistellig, weil Rheinmetall zugleich die Jahresprognose senkte.
|Kennzahl
|Q3 2026
|9 Monate 2026
|Umsatz
|3.149 Mio. EUR (+32 %)
|8.376 Mio. EUR (+38 %)
|Operatives Ergebnis
|553 Mio. EUR (+62 %)
|1.339 Mio. EUR (+68 %)
|Operative Marge
|17,5 %
|16,0 %
|Operativer freier Cashflow
|−82 Mio. EUR
|−1.698 Mio. EUR
|Auftragsbestand (30.09.)
|–
|78,0 Mrd. EUR
Operatives Ergebnis und Marge laut Unternehmensdefinition. Prognose 2026 nach der Senkung vom 5. November: Umsatz rund 13,2 Mrd. EUR (zuvor 13,7–14,2 Mrd.), Marge rund 18,5 % (zuvor rund 19 %).
Quelle: Rheinmetall AG, Quartalsmitteilung zum dritten Quartal 2026 (5. November 2026)
Für das Gesamtjahr erwartet Rheinmetall weiter einen positiven operativen Cashflow; dafür muss im vierten Quartal ein Umsatz von rund 4,8 Milliarden Euro gelingen – deutlich mehr als die 3,15 Milliarden Euro im dritten Quartal. Die Dividende für 2025 betrug 11,50 Euro je Aktie, das entspricht bei rund 790 Euro einer Rendite von etwa 1,5 Prozent.
Die Nettoverschuldung zum 30. September konnte nicht verlässlich belegt werden und fehlt deshalb.
Bewertung
Wie teuer ist die Rheinmetall Aktie? KGV im Vergleich mit Hensoldt, Renk und BAE
Auf Basis des Konsenses liegt das KGV 2026 bei rund 23, für 2027 bei etwa 15,5 bis 16 und für 2028 bei gut 12. Zum Vergleich: Der Durchschnitt des europäischen Verteidigungssektors lag laut einer Branchenauswertung zuletzt bei 19,6. Im Peer-Vergleich ist Rheinmetall deutlich günstiger als Hensoldt, in etwa auf Augenhöhe mit Renk und etwas günstiger als der britische Konkurrent BAE Systems.
|Unternehmen
|KGV 2026 erwartet
|KGV 2027 erwartet
|KGV 2028 erwartet
|Rheinmetall
|ca. 23
|ca. 15,5–16
|ca. 12
|Hensoldt
|56,6
|38,9
|–
|Renk
|20,7
|15,7
|–
|BAE Systems
|24,6
|21,2
|18,6
Unterschiedliche Stichtage: Rheinmetall Konsens Stand 25.–27.11.2026; Hensoldt und Renk Stand 13.11.2026; BAE Systems Stand 27.11.2026.
Quelle: Konsensdaten verschiedener Anbieter; Redaktionszusammenstellung
Analysten
Was sagen Analysten zur Rheinmetall Aktie? Die Rheinmetall Aktienprognose des Marktes
Der Analystenkreis bleibt überwiegend positiv, hat seine Erwartungen aber gesenkt. Zuletzt (Stand 25. November 2026, noch vor dem Kapitalmarkttag) stuften 17 von 22 erfassten Analysten die Aktie mit „Kaufen“ ein, fünf mit „Halten“, „Verkaufen“-Urteile gab es nicht. Das durchschnittliche Kursziel liegt nach Stand vom 27. November bei rund 1.283 Euro, die Spanne reicht von etwa 900 bis 1.780 Euro; Mitte November lag der Durchschnitt noch bei rund 1.330 Euro. Mindestens 14 Häuser haben ihre Ziele seit Anfang November gekappt. Rechnerisch liegt das Konsensziel damit mehr als 60 Prozent über dem Kurs von rund 790 Euro.
|Merkmal
|Wert
|Einstufungen (Kaufen / Halten / Verkaufen)
|17 / 5 / 0 (22 Analysten, Stand 25.11.)
|Durchschnittliches Kursziel
|ca. 1.283 EUR (27.11.); Mitte November ca. 1.330 EUR
|Spanne der Kursziele
|ca. 900–1.780 EUR
|Abstand Konsensziel zum Kurs (ca. 790 EUR)
|rund +62 % (Redaktionsrechnung)
Wiedergabe von Konsensdaten, keine Empfehlung von aktiencheck.de. Anzahl und Durchschnitt unterscheiden sich je nach Datenanbieter und Stichtag.
Quelle: Analysten-Konsens verschiedener Datenanbieter, Stand 25.–27.11.2026
Analystenziele sind Einschätzungen Dritter und keine Garantie.
Chart
Wie sieht die Rheinmetall Aktie charttechnisch aus? Erholung in einem Abwärtstrend
|Datum
|Ereignis
|Kurs
|05./06.11.2026
|Q3-Zahlen, Prognose gesenkt
|zweistelliges Minus
|20.11.2026
|Jahrestief (Schluss)
|693,40 EUR
|23.11.2026
|Schlusskurs
|725,20 EUR (+4,6 %)
|25.11.2026
|Schlusskurs
|739,80 EUR
|26.11.2026
|Schlusskurs (vierter Gewinntag in Folge)
|765,70 EUR (+4,1 %)
|27.11.2026
|Kapitalmarkttag und Lynx-Auftrag
|ca. 790 EUR
Schlusskurse, 27.11. Stand gegen 12 Uhr MEZ.
Quelle: Xetra-Kurse laut Handelsplatz; Redaktionszusammenstellung
Charttechnisch ordnen Beobachter die Erholung als Gegenbewegung in einem übergeordneten Abwärtstrend ein. Die Aktie liegt nach Berichten unter ihrer 50- und 200-Tage-Linie; konkrete Werte liegen nicht belegt vor. Als Unterstützung gilt das Jahrestief vom 20. November bei rund 693 Euro, als Widerstände die runde Marke von 800 Euro, der Bereich um 813 bis 822 Euro und die Zone bei etwa 909 Euro. Das Rekordhoch vom Jahresbeginn lag bei knapp 1.970 Euro, aktuell steht die Aktie damit etwa 60 Prozent darunter.
Chartmarken beschreiben nur das bisherige Kursverhalten und sind keine Prognose.
Ausblick
Was beobachten Anleger bei der Rheinmetall Aktie jetzt? Termine und Treiber
27. November 2026: Haushaltsbeschluss im Bundestag und weitere Details zum Kapitalmarkttag.
Arminius und weitere Großaufträge: Wann schließt Rheinmetall den Vertrag – und zu welcher Marge?
Viertes Quartal: Gelingt der erforderliche Umsatz von rund 4,8 Mrd. Euro?
11. März 2027: voraussichtlich die Zahlen zum Geschäftsjahr 2026.
11. Mai 2027: voraussichtlich Hauptversammlung (Ex-Dividende 12. Mai).
Die Termine sollten im Finanzkalender von Rheinmetall bestätigt werden.
FAQ
Häufige Fragen zur Rheinmetall Aktie
Warum steigt die Rheinmetall Aktie heute? Ein neuer Lynx-Auftrag aus Rumänien über rund 738 Millionen Euro und die weitgehend erwartete Kürzung der Mittelfristziele auf dem Kapitalmarkttag treiben den Kurs.
Wie lauten die neuen Ziele für 2030? Rheinmetall peilt einen Umsatz von 33 bis 37 Milliarden Euro und eine operative Marge von rund 20 Prozent an.
Wie ist die Rheinmetall Aktie bewertet? Das KGV liegt für 2026 bei rund 23, für 2027 bei etwa 15,5 bis 16 – günstiger als Hensoldt, ähnlich wie Renk.
Wie lautet die Rheinmetall Aktienprognose der Analysten? Der Konsens liegt bei rund 1.280 Euro Kursziel, die Mehrheit der Analysten stuft die Aktie mit „Kaufen“ ein. Das sind Einschätzungen Dritter; aktiencheck.de gibt kein eigenes Kursziel ab.
Zahlt Rheinmetall eine Dividende? Für 2025 wurden 11,50 Euro je Aktie gezahlt; die nächste Hauptversammlung ist voraussichtlich am 11. Mai 2027.
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