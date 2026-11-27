Die Fahrzeuge werden von 2028 bis 2030 geliefert, neben Schützenpanzern gehören Mörserträger, Kommandoposten und Sanitätsvarianten zum Mix. Der Auftrag ist Teil des rumänischen Pakets im europäischen Beschaffungsprogramm SAFE (Gesamtvolumen 5,7 Milliarden Euro, darunter Luftverteidigung, Munition und Marineschiffe); die 5,7 Milliarden Euro entsprechen nicht dem Wert des Fahrzeugauftrags. Rheinmetall will nach Unternehmensangaben mehrere hundert Millionen Euro in Rumänien investieren.

Parallel dazu hat Rheinmetall auf dem Kapitalmarkttag die Mittelfristziele zusammengestrichen. Weil die Analysten im Schnitt bereits mit rund 36,8 Milliarden Euro Umsatz im Jahr 2030 gerechnet hatten, gilt die Kürzung als weitgehend eingepreist – die Aktie reagiert deshalb mit Kursgewinnen. Ursachen der Kürzung sind laut Marktberichten das gestoppte Fregatten-Programm F126 sowie Verzögerungen bei Boxer-Fahrzeugen und im Munitionsgeschäft.