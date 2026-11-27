Mit seiner Rheinmetall-Aktienanalyse vom 25. November 2026 setzt RBC ein bemerkenswertes Signal. Analyst Colin Moody senkt das Kursziel von 1.600 auf 1.300 Euro, bestätigt jedoch das Rating "outperform". Während RBC mit niedrigeren mittelfristigen Unternehmenszielen bis 2030 rechnet, hält Colin Moody sowohl die Umsatz- als auch die Gewinnerwartungen des Kapitalmarktes für zu pessimistisch. Die entscheidende Chance liegt damit in möglichen positiven Überraschungen gegenüber den inzwischen erheblich reduzierten Erwartungen. Beim aktuellen Xetra-Kurs von 809,50 Euro (+5,7%) winkt gegenüber dem Kursziel 1.300 Euro ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von 60,6 Prozent. Ob daraus tatsächlich eine nachhaltige Comeback-Rally entsteht, dürfte maßgeblich von der Glaubwürdigkeit der mittelfristigen Unternehmensziele, der operativen Profitabilität und der Entwicklung des freien Cashflows abhängen. Die Rheinmetall-Aktie bleibt damit eine besonders spannende, allerdings auch ausgesprochen volatile Erholungsspekulation im deutschen Leitindex DAX.

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Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 27. November 2026

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Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.