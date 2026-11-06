Rheinmetall Aktie: Warnsignal oder Kaufchance? Citigroup korrigiert Kursziel auf 1.374 EUR!

Die US-Großbank reduziert in ihrer Aktienanalyse vom 05. November 2026 das Kursziel für den Düsseldorfer Rüstungskonzern von bisher 1.408 auf 1.374 EUR. Gleichzeitig hält Citigroup jedoch am positiven Rating "buy" fest. Für Anleger ergibt sich daraus eine interessante Konstellation: Die Bank nimmt ihre Bewertung leicht zurück, bleibt gegenüber Rheinmetall aber grundsätzlich optimistisch. Ist die Kurszielsenkung lediglich eine vorsichtige Anpassung oder ein erstes Warnsignal für die weiteren Perspektiven der Rheinmetall-Aktie?