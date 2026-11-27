Die Rheinmetall-Aktie (ISIN: DE0007030009, FSE: RHM) erlebt eine Woche zwischen Trauer, Erholung und Erwartungsdruck. Der Iran-Krieg hat den Konzern erreicht: Bei einem Drohnenangriff in Kuwait sind am Donnerstag zwei italienische Techniker von Rheinmetall Italia ums Leben gekommen. Gleichzeitig legt der Rüstungskonzern auf seinem Kapitalmarkttag in Hamburg neue Ziele vor, nach einem Jahr mit zwei Prognosesenkungen und einem Kurs, der sich seit Jahresbeginn nahezu halbiert hat. Diese Rheinmetall-Aktie Prognose ordnet ein, was jetzt zählt.
Rheinmetall Aktie Prognose: Zwei Tote in Kuwait, Kapitalmarkttag und gekappte Ziele - Wende oder Falle bei der Rüstungsaktie?
Nach dem iranischen Drohnenangriff in Kuwait, bei dem zwei Rheinmetall-Techniker starben, und vor neuen Zielen beim Kapitalmarkttag steht die Rheinmetall-Aktie im Fokus. Die Analyse mit Rheinmetall-Aktie Prognose: kurzfristig nach News und Chartbild, mittel- bis langfristig nach den Zahlen.
Steckbrief
- Unternehmen
- Rheinmetall AG
- Börse / Ticker
- Xetra, RHM
- ISIN
- DE0007030009
- Kerngeschäft
- Munition, Fahrzeuge, Luftverteidigung, Marine, Elektronik
- Sitz
- Düsseldorf
- Nächster Termin
- Kapitalmarkttag in Hamburg am 26. und 27. November 2026
Stand: 26.11.2026, Schlusskurs 26.11.2026 laut finanzen.at, Quelle: Bericht auf aktiencheck.de
Die aktuellen News
Was ist in Kuwait passiert?
Nach Angaben des italienischen Außenministers Antonio Tajani griffen am Donnerstagnachmittag mehrere Drohnen iranischer Herkunft kuwaitische Militäreinrichtungen an. Zwei Techniker von Rheinmetall Italia starben, zwei weitere Männer wurden verletzt.
Laut Berichten arbeiteten die beiden Italiener an einem Flugabwehrsystem, nach Angaben der Agentur Ansa an Ortungsantennen des Systems Skyguard. Das kuwaitische Verteidigungsministerium sprach von einem Angriff auf eine "lebenswichtige Einrichtung" und nannte das Ziel nicht. Kuwait und Italien machen den Iran verantwortlich, Teheran bestreitet das und spricht von einem möglichen Einsatz unter falscher Flagge. Nach Angaben der Nachrichtenagentur dpa gehören die Italiener zu den ersten offiziell bestätigten europäischen Todesopfern des Krieges, der seit Februar läuft.
Für Rheinmetall ist der Vorfall mehr als eine Randnotiz: Der Konzern liefert Luftverteidigung und Schiffsschutz in die Golfregion, im Juli hatte Kuwait erstmals das Täuschkörpersystem MASS für acht Schiffe bestellt, Lieferungen sind bis 2029 vorgesehen. Die Sicherheit von Mitarbeitern in Projekten vor Ort rückt damit in den Mittelpunkt.
Die Börsenreaktion
Warum steigt die Rheinmetall-Aktie trotzdem?
Die Rheinmetall-Aktie schloss am 26.11.2026 laut finanzen.at bei 765,70 Euro und damit 4,06% im Plus. Es war der vierte Handelstag in Folge mit Kursgewinnen. Auch die Branche zog an: Renk gewann 4,0%, Hensoldt 3,32% und TKMS 2,6%. Ein belegter Zusammenhang mit dem Angriff in Kuwait ist nicht erkennbar, die Bewegung fügt sich eher in die breite Markterholung und die Erwartungen an den Kapitalmarkttag ein (Einschätzung der Redaktion).
Die Quartalszahlen
Starkes Wachstum, gekappte Prognose
Operativ wächst Rheinmetall kräftig, doch die Börse bestraft die Planverfehlungen. Zu den Neunmonatszahlen stieg der Umsatz um 38%, das operative Ergebnis um 69%. Gleichzeitig senkte der Konzern die Jahresprognose zum zweiten Mal: Der Umsatz 2026 soll nun bei rund 13,2 Milliarden Euro liegen, die operative Marge bei rund 18,5% statt zuvor rund 19%. Die Aktie verlor am Tag nach der Meldung rund 12%. Eine Ausnahme bildet die Luftverteidigung: Hier hob Rheinmetall die Umsatzprognose auf 1,0 bis 1,1 Milliarden Euro an.
|Kennzahl
|Wert
|Umsatz 9M 2026
|rund 8,4 Mrd. € (+38%)
|Operatives Ergebnis 9M 2026
|+69%
|Umsatzprognose 2026
|rund 13,2 Mrd. €
|Operative Marge 2026e
|rund 18,5% (zuvor rund 19%)
|Umsatz 2025
|9,94 Mrd. €
|Analystenerwartung Umsatz 2026 (vor Zahlen)
|13,9 Mrd. €
Analystenerwartung laut Finanzpresse vor der Zahlenvorlage; Projektverschiebungen belasten laut Berichten die Jahresplanung.
Quelle: Unternehmensangaben und Berichte der Finanzpresse, Stand 6. bis 26.11.2026
Kapitalmarkttag
Neue Ziele für 2030 - und die Angst vor der Kürzung
Der Kapitalmarkttag am 26. und 27. November in Hamburg ist für die Rheinmetall-Aktie der nächste Prüfstein. Beim letzten Kapitalmarkttag im November 2025 hatte Konzernchef Armin Papperger ein Umsatzziel von rund 50 Milliarden Euro für 2030 und eine operative Marge von mehr als 20% ausgegeben. Die neuen Ziele will Rheinmetall am Freitag vorlegen. Analysten erwarten laut Investing.com eine Senkung des Umsatzziels von 50 auf rund 35 Milliarden Euro.
Sollte die Kürzung so ausfallen, wäre sie bereits weitgehend eingepreist - so lautet die Lesart vieler Marktbeobachter. Fällt sie schwächer aus, könnte die Rheinmetall-Aktie Prognose kurzfristig Rückenwind bekommen. Fällt sie härter aus, droht der nächste Vertrauensverlust.
Analysten
Was sagt die Rheinmetall-Aktie Prognose der Analysten?
Die Zeiten der Kursziele jenseits von 2.000 Euro sind vorbei. Nach den Zahlen und der Prognosesenkung haben mehrere Häuser ihre Einschätzung deutlich zurückgenommen, einige auch ihr Votum. Sämtliche genannten Ziele liegen aber weiterhin über dem aktuellen Kurs.
|Analystenhaus
|Einstufung
|Kursziel (zuvor)
|JPMorgan
|Neutral
|1.150 € (1.350 €)
|Jefferies
|-
|1.100 €
|UBS
|-
|1.100 € (1.360 €)
|Bernstein
|Market-Perform
|1.000 € (1.200 €)
|Oddo BHF
|Neutral
|1.200 € (1.670 €)
|DZ Bank
|-
|1.205 € (1.705 €)
|Berenberg
|Hold
|900 € (1.020 €)
|BofA Securities
|Neutral
|900 € (1.300 €)
Datum der Anpassungen: 5. bis 10.11.2026 laut Berichten der Finanzpresse. Kursziele sind Einschätzungen einzelner Häuser und keine Garantie.
Quelle: Berichte von stock-world.de, finanztrends.de, kapitalmarktexperten.de und trading-treff.de
Ein Datenanbieter nennt als durchschnittliches Kursziel rund 1.552 Euro. Dieser Wert enthält teils ältere Schätzungen und liegt deutlich über den jüngsten Anpassungen. Eine eigene Kursprognose gibt aktiencheck.de nicht ab.
Chartbild
Wie steht die Rheinmetall-Aktie technisch da?
Beschreibend liegt der Kurs von rund 766 Euro etwa halb so hoch wie zum Jahresauftakt, als die Aktie bei rund 1.600 Euro stand. Im Sommer war sie unter die Marke von 1.000 Euro gefallen, die seither als Widerstand gilt. Zuletzt hatte die Aktie nach der Prognosesenkung Anfang November zweistellig nachgegeben. Der laufende Anstieg über vier Handelstage ist bislang eine Erholung im übergeordneten Abwärtstrend. Kursgewinne bleiben damit solange fragil, bis die Aktie zentrale Marken nachhaltig zurückerobert.
Prognose
Rheinmetall-Aktie Prognose: drei Szenarien
Eine seriöse Punktprognose ist nach dieser Woche nicht möglich. Die Redaktion unterscheidet drei Szenarien, die an klar beobachtbare Auslöser geknüpft sind. Es handelt sich um Einschätzungen der Redaktion, nicht um Kursziele oder eine Anlageempfehlung.
Kurzfristig (bis Jahresende): Nachrichten und Neustart
Die Kursreaktion auf die neuen Ziele und auf die Lage im Golf dominiert. Bestätigt der Konzern ehrgeizige Ziele und liefert er Aufträge, könnte die Erholung der Rheinmetall-Aktie anhalten. Enttäuschen die Ziele oder verschärft sich die Lage im Iran-Krieg, droht ein erneuter Test der jüngsten Tiefs.
Mittelfristig (6 bis 12 Monate): Glaubwürdigkeit entscheidet
Nach zwei Prognosesenkungen zählt, ob Rheinmetall Aufträge schneller in Umsatz verwandelt. Gelingt das, könnten die Analystenziele wieder in Reichweite rücken. Weitere Verschiebungen würden den Vertrauensverlust verlängern.
Langfristig (ab 2028): Rüstungszyklus
Entscheidend ist, ob die europäischen Verteidigungsbudgets in Aufträge für Rheinmetall münden und die Marge Richtung 20% steigt. Gelingt das, bleibt die Rheinmetall-Aktie ein Profiteur der Aufrüstung. Kippt die Politik, wird sie zum Wert mit hohen Schwankungen.
Termine
Was Anleger der Rheinmetall-Aktie jetzt beobachten
26. und 27. November 2026: Kapitalmarkttag in Hamburg mit neuen Zielen für 2030.
Laufend: Aufklärung des Angriffs in Kuwait und die Sicherheitslage am Golf.
Laufend: Reaktionen der Analysten auf die neuen Ziele, mögliche Kurszielanpassungen.
Offen: weitere Aufträge aus der Luftverteidigung und dem Schiffsschutz.
FAQ
Häufige Fragen zur Rheinmetall-Aktie
Was ist in Kuwait passiert? Bei einem Drohnenangriff kamen am 26.11.2026 zwei italienische Techniker von Rheinmetall Italia ums Leben. Kuwait und Italien machen den Iran verantwortlich, Teheran bestreitet das.
Wie reagiert die Rheinmetall-Aktie? Sie schloss am 26.11. bei 765,70 Euro mit einem Plus von 4,06%. Ein belegter Zusammenhang mit dem Angriff besteht nicht.
Wie lautet die Rheinmetall-Aktie Prognose der Analysten? Die jüngsten Kursziele liegen laut Berichten zwischen 900 und 1.205 Euro, überwiegend bei neutralen Einstufungen.
Was erwarten Anleger vom Kapitalmarkttag? Analysten rechnen mit einer Senkung des Umsatzziels 2030 von 50 auf rund 35 Milliarden Euro.
Ist die Rheinmetall-Aktie ein Kauf? Diese Analyse gibt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung ab.
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