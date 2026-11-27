Auf dem Kapitalmarkttag am 27. November 2026 hat Rheinmetall die langfristigen Ziele neu gesetzt. Statt der früher angepeilten rund 45 Milliarden Euro Umsatz (in anderen Berichten ist von rund 50 Milliarden die Rede) soll der Konzern 2030 zwischen 33 und 37 Milliarden Euro erlösen. Die operative Marge soll bei rund 20 Prozent liegen, zuvor hatte das Unternehmen „mehr als 20 Prozent“ in Aussicht gestellt.

Als Gründe für die schwächere Entwicklung nennen Berichte die Absage des Fregattenprojekts F126, Verzögerungen beim Boxer-Projekt der Bundeswehr sowie ein schwächeres Geschäft mit Kampffahrzeugen und Munition. Positiv aufgenommen wurde ein Abruf aus Rumänien: Das Land hat 66 Lynx-Gefechtsfahrzeuge im Wert von rund 738 Millionen Euro bestellt.

Die Rheinmetall Aktie war vor dem Termin stark unter Druck geraten. Das Jahrestief liegt bei 692,30 Euro (20. November), das 52-Wochen-Hoch bei 1.966 Euro im Januar – der Kurs hat sich seither grob halbiert.