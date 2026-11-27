Die Rheinmetall Aktie (ISIN DE0007030009, Ticker RHM) notierte am Freitag gegen 10:10 Uhr im Xetra-Handel bei rund 795 Euro und damit klar über dem Vortagsschluss von 765,70 Euro – obwohl der Konzern auf seinem Kapitalmarkttag in Hamburg die Mittelfristziele deutlich gekürzt hat. Die Rheinmetall Aktienprognose des Unternehmens lautet jetzt: 33 bis 37 Milliarden Euro Umsatz und rund 20 Prozent operative Marge im Jahr 2030.
Rheinmetall Aktie Prognose: 2030-Ziele gekappt, Analysten-Kursziele von 900 bis 1.650 Euro – ist der Boden erreicht?
Rheinmetall hat auf dem Kapitalmarkttag die Mittelfristziele gekürzt und die Prognose 2026 bestätigt. Die Rheinmetall Aktie springt auf rund 795 Euro. Was die Rheinmetall Aktienprognose der Analysten jetzt hergibt – mit Kurszielen, Konsens und Szenarien.
Rheinmetall Aktienprognose
Rheinmetall Aktie: Ziele gekappt, Kurs springt trotzdem
Dieser Text ist eine Fortschreibung unserer früheren Berichte zur Rheinmetall Aktie: Neu sind die Zahlen des Kapitalmarkttags. Alle Kursziele stammen von Dritten; aktiencheck.de gibt weder eine eigene Kursprognose noch ein eigenes Kursziel ab.
Ziele gekappt, aber erwartet
Der Konzern peilt 2030 einen Umsatz von 33 bis 37 Mrd. Euro an. Analysten hatten im Schnitt rund 36,8 Mrd. Euro und 20,1 Prozent Marge erwartet – die Kürzung war also weitgehend eingepreist.
Prognose 2026 bestätigt
Umsatz rund 13,2 Mrd. Euro, operative Marge rund 18,5 Prozent. Die Jahresziele waren Anfang November bereits gesenkt worden.
Kursziele klar über dem Kurs
Alle von uns erfassten Häuser sehen Kursziele über 900 Euro, die meisten deutlich darüber. Zahlreiche Ziele wurden zuletzt aber kräftig gesenkt.
Offene Baustelle Arminius
Beim Boxer-Großauftrag „Arminius“ verhandelt der Konzern noch mit dem Bund; unterschrieben wird laut Konzernchef Armin Papperger nur bei ausreichender Marge.
Was ist bei der Rheinmetall Aktie passiert?
Auf dem Kapitalmarkttag am 27. November 2026 hat Rheinmetall die langfristigen Ziele neu gesetzt. Statt der früher angepeilten rund 45 Milliarden Euro Umsatz (in anderen Berichten ist von rund 50 Milliarden die Rede) soll der Konzern 2030 zwischen 33 und 37 Milliarden Euro erlösen. Die operative Marge soll bei rund 20 Prozent liegen, zuvor hatte das Unternehmen „mehr als 20 Prozent“ in Aussicht gestellt.
Als Gründe für die schwächere Entwicklung nennen Berichte die Absage des Fregattenprojekts F126, Verzögerungen beim Boxer-Projekt der Bundeswehr sowie ein schwächeres Geschäft mit Kampffahrzeugen und Munition. Positiv aufgenommen wurde ein Abruf aus Rumänien: Das Land hat 66 Lynx-Gefechtsfahrzeuge im Wert von rund 738 Millionen Euro bestellt.
Die Rheinmetall Aktie war vor dem Termin stark unter Druck geraten. Das Jahrestief liegt bei 692,30 Euro (20. November), das 52-Wochen-Hoch bei 1.966 Euro im Januar – der Kurs hat sich seither grob halbiert.
Rheinmetall Aktie: Das Geschäftsmodell in Kürze
Rheinmetall ist ein Technologiekonzern für Verteidigung und Sicherheit: Munition, Fahrzeuge (Lynx, Boxer, Schakal), Waffensysteme, Luftverteidigung und Elektronik. Treiber sind die steigenden Verteidigungsetats in Europa und der wachsende Auftragsbestand, der Ende September bei 78,0 Mrd. Euro lag. Marktkapitalisierung: nach Kurs von Mitte der Woche rund 34 bis 37 Mrd. Euro.
Rheinmetall Aktie 2026/2027: Zahlen und Unternehmensprognose
|Kennzahl
|Geschäftsjahr 2025
|9 Monate 2026 / Q3 2026
|Ziel 2026
|Ziel 2030
|Umsatz
|9.935 Mio. €
|8.376 Mio. € (+38 %) / Q3: 3.149 Mio. €
|rund 13,2 Mrd. €
|33–37 Mrd. €
|Operative Marge
|18,5 %
|16,0 % / Q3: 17,5 %
|rund 18,5 %
|rund 20 %
|Ergebnis je Aktie
|22,73 €
|Q3: 5,98 € (Konsens: 7,03 €)
|–
|–
|Auftragsbestand
|63,8 Mrd. €
|78,0 Mrd. €
|–
|–
|Operativer Free Cashflow
|–
|–1,7 Mrd. €
|–
|–
Q3-Einzelwerte und Konsens laut Berichten zur Quartalsmeldung; Prognosen sind Unternehmensziele, keine Garantie.
Quelle: Unternehmensmitteilungen (Geschäftsbericht 2025, Q3 2026, Kapitalmarkttag 27.11.2026)
Die Dividende für 2025 beträgt 11,50 Euro je Aktie (Rendite rund 1,5 Prozent). Auffällig: Der Umsatz wächst stark, der Cashflow ist aber negativ. Das Q3-Ergebnis verfehlte die Erwartungen; die Aktie reagierte am 5. November deutlich im Minus (die Angaben zur Höhe schwanken je nach Erhebung).
Wie lautet die Rheinmetall Aktienprognose der Analysten?
Im Analysten-Konsens überwiegen die Kaufempfehlungen klar: Von 22 erfassten Häusern raten laut einer Erhebung 17 zum Kauf, 5 zum Halten, keines zum Verkauf (eine andere Liste kommt auf 8/3/0). Das durchschnittliche Kursziel liegt je nach Datenstand zwischen rund 1.236 und 1.326 Euro, das höchste bei 1.650 Euro (Deutsche Bank), das niedrigste bei 900 Euro (Berenberg). Konsensschätzungen für Umsatz und Ergebnis je Aktie nach dem Kapitalmarkttag lagen bei Redaktionsschluss noch nicht vollständig vor.
Welches Kursziel trauen Analysten der Rheinmetall Aktie zu?
|Haus
|Rating
|Kursziel (alt → neu)
|Datum
|RBC
|Outperform
|1.600 → 1.300 €
|25./26.11.2026
|Barclays
|Overweight
|2.000 → 1.340 €
|24.11.2026
|Goldman Sachs
|Buy
|2.100 → 1.350 €
|16.11.2026
|Bernstein
|Market-Perform
|1.000 → 950 €
|19./25.11.2026
|Citi
|Buy
|1.374 → 1.099 €
|13.11.2026
|Jefferies
|Buy
|1.350 → 1.100 €
|10.11.2026
|Berenberg
|Hold
|1.020 → 900 €
|10.11.2026
|JPMorgan
|Neutral
|1.350 → 1.150 €
|4./5.11.2026
|Deutsche Bank
|Buy
|1.650 €
|06.11.2026
|UBS
|Buy
|1.100 €
|06.11.2026
Kursziele in Euro; Angaben zu Datum und altem Ziel teils abweichend je nach Erhebung. Kursziele sind Einschätzungen Dritter.
Quelle: Analystenstudien der genannten Häuser, Daten laut veröffentlichten Meldungen
Auffällig ist die Richtung: Nahezu alle Häuser haben ihre Ziele in den vergangenen Wochen gesenkt, ohne die grundsätzliche Bewertung zu ändern. RBC-Analyst Colin Moody sagte am Vortag, die Zielsenkung sei bereits mehr als eingepreist. Analystenreaktionen auf die neuen 2030-Ziele lagen bei Redaktionsschluss noch nicht vor.
Rheinmetall Aktie im Branchenvergleich: Wie teuer ist die Aktie?
|Unternehmen
|KGV 2026e
|KGV 2027e
|Rheinmetall
|22,6
|15,5
|Renk
|20,7
|15,7
|Hensoldt
|56,6
|38,9
Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis erwarteter Ergebnisse je Aktie; Stand vor dem Kapitalmarkttag.
Quelle: Analysten-Schätzungen, Stand 13.11.2026
Auf Basis der Schätzungen vom 13. November liegt die Rheinmetall Aktie bei einem KGV 2027 von rund 15 bis 16 und damit auf dem Niveau von Renk, aber deutlich unter Hensoldt. Nach den gekappten 2030-Zielen dürften die Schätzungen für spätere Jahre sinken, was die Bewertung verschiebt.
Rheinmetall Aktie: Was sagt die Charttechnik?
Beschreibend: Die Aktie notierte in den vergangenen Wochen unter ihren gleitenden Durchschnitten der letzten 50 und 200 Tage, technische Indikatoren zeigten zuletzt überverkaufte Werte. Als Unterstützung gilt das Jahrestief um 692 Euro, als nächster Widerstand die Zone um 771 Euro; eine Trendwende würde laut Chartbeobachtern erst oberhalb von rund 884 Euro sichtbar. Das ist keine Handlungsempfehlung.
Bull-Case, Base-Case, Bear-Case: Was bedeutet das für die Rheinmetall Aktie 2027?
|Szenario
|Argument
|Genannte Kursziele
|Bull
|Auftragsbestand von 78 Mrd. €, Ziele „eingepreist“, Erholung
|bis 1.650 € (Deutsche Bank)
|Base
|Zielsenkung verkraftet, Kursziele rund 1.100–1.350 €
|Citi, Jefferies, Goldman Sachs, RBC, Barclays
|Bear
|Cashflow negativ, Projektverzögerungen, Ziele sinken weiter
|900–950 € (Berenberg, Bernstein)
Keine eigene Prognose von aktiencheck.de. Szenarien geben Debatten Dritter wieder.
Quelle: Analystenmeinungen der genannten Häuser
Was Anleger bei der Rheinmetall Aktie jetzt beobachten
Reaktionen der Analysten auf die neuen Mittelfristziele und mögliche weitere Kurszielsenkungen.
Den Abschluss des Boxer-Auftrags „Arminius“ mit dem Bund; ein Termin ist nicht bekannt.
Die Berenberg-Konferenz am 30. November 2026; Termine für die Zahlen zum Gesamtjahr 2026 lagen nicht vor.
FAQ: Rheinmetall Aktie Prognose
Wie lautet die Rheinmetall Aktienprognose des Unternehmens? 2026 rund 13,2 Mrd. Euro Umsatz bei rund 18,5 Prozent operativer Marge; 2030 33 bis 37 Mrd. Euro Umsatz und rund 20 Prozent Marge.
Welches Kursziel haben Analysten für die Rheinmetall Aktie? Die Spanne reicht von 900 bis 1.650 Euro, der Durchschnitt liegt je nach Erhebung bei rund 1.240 bis 1.330 Euro.
Wie viele Analysten raten zum Kauf der Rheinmetall Aktie? Laut einer Erhebung 17 von 22 Häusern; eine andere Liste zählt weniger Häuser, aber ebenfalls eine Mehrheit.
Was ist die Rheinmetall Aktie 2026/2027 wert? Das hängt von Annahmen ab; auf Basis der Schätzungen vom 13. November lag das KGV 2027 bei rund 15,5. Das ist keine Bewertung durch aktiencheck.de.
Wann gibt es neue Zahlen? Ein Termin für die Jahreszahlen 2026 lag bei Redaktionsschluss nicht vor.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Beitrag gibt Einschätzungen externer Analystenhäuser wieder (Goldman Sachs, Barclays, RBC, Bernstein, Citi, Jefferies, Berenberg, JPMorgan, Deutsche Bank, UBS). Offenlegungen: Goldman Sachs, Barclays, Berenberg, Bernstein, Deutsche Bank, UBS, JPMorgan. aktiencheck.de gibt keine eigene Anlageempfehlung ab.
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- Empfehlung
Rheinmetall AG (RHM): Für diesen Beitrag ist noch kein Urteil hinterlegt..
- Quelle
- Empfehlung von Analystenhäuser: Goldman Sachs, Barclays, RBC, Bernstein, Citi, Jefferies, Berenberg, JPMorgan, Deutsche Bank, UBS vom 26.11.2026, 12:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- Noch nicht veröffentlicht
- Interessenkonflikte
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Analystenhäuser: Goldman Sachs, Barclays, RBC, Bernstein, Citi, Jefferies, Berenberg, JPMorgan, Deutsche Bank, UBS.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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