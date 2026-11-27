Wie viele Analysten empfehlen die Rheinmetall Aktie zum Kauf?

Vor dem Kapitalmarkttag waren es laut InvestingPro 17 von 22 Analysten.

Welche Kursziele nennen die Analysten?

Die Spanne reicht von 900 bis 1.780 Euro. Das sind Einschätzungen der Häuser.

Welche Ziele hat Rheinmetall für 2030?

33 bis 37 Milliarden Euro Umsatz und eine operative Marge von rund 20 Prozent.