Der Rotstift ist angesetzt, die Börse hat applaudiert – jetzt beginnt die Phase der Neubewertung. Nach dem Kapitalmarkttag in Hamburg müssen die Analysten ihre Modelle an die neuen Ziele anpassen. Für die Rheinmetall Aktie ist das spannend, denn die Spanne der Meinungen ist so groß wie selten: von vorsichtig bis sehr optimistisch.
Rheinmetall Aktie nach Hamburg: 17 Kaufempfehlungen, kein Verkäufer – was die Analysten jetzt sagen
Die Ziele sind gesenkt, die Rheinmetall Aktie steigt. Jetzt schaut die Börse auf die Analysten: Wer bleibt optimistisch, wer zweifelt – und was der faire Wert laut Modellrechnung sagt.
Rheinmetall AG · ISIN: DE0007030033 · WKN: 703000 · Handelssymbol: RHM · US-Handelssymbol: RNMBY
Die Ausgangslage
Neue Ziele, alte Zweifel
Auf dem Kapitalmarkttag senkte Rheinmetall das Umsatzziel für 2030 auf 33 bis 37 Milliarden Euro bei einer operativen Marge von rund 20 Prozent. Die Analysten hatten im Schnitt mit 36,8 Milliarden Euro gerechnet – die neuen Ziele lagen damit im Rahmen der Erwartungen. Die Rheinmetall Aktie legte am Vormittag auf rund 800 Euro zu.
Die Analysten sind sich bei Rheinmetall in der Richtung einig, aber nicht im Ausmaß. Genau diese Spanne macht die Rheinmetall Aktie so schwankungsanfällig.
Die Stimmen
Von 900 bis 1.780 Euro
Vor dem Kapitalmarkttag zählte InvestingPro unter 22 Analysten 17 Kaufempfehlungen, fünf Halteempfehlungen und keine Verkaufsempfehlung; die Kursziele reichen von 900 bis 1.780 Euro. RBC-Analyst Colin Moody senkte am 26. November sein Kursziel von 1.600 auf 1.300 Euro und bestätigte „Outperform“. Goldman Sachs nannte am 17. November 1.350 Euro bei „Buy“, Citi bestätigte am 13. November die Kaufempfehlung mit 1.099 Euro. Barclays senkte das Ziel von 2.000 auf 1.340 Euro und blieb bei „Overweight“. Am vorsichtigsten ist Berenberg-Analyst George McWhirter: Er senkte das Kursziel von 1.020 auf 900 Euro und stuft die Aktie mit „Hold“ ein. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Die Einordnung
Was die Rheinmetall Aktie jetzt beweisen muss
Die Rheinmetall Aktie notiert noch rund 60 Prozent unter ihrem Rekordhoch. Damit die Analysten ihre Ziele halten können, muss Rheinmetall die gesenkten Planungen in den kommenden Quartalen verlässlich erfüllen – mit Aufträgen, Umsatz und vor allem einem besseren Cashflow als in den ersten neun Monaten 2026.
Häufige Fragen zur Rheinmetall Aktie
Wie viele Analysten empfehlen die Rheinmetall Aktie zum Kauf?
Vor dem Kapitalmarkttag waren es laut InvestingPro 17 von 22 Analysten.
Welche Kursziele nennen die Analysten?
Die Spanne reicht von 900 bis 1.780 Euro. Das sind Einschätzungen der Häuser.
Welche Ziele hat Rheinmetall für 2030?
33 bis 37 Milliarden Euro Umsatz und eine operative Marge von rund 20 Prozent.
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