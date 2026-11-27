Die Rheinmetall Aktie geht mit Rückenwind in den Tag der Wahrheit. Am Donnerstag stieg sie um 4,1 Prozent auf 765,70 Euro und gehörte zu den stärksten Werten im DAX. Doch der Blick zurück zeigt, wie tief der Absturz war: Vom Rekordhoch bei rund 1.966 Euro ist die Aktie rund 60 Prozent entfernt. Heute legt Rheinmetall auf seinem Kapitalmarkttag in Hamburg die neuen Ziele für 2030 vor.
Rheinmetall Aktie: Heute fällt in Hamburg das Urteil – streicht Papperger das 50-Milliarden-Versprechen?
Plus 4 Prozent am Vorabend, minus 64 Prozent vom Rekord, Platz eins der Suchlisten: Die Rheinmetall Aktie geht in den wichtigsten Tag des Jahres. Am Kapitalmarkttag legt der Konzern seine Ziele für 2030 vor. Die große Analyse: was der Markt erwartet, welche Zahlen zählen und welche Szenarien drohen.
Die Stammdaten: Die Rheinmetall Aktie trägt die ISIN DE0007030009 und die WKN 703000. In Deutschland lautet das Handelssymbol RHM, in den USA wird ein Hinterlegungsschein außerbörslich unter dem US-Handelssymbol RNMBY gehandelt.
Das Versprechen
50 Milliarden auf dem Prüfstand
Vor einem Jahr hatte Vorstandschef Armin Papperger in Unterlüß ein gewaltiges Ziel ausgegeben: rund 50 Milliarden Euro Umsatz im Jahr 2030, inklusive Zukäufen, bei einer operativen Marge von mehr als 20 Prozent. Damals stand die Aktie nahe ihrem Rekord. Heute lädt der Konzern auf das Gelände der Marinewerft Blohm+Voss in Hamburg, und die Frage lautet: Hält Papperger an diesem Versprechen fest?
Die Analysten sind skeptisch. Goldman Sachs rechnet für 2030 mit rund 35 Milliarden Euro Umsatz, Berenberg-Analyst George McWhirter erwartet ein um rund 14 Prozent niedrigeres Umsatzziel. Auch die Citigroup rechnet mit gesenkten Mittelfristzielen. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion. Viele Investoren haben eine Senkung also bereits eingepreist.
Für die Rheinmetall Aktie zählt heute nicht die größte Zahl, sondern die glaubwürdigste.
Die Szenarien
Drei Wege nach Hamburg
Bestätigt Rheinmetall das Ziel von 50 Milliarden Euro mit klarem Weg dorthin, könnte das die Skeptiker überraschen. Senkt der Konzern die Ziele, aber mit starker Marge und hohem Mittelzufluss, könnte ein Neustart gelingen, weil vieles bereits im Kurs steckt. Enttäuschen dagegen Marge oder Mittelzufluss, droht ein erneuter Test der Tiefs. Für die Rheinmetall Aktie ist der Auftragsbestand von 78 Milliarden Euro das stärkste Argument, die Umsetzung bleibt die offene Frage.
Häufige Fragen zur Rheinmetall Aktie
Wann stellt Rheinmetall die neuen Ziele vor?
Auf dem Kapitalmarkttag in Hamburg am Freitag, 27. November.
Welches Ziel galt bisher?
Rund 50 Milliarden Euro Umsatz im Jahr 2030 inklusive Zukäufen und eine operative Marge von mehr als 20 Prozent.
Was erwarten Analysten?
Goldman Sachs rechnet mit rund 35 Milliarden Euro Umsatz 2030. Das ist eine Einschätzung des Hauses, keine Prognose der Redaktion.
Welche ISIN und WKN hat die Rheinmetall Aktie?
ISIN DE0007030009, WKN 703000, Handelssymbol RHM, US-Handelssymbol RNMBY.
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