Wann stellt Rheinmetall die neuen Ziele vor?

Auf dem Kapitalmarkttag in Hamburg am Freitag, 27. November.

Welches Ziel galt bisher?

Rund 50 Milliarden Euro Umsatz im Jahr 2030 inklusive Zukäufen und eine operative Marge von mehr als 20 Prozent.

Was erwarten Analysten?

Goldman Sachs rechnet mit rund 35 Milliarden Euro Umsatz 2030. Das ist eine Einschätzung des Hauses, keine Prognose der Redaktion.

Welche ISIN und WKN hat die Rheinmetall Aktie?

ISIN DE0007030009, WKN 703000, Handelssymbol RHM, US-Handelssymbol RNMBY.