Heute ist der Tag, auf den die Rheinmetall Aktie seit Wochen hinläuft. Auf dem Gelände der Hamburger Marinewerft Blohm+Voss will Vorstandschef Armin Papperger die neuen Ziele bis 2030 präsentieren. Vor einem Jahr hatte er rund 50 Milliarden Euro Umsatz und mehr als 20 Prozent operative Marge versprochen. Nach zwei Prognosesenkungen und einem Kurssturz von rund 60 Prozent glaubt kaum noch ein Analyst an diese Zahl.
Rheinmetall Aktie: Der Tag der Wahrheit in Hamburg – was vom 50-Milliarden-Versprechen bleibt
Heute legt Rheinmetall auf dem Kapitalmarkttag seine Ziele für 2030 vor. Analysten erwarten einen deutlichen Rotstift, die Rheinmetall Aktie hat vorab vier Tage in Folge zugelegt. Was eingepreist ist und was Papperger liefern muss.
Rheinmetall AG · ISIN: DE0007030033 · WKN: 703000 · Handelssymbol: RHM · US-Handelssymbol: RNMBY
Die Erwartung
Barclays rechnet mit 35 bis 40 Milliarden
Barclays-Analyst Afonso Osorio erwartet, dass Rheinmetall die Ziele für 2030 auf einen Umsatz von 35 bis 40 Milliarden Euro und eine operative Marge von etwas mehr als 19 Prozent senkt. Interessant für die Rheinmetall Aktie: Nach seiner Rechnung spiegelt der aktuelle Kurs für 2030 nur noch rund 30 Milliarden Euro Umsatz und 18,5 Prozent Marge wider. Ein neues Ziel in der erwarteten Spanne läge damit noch über dem, was der Markt derzeit einpreist.
Für die Rheinmetall Aktie zählt heute nicht, ob das Ziel sinkt – sondern ob das neue Ziel glaubwürdig ist und mit Cashflow unterlegt wird.
Die Ausgangslage
Rekord-Auftragsbestand, negativer Cashflow
Operativ wächst Rheinmetall kräftig: Nach neun Monaten 2026 stieg der Umsatz um 38 Prozent auf 8,38 Milliarden Euro, das Ergebnis je Aktie aus fortgeführten Aktivitäten verbesserte sich um 63 Prozent auf 14,44 Euro. Der Rheinmetall Backlog erreichte zum 30. September 78,0 Milliarden Euro. Die Schwachstelle ist der Cashflow: Der operative freie Cashflow lag nach neun Monaten bei minus 1,7 Milliarden Euro. Hinzu kam die gesenkte Umsatzprognose für 2026, nach der die Aktie Mitte November auf das tiefste Niveau seit Februar 2025 fiel.
Häufige Fragen zur Rheinmetall Aktie
Wann veröffentlicht Rheinmetall die neuen Ziele?
Am Freitag, 27. November 2026, auf dem Kapitalmarkttag in Hamburg.
Was erwarten Analysten?
Barclays rechnet mit 35 bis 40 Milliarden Euro Umsatz 2030 statt bisher rund 50 Milliarden Euro.
Wie hoch ist der Auftragsbestand?
Der Rheinmetall Backlog lag zum 30. September 2026 bei 78,0 Milliarden Euro.
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