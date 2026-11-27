Wann veröffentlicht Rheinmetall die neuen Ziele?

Am Freitag, 27. November 2026, auf dem Kapitalmarkttag in Hamburg.

Was erwarten Analysten?

Barclays rechnet mit 35 bis 40 Milliarden Euro Umsatz 2030 statt bisher rund 50 Milliarden Euro.

Wie hoch ist der Auftragsbestand?

Der Rheinmetall Backlog lag zum 30. September 2026 bei 78,0 Milliarden Euro.