Gesenkte Ziele, steigender Kurs – die Börse hat Rheinmetall den Rotstift verziehen. Am Freitag war die Rheinmetall Aktie mit einem Plus von 3,32 Prozent auf 791,10 Euro der größte Gewinner im DAX. Zum Abschluss des Kapitalmarkttags in Hamburg kam ein Großauftrag aus Rumänien hinzu. Die Frage für die neue Woche: Ist das die Wende oder nur eine Erholung im Abwärtstrend?
Rheinmetall Aktie: DAX-Sieger am Freitag, Rumänien-Auftrag über 738 Millionen – wie belastbar ist die Erholung?
Plus 3,32 Prozent auf 791,10 Euro, gekappte Ziele als Befreiungsschlag, neuer Großauftrag aus Rumänien. Die Rheinmetall Aktie geht mit Rückenwind ins Wochenende. Was jetzt zählt.
Rheinmetall AG · ISIN: DE0007030033 · WKN: 703000 · Handelssymbol: RHM · US-Handelssymbol: RNMBY
Der Freitag
Ziele runter, Kurs rauf
Auf dem Kapitalmarkttag senkte Rheinmetall das Umsatzziel für 2030 auf 33 bis 37 Milliarden Euro. Weil Analysten im Schnitt ohnehin nur mit 36,8 Milliarden Euro gerechnet hatten, wirkte die Kürzung wie eine Entlastung. Die Prognose für 2026 bestätigte Vorstandschef Armin Papperger, dazu kam ein Fahrzeugauftrag aus Rumänien über 738 Millionen Euro. „Wir sind jetzt konservativer“, sagte Papperger. Im laufenden Jahr hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie dennoch in etwa halbiert.
Rheinmetall hat die Erwartungen auf ein erreichbares Niveau gesetzt. Für die Rheinmetall Aktie zählt jetzt, ob der Konzern diese Ziele Quartal für Quartal übertrifft.
Die Stimmen
Glaubwürdiger, aber ehrgeizig
JPMorgan hält das neue Umsatzziel für glaubwürdiger, das Margenziel von rund 20 Prozent aber weiterhin für ehrgeizig. Das ist eine Einschätzung des Hauses, keine Prognose der Redaktion.
Belastend bleiben die Friedensgespräche zwischen den USA, Moskau und Kiew sowie der schwache Cashflow in den ersten neun Monaten. Charttechnisch liegt die nächste Hürde bei der Marke von 800 Euro, die die Rheinmetall Aktie am Freitag noch nicht überwinden konnte.
Häufige Fragen zur Rheinmetall Aktie
Wie schloss die Rheinmetall Aktie am Freitag?
Bei 791,10 Euro, ein Plus von 3,32 Prozent – der größte Gewinn im DAX.
Welche Ziele hat Rheinmetall für 2030?
33 bis 37 Milliarden Euro Umsatz und eine operative Marge von rund 20 Prozent.
Welcher Auftrag kam hinzu?
Ein Fahrzeugauftrag aus Rumänien über 738 Millionen Euro.
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