Wie schloss die Rheinmetall Aktie am Freitag?

Bei 791,10 Euro, ein Plus von 3,32 Prozent – der größte Gewinn im DAX.

Welche Ziele hat Rheinmetall für 2030?

33 bis 37 Milliarden Euro Umsatz und eine operative Marge von rund 20 Prozent.

Welcher Auftrag kam hinzu?

Ein Fahrzeugauftrag aus Rumänien über 738 Millionen Euro.