Warum ist die Rheinmetall Aktie DAX Gewinner der Woche?

Anleger setzten nach dem Kursrutsch auf Erleichterung, und die gesenkten Ziele für 2030 lagen im Rahmen der Erwartungen.

Welche ISIN und WKN hat die Rheinmetall Aktie?

Die ISIN lautet DE0007030009, die WKN 703000, das Handelssymbol RHM. In den USA wird ein ADR außerbörslich unter RNMBY gehandelt.

Welchen Umsatz erwartet Rheinmetall für 2030?

33 bis 37 Milliarden Euro bei einer operativen Marge von rund 20 Prozent.