Was für ein Comeback: Die Rheinmetall Aktie (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Handelssymbol: RHM, US-Handelssymbol: RNMBY) gewann in der abgelaufenen Woche 14,09 Prozent und schloss am Freitag bei 791,10 Euro. Damit ist der Düsseldorfer Rüstungskonzern der größte DAX Gewinner der Woche, mit weitem Abstand vor allen anderen Werten. Die Rheinmetall-Aktie legte an allen fünf Handelstagen zu, während der DAX insgesamt nur 2,6 Prozent gewann.
Rheinmetall Aktie: DAX Gewinner der Woche – plus 14 Prozent, fünf Gewinntage in Folge, ist der Absturz jetzt ausgestanden?
Die Rheinmetall Aktie ist der größte DAX Gewinner der Woche: Plus 14,09 Prozent auf 791,10 Euro. Fünf Gewinntage in Folge, dazu gesenkte, aber glaubwürdigere Ziele für 2030 – der Rüstungskonzern meldet sich eindrucksvoll zurück. Unsere Wochenanalyse zeigt die Gründe und die Risiken.
Wochenanalyse
Fünf Tage, fünf Gewinne: so lief die Woche der Rheinmetall Aktie
Nach dem Ausverkauf der Vorwochen griffen Anleger Tag für Tag zu – und der Kapitalmarkttag lieferte am Freitag die Bestätigung.
Die Rheinmetall Aktie startete nach einem schweren Jahr mit Kaufinteresse in die Woche. Im Jahr 2026 hatte sich der Kurs etwa halbiert, Rheinmetall war der schwächste DAX-Wert des Jahres. Viele Anleger sahen das Schlimmste nun eingepreist und setzten vor dem Kapitalmarkttag am Freitag auf Erleichterung. Die Aktie legte an jedem Handelstag zu, am Freitag kam ein Plus von 3,32 Prozent dazu. Damit war Rheinmetall auch am letzten Handelstag der größte DAX Gewinner.
Die Gründe
Gesenkte Ziele, aber im Rahmen: was den Wochengewinner antrieb
Auf dem Kapitalmarkttag in Hamburg senkte Rheinmetall das Umsatzziel für 2030 auf 33 bis 37 Milliarden Euro, nach bislang rund 45 Milliarden Euro ohne Zukäufe. Die operative Marge soll bei rund 20 Prozent liegen. „Wir sind jetzt konservativer“, sagte Konzernchef Armin Papperger. Entscheidend: Analysten hatten im Schnitt 36,8 Milliarden Euro Umsatz und 20,1 Prozent Marge erwartet, die neuen Ziele liegen also im Rahmen. Die Prognose für 2026 mit rund 13,2 Milliarden Euro Umsatz und 18,5 Prozent Marge bestätigte der Konzern.
Erleichterung
Die gesenkten Ziele lagen im Rahmen der Erwartungen.
Unsicherheit beseitigt
Nach Monaten der Spekulation herrscht Klarheit über 2030.
Neuer Auftrag
Aus Rumänien kam ein Fahrzeugauftrag über 738 Millionen Euro.
Rüstungswerte gefragt
Laut dpa-AFX stießen Rüstungstitel am Freitag auf Kaufinteresse.
Einordnung
Arminius als Schlüssel: was jetzt zählt
Belastet haben vor allem die Absage des Fregattenprojekts F126 und Verzögerungen bei der Boxer-Flotte der Bundeswehr. Zum Schlüssel wird das Projekt „Arminius“: Bei einer Einigung über den Preis könnte ein Vertrag über mehr als 1.000 Boxer-Panzer folgen, erste Umsätze stellte Papperger für 2027 in Aussicht. RBC-Analyst Colin Moody sieht die Zielsenkung durch den Kursrückgang mehr als eingepreist. JPMorgan-Analyst David Perry hält das Margenziel dagegen für ehrgeizig.
Häufige Fragen zur Rheinmetall Aktie
Warum ist die Rheinmetall Aktie DAX Gewinner der Woche?
Anleger setzten nach dem Kursrutsch auf Erleichterung, und die gesenkten Ziele für 2030 lagen im Rahmen der Erwartungen.
Welche ISIN und WKN hat die Rheinmetall Aktie?
Die ISIN lautet DE0007030009, die WKN 703000, das Handelssymbol RHM. In den USA wird ein ADR außerbörslich unter RNMBY gehandelt.
Welchen Umsatz erwartet Rheinmetall für 2030?
33 bis 37 Milliarden Euro bei einer operativen Marge von rund 20 Prozent.
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