Die Rheinmetall Aktie (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Handelssymbol: RHM, US-Handelssymbol: RNMBY) baut ihre Erholung aus. Am Donnerstagabend steigt das Papier des Düsseldorfer Rüstungskonzerns auf 769,10 Euro, ein Plus von 4,53 Prozent. Damit gehört Rheinmetall zu den größten DAX Gewinnern am Abend. Für die Rheinmetall-Aktie ist es der vierte Gewinntag in Folge. Seit Jahresbeginn hat sie trotzdem rund die Hälfte ihres Werts verloren, vom Rekordhoch ist sie etwa 60 Prozent entfernt.
Rheinmetall Aktie: DAX Gewinner am Abend – vierter Gewinntag zum Kapitalmarkttag, ist der Rotstift schon eingepreist?
Die Rheinmetall Aktie gehört am Donnerstagabend zu den größten DAX Gewinnern: Plus 4,53 Prozent auf 769,10 Euro. In Hamburg läuft der Kapitalmarkttag, die neuen Ziele für 2030 kommen erst am Freitag. RBC senkt das Kursziel, hält die Kürzung aber für mehr als eingepreist. Was hinter dem Anstieg der Rheinmetall Aktie steckt.
Der Auslöser
Kapitalmarkttag in Hamburg: warum die Rheinmetall Aktie steigt
Dass neue, niedrigere Ziele kommen, gilt als sicher. Die Frage ist nur noch, wie niedrig.
Rheinmetall hat seinen zweitägigen Kapitalmarkttag in Hamburg begonnen, die entscheidenden Zahlen sollen am Freitagmorgen in einer Telefonkonferenz folgen. Rückenwind kommt von der kanadischen Bank RBC. Analyst Colin Moody senkte das Kursziel zwar von 1.600 auf 1.300 Euro, bleibt aber bei „Outperform“. Er erwartet, dass die neuen Ziele für 2030 leicht über dem aktuellen Umsatzkonsens von 35,6 Milliarden Euro liegen. Die Kürzung der Mittelfristziele sei bereits mehr als eingepreist und dürfte die Rheinmetall Aktie nicht weiter belasten. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Vierter Gewinntag
Die Aktie setzt ihre Erholung vom Tief der Vorwoche fort.
RBC bleibt optimistisch
Die Kürzung der Ziele gilt als bereits eingepreist.
Entscheidung am Freitag
Die neuen Ziele für 2030 kommen am Freitagmorgen.
Breite Markterholung
Der DAX gewinnt mehr als 2 Prozent.
Die Fundamentaldaten
Volle Bücher, gesenkte Prognose: was Hamburg erklären muss
Der Auftragsbestand liegt mit 78 Milliarden Euro auf Rekordniveau, nach neun Monaten stieg der Umsatz um 38 Prozent auf 8,38 Milliarden Euro. Anfang November musste Rheinmetall die Umsatzprognose für 2026 aber auf 13,2 Milliarden Euro senken, weil sich Aufträge verzögern. Bisher peilt der Konzern für 2030 rund 50 Milliarden Euro Umsatz und eine Marge von mehr als 20 Prozent an. Barclays-Analyst Afonso Osorio rechnet mit neuen Zielen von 35 bis 40 Milliarden Euro bei gut 19 Prozent Marge.
Die Marken
Rheinmetall Aktie: 800 Euro im Visier
Charttechnisch hat sich die Rheinmetall Aktie deutlich vom Tief der Vorwoche bei rund 692 Euro gelöst. Überzeugen die Ziele am Freitag, rückt die Zone um 800 Euro in den Blick. Enttäuschen sie, bildet der Bereich um 735 Euro, der Mittwochsschluss, die erste Unterstützung.
Häufige Fragen zur Rheinmetall Aktie
Warum ist die Rheinmetall Aktie heute DAX Gewinner?
Zum Kapitalmarkttag setzen Anleger darauf, dass die Kürzung der Ziele für 2030 bereits eingepreist ist. RBC sieht das ebenso, dazu kommt die breite Markterholung.
Welche ISIN und WKN hat die Rheinmetall Aktie?
Die ISIN lautet DE0007030009, die WKN 703000, das Handelssymbol RHM. In den USA wird die Aktie außerbörslich unter RNMBY gehandelt.
Wann veröffentlicht Rheinmetall die neuen Ziele?
Die Details sollen am Freitagmorgen in einer Telefonkonferenz folgen.
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