Warum ist die Rheinmetall Aktie heute DAX Gewinner?

Zum Kapitalmarkttag setzen Anleger darauf, dass die Kürzung der Ziele für 2030 bereits eingepreist ist. RBC sieht das ebenso, dazu kommt die breite Markterholung.

Welche ISIN und WKN hat die Rheinmetall Aktie?

Die ISIN lautet DE0007030009, die WKN 703000, das Handelssymbol RHM. In den USA wird die Aktie außerbörslich unter RNMBY gehandelt.

Wann veröffentlicht Rheinmetall die neuen Ziele?

Die Details sollen am Freitagmorgen in einer Telefonkonferenz folgen.