Die Rheinmetall Aktie gehört am Freitagmittag zu den DAX Gewinnern: Das Papier des Düsseldorfer Rüstungskonzerns steigt auf Xetra um 3,25% auf 790,60 Euro. Im frühen Handel waren es zeitweise über 5% bis 807,00 Euro. Der Anlass: der Kapitalmarkttag in Hamburg, bei dem Rheinmetall die Ziele bis 2030 angepasst hat.
Rheinmetall Aktie DAX Gewinner: Kapitalmarkttag sorgt für Erleichterung
Die Rheinmetall Aktie steigt am Mittag um 3,25% auf 790,60 Euro und zählt zu den DAX Gewinnern. Trotz gesenkter Mittelfristziele bis 2030 überwiegt nach dem Kapitalmarkttag die Erleichterung, dazu kommt ein Lynx-Abruf aus Rumänien.
Warum steigt die Rheinmetall Aktie heute?
Rheinmetall hat beim Kapitalmarkttag seine mittelfristigen Ziele erwartungsgemäß gesenkt und rechnet bis 2030 mit deutlich weniger Umsatzwachstum als zuvor. Zugleich ändert der Konzern seine Strategie. Weil die Anpassung am Markt längst erwartet worden war, reagiert die Rheinmetall Aktie positiv: Anleger werten die Klarheit als Neuanfang und holen Positionen nach dem Kursverfall wieder herein.
Zusätzlichen Rückenwind liefert das operative Geschäft. Am Freitag rief Rumänien weitere Lynx-Schützenpanzer ab. Auch andere deutsche Rüstungswerte wie Renk legten im Sog zu.
Rheinmetall Aktie: vom Rekord weit entfernt
Trotz des Plus bleibt der Abstand zum Hoch groß. Die Rheinmetall Aktie liegt rund 59% unter ihrem 52-Wochen-Hoch. In der Vorwoche zählte sie zu den schwächsten DAX-Werten. Das Novembertief lag bei 692,30 Euro und damit exakt an einer charttechnisch wichtigen Linie aus dem Jahr 2025, von der sich der Kurs nun löst.
|Zeitpunkt
|Kurs
|Veränderung
|Novembertief
|692,30 €
|-
|Donnerstag, Xetra-Schluss
|rund 765,70 €
|-
|Freitag, gegen Mittag
|790,60 €
|+3,25%
Quelle: Xetra, Redaktionsdaten, Stand 27.11.2026
Das Umfeld bleibt anspruchsvoll: Der Konzern muss beweisen, dass er trotz niedrigerer Wachstumsziele profitabel wachsen kann.
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