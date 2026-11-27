Rheinmetall hat beim Kapitalmarkttag seine mittelfristigen Ziele erwartungsgemäß gesenkt und rechnet bis 2030 mit deutlich weniger Umsatzwachstum als zuvor. Zugleich ändert der Konzern seine Strategie. Weil die Anpassung am Markt längst erwartet worden war, reagiert die Rheinmetall Aktie positiv: Anleger werten die Klarheit als Neuanfang und holen Positionen nach dem Kursverfall wieder herein.

Zusätzlichen Rückenwind liefert das operative Geschäft. Am Freitag rief Rumänien weitere Lynx-Schützenpanzer ab. Auch andere deutsche Rüstungswerte wie Renk legten im Sog zu.