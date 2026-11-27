Die neuen Eckwerte liegen genau dort, wo die Analysten sie erwartet hatten: Im Schnitt waren 36,8 Milliarden Euro Umsatz und eine operative Marge von 20,1 Prozent für 2030 prognostiziert. Die Rheinmetall Aktie stieg am Vormittag um 4,4 Prozent auf rund 800 Euro, im Hoch waren es 813 Euro. Auf Wochensicht summiert sich das Plus auf mehr als 15 Prozent. Auch andere Rüstungswerte zogen mit: Hensoldt legte zeitgleich um 4,8 Prozent zu.

Trotz der Erholung bleibt der Abstand zum Rekord groß: Seit dem Hoch hat die Rheinmetall Aktie rund 60 Prozent verloren. Viele Investoren sehen die realistischere Planung deshalb als möglichen Neuanfang – entscheidend wird sein, ob Rheinmetall die neuen Ziele Quartal für Quartal mit Aufträgen und Cashflow unterlegt.