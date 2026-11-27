Es ist das Eingeständnis, auf das die Börse seit Wochen gewartet hat: Rheinmetall hat auf seinem Kapitalmarkttag in Hamburg die Ziele für 2030 deutlich gesenkt. Und doch steigt die Rheinmetall Aktie. Was paradox klingt, hat eine einfache Logik: Die Anleger hatten den Rotstift längst eingepreist – und bekommen jetzt Ziele, die zur Wirklichkeit passen.
Rheinmetall Aktie: Das 50-Milliarden-Ziel ist Geschichte – und die Börse jubelt trotzdem
Rheinmetall kappt in Hamburg die Ziele für 2030 auf 33 bis 37 Milliarden Euro Umsatz. Die Rheinmetall Aktie springt dennoch auf rund 800 Euro. Warum der Rotstift zum Befreiungsschlag werden kann.
Rheinmetall AG · ISIN: DE0007030033 · WKN: 703000 · Handelssymbol: RHM · US-Handelssymbol: RNMBY
Die neuen Ziele
Weniger Ambition, mehr Realismus
Für 2030 peilt Rheinmetall nur noch einen Umsatz von 33 bis 37 Milliarden Euro an, nachdem nach Angaben von dpa-AFX ursprünglich rund 45 Milliarden Euro im Plan standen; inklusive Zukäufen hatte Vorstandschef Armin Papperger zuletzt sogar rund 50 Milliarden Euro genannt. Die operative Marge soll 2030 bei rund 20 Prozent liegen, bisher waren mehr als 20 Prozent geplant. Für das laufende Jahr bestätigte Rheinmetall die Anfang November gesenkten Vorgaben: rund 13,2 Milliarden Euro Umsatz und eine operative Marge von rund 18,5 Prozent.
Für die Rheinmetall Aktie ist ein erreichbares Ziel mehr wert als ein spektakuläres. Hamburg markiert den Wechsel vom Versprechen zum Erwartungsmanagement.
Die Reaktion
Warum die Aktie trotz Kürzung steigt
Die neuen Eckwerte liegen genau dort, wo die Analysten sie erwartet hatten: Im Schnitt waren 36,8 Milliarden Euro Umsatz und eine operative Marge von 20,1 Prozent für 2030 prognostiziert. Die Rheinmetall Aktie stieg am Vormittag um 4,4 Prozent auf rund 800 Euro, im Hoch waren es 813 Euro. Auf Wochensicht summiert sich das Plus auf mehr als 15 Prozent. Auch andere Rüstungswerte zogen mit: Hensoldt legte zeitgleich um 4,8 Prozent zu.
Trotz der Erholung bleibt der Abstand zum Rekord groß: Seit dem Hoch hat die Rheinmetall Aktie rund 60 Prozent verloren. Viele Investoren sehen die realistischere Planung deshalb als möglichen Neuanfang – entscheidend wird sein, ob Rheinmetall die neuen Ziele Quartal für Quartal mit Aufträgen und Cashflow unterlegt.
Häufige Fragen zur Rheinmetall Aktie
Welche Ziele hat Rheinmetall für 2030?
Einen Umsatz von 33 bis 37 Milliarden Euro und eine operative Marge von rund 20 Prozent.
Was erwartet Rheinmetall für 2026?
Rund 13,2 Milliarden Euro Umsatz und eine operative Marge von rund 18,5 Prozent.
Warum stieg die Rheinmetall Aktie trotz gesenkter Ziele?
Die neuen Ziele lagen im Rahmen der Analystenerwartungen, die Kürzung war weitgehend eingepreist.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.