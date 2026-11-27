Jens Klatt, Marktanalyst bei XTB, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker: RHM) unter die Lupe.
Rheinmetall Aktie am Scheideweg: Bleibt das 50-Milliarden-Ziel – und lohnt es sich jetzt, Aktien kaufen zu gehen?
Beim Kapitalmarkttag steht Rheinmetalls Umsatzziel von 50 Milliarden Euro für 2030 auf dem Prüfstand.
Jens Klatt verfolge die Entwicklung der deutschen Rüstungsbranche für dich ganz genau – und für die Rheinmetall Aktie stünden nun die entscheidenden Tage an. Bei der Marinesparte in Hamburg präsentiere der Düsseldorfer Konzern bis zum 27. November seine Langfristziele. Nach einer schmerzhaften Prognosesenkung Anfang November und einem Kursrutsch von mehr als 60 Prozent seit dem Januar-Rekord stehe enorm viel auf dem Spiel. Für Anleger, die nach dem jüngsten Ausverkauf überlegen würden, ob sie jetzt antizyklisch Aktien kaufen sollten, drehe sich alles um eine Frage: Halte das Management am ehrgeizigen 2030-Ziel fest? Im Folgenden fasse Klatt die drei wichtigsten Erkenntnisse zur aktuellen Lage für dich zusammen.
📌 Die 3 Key Takeaways zur Rheinmetall Aktie
1. 🎯 50-Milliarden-Ziel 2030 auf dem Prüfstand
Die Ausgangslage: Vor einem Jahr habe Rheinmetall für 2030 einen Umsatz von 50 Milliarden Euro bei einer operativen Marge von mehr als 20 Prozent angepeilt.
Analysten würden vorsichtiger: Barclays-Analyst Afonso Osorio rechne inzwischen mit reduzierten Langfristzielen von 35 bis 40 Milliarden Euro Umsatz bei knapp über 19 Prozent Marge sowie einer vorsichtigen Planung für 2027. Er habe das Kursziel von 2.000 auf 1.340 Euro gesenkt, bleibe aber bei "Overweight" – auch weil der Markt seiner Ansicht nach bereits nur rund 30 Milliarden Euro Umsatz und 18,5 Prozent Marge einpreise.
Berenberg ebenfalls skeptisch: Berenberg-Analyst George McWhirter erwarte eine Kürzung des 2030-Umsatzziels um rund 14 Prozent, habe das Kursziel von 1.020 auf 900 Euro gekappt und stufe den Titel mit "Hold" ein.
2. 📉 Prognosesenkung und Cashflow-Sorgen würden den Kurs drücken
Auslöser des Abverkaufs: Am 4. November habe Rheinmetall die Prognose für 2026 auf rund 13,2 Milliarden Euro Umsatz (zuvor 13,7 bis 14,2 Milliarden Euro) und eine Marge von etwa 18,5 Prozent (zuvor rund 19 Prozent) gesenkt. Grund seien Verzögerungen beim Boxer-Auftrag Arminius und bei Munitionsabnahmen, wodurch Erlöse und Anzahlungen wohl erst 2027 fließen würden.
Negativer Cashflow als Bremsklotz: Obwohl der Umsatz in den ersten neun Monaten um 38 Prozent auf 8,38 Milliarden Euro und das operative Ergebnis auf rund 1,34 Milliarden Euro zugelegt hätten, habe der operative freie Cashflow bei minus 1,7 Milliarden Euro gelegen.
Erste charttechnische Stabilisierung: Vom 52-Wochen-Hoch bei 1.925,50 Euro sei der Kurs bis auf ein Tief von 682,80 Euro gefallen (auf Monatssicht rund 26 Prozent im Minus). Zuletzt habe sich die Aktie jedoch etwas vom Tief gelöst und sei über 725,20 Euro (Montag) und 735 bis 742 Euro (Dienstag) bis auf knapp 750 Euro am Mittwoch geklettert – genau diese 750-Euro-Marke stehe nun charttechnisch im Fokus.
3. ⚖️ Pralles Auftragsbuch und Insiderkäufe gegen operative Risiken
Starke Pro-Argumente: Ein Rekord-Auftragsbestand von 78 Milliarden Euro (zuletzt habe Belgien am 9. November 20 Skyranger 30 bestellt) sichere das Wachstum auf Jahre hinaus. Hinzu kämen politischer Rückenwind durch Rekordausgaben im Bundeshaushalt 2027 sowie das klare Vertrauenssignal von Vorstandschef Armin Papperger, der in den vergangenen Wochen mehrfach eigene Aktien gekauft habe.
Klare Risiken: Neben dem negativen operativen freien Cashflow und den Auftragsverschiebungen könnte eine deutliche Kürzung der 2030-Ziele das Anlegervertrauen weiter belasten. Zudem warne Barclays davor, dass sich die Munitionspreise früher normalisieren könnten als bislang erwartet.
💼 Expertenfazit von Jens Klatt: Zwischen Rekord-Auftragsbuch und Vertrauensfrage
Die Rheinmetall Aktie bewege sich aktuell zwischen zwei extremen Polen: Auf der einen Seite stünden ein gigantisches Auftragsbuch von 78 Milliarden Euro, massiver politischer Rückenwind und Insiderkäufe von CEO Armin Papperger. Auf der anderen Seite würden der negative Cashflow von 1,7 Milliarden Euro und die Frage nach dem tatsächlichen Zeitplan der Auslieferungen belasten.
"Nach einem Kursrutsch von mehr als 60 Prozent seit dem Januar-Rekord steht für die Rheinmetall-Aktie beim Kapitalmarkttag bis zum 27. November enorm viel auf dem Spiel. Im Mittelpunkt steht dabei die entscheidende Vertrauensfrage, ob das Management am ehrgeizigen 2030-Umsatzziel von 50 Milliarden Euro festhält oder den vorsichtigeren Analystenschätzungen folgt."
Sollte man vor diesem Hintergrund jetzt Aktien kaufen? Der Kapitalmarkttag liefere die entscheidenden Leitplanken für die kommenden Monate. Halte das Management an seinen Zielen fest, wäre das ein starkes Vertrauenssignal. Falle die Prognose hingegen auf das Niveau der Analystenschätzungen zurück, dürfte der Markt einen Großteil dieser Enttäuschung bereits im Kurs eingepreist haben. Wer einsteigen möchte, sollte daher die konkreten Aussagen zu Cashflow, Marge und Auftragsumsetzung sowie das charttechnische Verhalten rund um die 750-Euro-Marke genau im Blick behalten. (Analyse vom 27.11.2026)
Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.
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