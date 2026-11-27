Jens Klatt verfolge die Entwicklung der deutschen Rüstungsbranche für dich ganz genau – und für die Rheinmetall Aktie stünden nun die entscheidenden Tage an. Bei der Marinesparte in Hamburg präsentiere der Düsseldorfer Konzern bis zum 27. November seine Langfristziele. Nach einer schmerzhaften Prognosesenkung Anfang November und einem Kursrutsch von mehr als 60 Prozent seit dem Januar-Rekord stehe enorm viel auf dem Spiel. Für Anleger, die nach dem jüngsten Ausverkauf überlegen würden, ob sie jetzt antizyklisch Aktien kaufen sollten, drehe sich alles um eine Frage: Halte das Management am ehrgeizigen 2030-Ziel fest? Im Folgenden fasse Klatt die drei wichtigsten Erkenntnisse zur aktuellen Lage für dich zusammen.