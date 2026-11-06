Rheinmetall Aktie: 12-Prozent-Crash öffnet Weg gen Süden

In den gestrigen Aktien News habe deutliche Volatilität das Geschehen auf dem Parkett dominiert: Per Xetra-Schluss hätten am 05.11.2026 25 DAX-Werte im Plus notiert, während 15 Titel Verluste verbucht hätten. Das klare Ende der Tabelle habe die Rheinmetall Aktie (RHM) markiert, die mit einem Minus von 12,08% als größter Tagesverlierer aus dem Handel gegangen sei. Zum Vergleich: Auch Infineon (-8,95%) und Siemens Energy (-6,40%) seien spürbar unter Druck geraten, doch die Wucht der Abgaben bei Rheinmetall habe herausgestochen.