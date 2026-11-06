Jens Klatt, Marktanalyst bei XTB, nimmt die Aktie der Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) unter die Lupe.
Rheinmetall Aktie: 12-Prozent-Crash öffnet Weg gen Süden
Rheinmetall verliert 12,08% und fällt ans DAX-Ende – laut XTB drohen nach dem Bruch wichtiger Durchschnittslinien weitere Rücksetzer.
In den gestrigen Aktien News habe deutliche Volatilität das Geschehen auf dem Parkett dominiert: Per Xetra-Schluss hätten am 05.11.2026 25 DAX-Werte im Plus notiert, während 15 Titel Verluste verbucht hätten. Das klare Ende der Tabelle habe die Rheinmetall Aktie (RHM) markiert, die mit einem Minus von 12,08% als größter Tagesverlierer aus dem Handel gegangen sei. Zum Vergleich: Auch Infineon (-8,95%) und Siemens Energy (-6,40%) seien spürbar unter Druck geraten, doch die Wucht der Abgaben bei Rheinmetall habe herausgestochen.
📌 Die 3 Key Takeaways zur Rheinmetall Aktie
DAX-Schlusslicht mit Gap-Down: Die Rheinmetall Aktie verliere 12,08% und reiße ein massives Abwärts-Gap auf, was das Chartbild schlagartig eintrübe.
Gleitende Durchschnitte verloren: Sowohl im Tages- als auch im 4-Stunden-Chart seien SMA20 und SMA50 dynamisch nach unten durchbrochen worden – das Setup sei klar bärisch.
Relevante Kursmarken: Auf der Unterseite drohe ein Rücklauf bis zum Gap bei 830,90 EUR; für eine Stabilisierung müsste zunächst die Hürde bei 925,50 EUR sowie das gestrige Gap bei 968,60 EUR zurückerobert werden.
Chartcheck: Rheinmetall Aktie im Tageschart
Ein Blick auf den Tageschart verdeutliche die abrupte Eintrübung des Momentums:
Historie: Ende Juli sei der Ausbruch über die SMA20 (aktuell 1.004,74 EUR) und die SMA50 (aktuell 1.007,06 EUR) gelungen. Ein nachhaltiges Absetzen nach Norden sei jedoch ausgeblieben, woraufhin die Notierungen wieder unter beide Durchschnittslinien gerutscht seien.
Fehlausbruch im Oktober: Mitte Oktober habe die Wende mit einem erneuten Sprung über SMA20 und SMA50 zu gelingen geschienen. Diese Entlastungsbewegung verkümmere jedoch zügig.
Status Quo: Gestern habe das Papier beide gleitenden Durchschnitte via Gap-Down aufgegeben.
Das Tageschart sei aktuell uneingeschränkt bärisch einzustufen. Werde der gestrige Tagesschluss im heutigen Handel bestätigt, drohe eine Ausdehnung der Abwärtsbewegung. Erste Zielmarke auf der Unterseite sei das offene Gap bei 830,90 EUR. Halte diese Zone nicht, würden 756,60 EUR sowie 697,70 EUR als nächste Auffangbereiche in den Fokus rücken. Erst ein Schließen des gestrigen Abwärts-Gaps bei 968,60 EUR würde das akute Verkaufssignal leicht entschärfen.
Übergeordnete Einschätzung (Daily): Bärisch
4-Stunden-Chart: Fokus bleibe auf der Unterseite
Auch auf der untergeordneten Zeitebene bestätige sich die ausgeprägte Schwäche:
Verlauf: Die Seitwärtsphase ab Mitte Oktober habe zwar kurzzeitig über die SMA20 (aktuell 992,23 EUR) geführt, die SMA200 (aktuell 1.047,16 EUR) sei Ende Oktober jedoch unerreicht geblieben.
Trendfortsetzung: Nach dem Fall unter SMA20 und SMA50 (aktuell 1.015,94 EUR) sei der jüngste Erholungsversuch exakt an der SMA20 ausgelaufen, ehe das gestrige Gap-Down für klare Verhältnisse gesorgt habe.
Solange die Rheinmetall Aktie unterhalb der SMA20 notiere, bleibe der Fokus defensiv ausgerichtet. Kurzfristige Gegenbewegungen würden bereits im Bereich des offenen Gaps (968,60 EUR) und an der SMA20 auf massiven Widerstand treffen.
Übergeordnete Einschätzung (4h): Bärisch
Tagesprognose: Abwärts gerichtet
Wichtige Chartmarken im Überblick
Widerstände (EUR):
1.249,44
1.112,70 (GAP)
1.057,63
1.051,00 (GAP)
1.047,16 (SMA200 / 4h)
1.015,97 (SMA50 / 4h)
1.007,06 (SMA50 / Daily)
1.004,74 (SMA20 / Daily)
997,73
992,23 (SMA20 / 4h)
985,14
968,60 (GAP)
925,50
Unterstützungen (EUR):
830,90 (GAP)
756,60
697,70
686,10
(Analyse vom 06.11.2026)
Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.
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