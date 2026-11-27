Warum ist die Repsol-Aktie heute ein IBEX 35 Gewinner?

Die Repsol-Aktie steigt um 1,56 Prozent. Rückenwind kommt vom Ölpreis: Nach einem Angriff wurde eine Raffinerie in Saudi-Arabien stillgelegt, Brent kostet rund 97 US-Dollar.

Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Repsol-Aktie?

Die ISIN lautet ES0173516115, die WKN 876845. In Deutschland wird die Aktie unter dem Kürzel REP gehandelt, in den USA unter REPYF (OTC).

Wie stark steigt die Repsol-Aktie am Freitagmorgen?

Gegen 9:19 Uhr notierte die Repsol-Aktie bei 27,95 Euro und damit 1,56 Prozent über dem Schlusskurs vom Donnerstag (27,52 Euro).

Warum hilft ein höherer Ölpreis Repsol?

Repsol fördert Öl und Gas und betreibt Raffinerien. Höhere Preise steigern in der Regel die Erlöse im Förder- und Raffineriegeschäft.