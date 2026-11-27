Die Repsol-Aktie (ISIN: ES0173516115, WKN: 876845, deutsches Handelssymbol: REP, US-Handelssymbol: REPYF (OTC)) gehört am Freitagmorgen zu den IBEX 35 Gewinnern. Gegen 9:19 Uhr notierte sie bei 27,95 Euro und damit 1,56 Prozent über dem Schlusskurs vom Donnerstag. Im Ranking des spanischen Leitindex belegt Repsol damit Platz elf. Repsol ist das einzige Öl- und Gasunternehmen im spanischen Leitindex.
Repsol-Aktie IBEX 35 Gewinner: Ölkonzern legt zu – Raffinerie-Ausfall in Saudi-Arabien treibt den Ölpreis
Die Repsol-Aktie gehört am Freitagmorgen zu den IBEX 35 Gewinnern: Mit einem Plus von 1,56 Prozent auf 27,95 Euro profitiert der Energiekonzern vom höheren Ölpreis. Nach einem Angriff wurde eine Raffinerie in Saudi-Arabien stillgelegt. Wir zeigen die Gründe für den Kursgewinn.
IBEX 35 am Morgen
Zweiter Tag der Erholung: Inflation sinkt, Asien zieht an
Ölwerte profitieren am Freitagmorgen von Spannungen im Nahen Osten. Die Repsol-Aktie gehört zu den Gewinnern.
Der IBEX 35 knüpft am Freitag an die Erholung vom Vortag an. Am Donnerstag hatte der spanische Leitindex 2,26 Prozent auf 19.057,90 Punkte zugelegt, alle 35 Werte schlossen im Plus. Am Freitag eröffnete der Index laut der Nachrichtenagentur EFE 0,61 Prozent höher bei rund 19.198 Punkten, um 9:34 Uhr lag er 0,88 Prozent im Plus bei 19.225,20 Punkten. Rückenwind kommt aus Asien: In China zogen Technologiewerte kräftig an, nachdem Peking weitere Maßnahmen zur Stützung des Kapitalmarkts angekündigt hatte. Auch die US-Terminkontrakte legten nach dem Thanksgiving-Feiertag zu. Dazu kamen Inflationsdaten aus Spanien: Laut vorläufiger Schätzung des Statistikamts INE sank die Teuerung im November von 4,9 auf 4,1 Prozent, den niedrigsten Stand seit Juli. Hauptgrund waren günstigere Kraftstoffe. Die Kerninflation ging auf 2,6 Prozent zurück.
Die Gründe für den Kursgewinn
Warum die Repsol-Aktie heute zulegt
Rückenwind kommt vom Ölpreis. Laut MarketScreener führten Angriffe der Huthi-Miliz auf Saudi-Arabien zur vorübergehenden Stilllegung der Raffinerie in Jazan. Die Nordseesorte Brent kostet rund 97 US-Dollar je Barrel und steuert auf das erste Wochenplus seit fünf Wochen zu. Für Repsol sind höhere Öl- und Produktpreise in der Regel positiv, weil der Konzern Öl fördert und Raffinerien betreibt.
Ölpreis steigt
Brent notiert bei rund 97 US-Dollar je Barrel.
Raffinerie-Ausfall
In Saudi-Arabien wurde die Raffinerie in Jazan nach einem Angriff stillgelegt.
Erstes Wochenplus
Brent steuert auf den ersten Wochengewinn seit fünf Wochen zu.
Das Unternehmen
Repsol: Öl, Gas, Raffinerien und Ökostrom
Repsol mit Sitz in Madrid fördert Öl und Gas, betreibt Raffinerien und ein großes Tankstellennetz in Spanien. Zudem baut der Konzern Wind- und Solarparks. Repsol ist das einzige Öl- und Gasunternehmen im IBEX 35. Konzernchef ist Josu Jon Imaz, Verwaltungsratspräsident Antonio Brufau.
Die Wall Street handelt am Freitag wegen des Black Friday nur verkürzt. Am Sonntag, 29. November, wählt Spanien ein neues Parlament. Analysten haben vor allem Banken, Versorger, erneuerbare Energien und Immobiliengesellschaften im Blick, weil ein Regierungswechsel Steuern und Regulierung verändern könnte. Für den 9. Dezember erwarten Anleger zudem eine Zinserhöhung der US-Notenbank um 0,25 Prozentpunkte.
Häufige Fragen zur Repsol-Aktie
Warum ist die Repsol-Aktie heute ein IBEX 35 Gewinner?
Die Repsol-Aktie steigt um 1,56 Prozent. Rückenwind kommt vom Ölpreis: Nach einem Angriff wurde eine Raffinerie in Saudi-Arabien stillgelegt, Brent kostet rund 97 US-Dollar.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Repsol-Aktie?
Die ISIN lautet ES0173516115, die WKN 876845. In Deutschland wird die Aktie unter dem Kürzel REP gehandelt, in den USA unter REPYF (OTC).
Wie stark steigt die Repsol-Aktie am Freitagmorgen?
Gegen 9:19 Uhr notierte die Repsol-Aktie bei 27,95 Euro und damit 1,56 Prozent über dem Schlusskurs vom Donnerstag (27,52 Euro).
Warum hilft ein höherer Ölpreis Repsol?
Repsol fördert Öl und Gas und betreibt Raffinerien. Höhere Preise steigern in der Regel die Erlöse im Förder- und Raffineriegeschäft.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.