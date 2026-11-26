Der FTSE 100 gewann 1,75 Prozent, weil Zoll- und Technologiesorgen nachließen. Der CBOE UK 100 Gewinner Rentokil Initial legte in London fast doppelt so stark zu. Das passt zum Bild der vergangenen Wochen: Am 22. Oktober hatte der Konzern für das dritte Quartal einen Umsatzanstieg um 4,4 Prozent auf 1,89 Milliarden Dollar gemeldet, die Jahresziele bestätigt und einen Aktienrückkauf über 200 Millionen Dollar angekündigt. Die Aktie sprang damals um gut 7 Prozent auf 337 Pence. Seither hat sie weitere rund 14 Prozent gewonnen.

Entscheidend ist Nordamerika. Dort hatte Rentokil nach der Übernahme des Wettbewerbers Terminix über Jahre mit schwacher Nachfrage und Integrationsproblemen gekämpft; im Sommer kassierte das Management seine Margenziele für die Region. Im Herbst zeigten sich erste Zeichen der Stabilisierung.