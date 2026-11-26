Ratten und Termiten kennen keine Börsenlaune, die Aktie ihres größten Gegners schon: Die Rentokil-Initial-Aktie (ISIN: GB00B082RF11, WKN: A0ETYG, Symbol London: RTO, Symbol Deutschland: RTO1, US-Symbol: RTO) gewinnt im Xetra-Handel 2,79 Prozent auf 4,605 Euro und gehört zu den CBOE UK 100 Gewinnern des Tages. In London schließt sie 3,11 Prozent höher bei 385,1 Pence.
Rentokil-Initial-Aktie CBOE UK 100 Gewinner: Die Erholung des Schädlingsbekämpfers geht weiter – 14 Prozent über dem Stand vom Oktober
Die Rentokil-Initial-Aktie steigt im Xetra-Handel um 2,79 Prozent auf 4,605 Euro und zählt zu den CBOE UK 100 Gewinnern des Tages. In London schließt sie 3,1 Prozent höher bei 385,1 Pence. Eine neue Meldung gibt es nicht – aber seit den Quartalszahlen vom Oktober fasst der Markt wieder Vertrauen in das lange kriselnde US-Geschäft.
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CBOE UK 100 Gewinner Rentokil Initial
Warum die Rentokil-Initial-Aktie steigt: Marktrückenwind trifft auf eine laufende Erholung
Vom Unternehmen kam am Donnerstag nichts Neues. Der Kurs stieg mit dem Markt – und stärker als dieser.
Der FTSE 100 gewann 1,75 Prozent, weil Zoll- und Technologiesorgen nachließen. Der CBOE UK 100 Gewinner Rentokil Initial legte in London fast doppelt so stark zu. Das passt zum Bild der vergangenen Wochen: Am 22. Oktober hatte der Konzern für das dritte Quartal einen Umsatzanstieg um 4,4 Prozent auf 1,89 Milliarden Dollar gemeldet, die Jahresziele bestätigt und einen Aktienrückkauf über 200 Millionen Dollar angekündigt. Die Aktie sprang damals um gut 7 Prozent auf 337 Pence. Seither hat sie weitere rund 14 Prozent gewonnen.
Entscheidend ist Nordamerika. Dort hatte Rentokil nach der Übernahme des Wettbewerbers Terminix über Jahre mit schwacher Nachfrage und Integrationsproblemen gekämpft; im Sommer kassierte das Management seine Margenziele für die Region. Im Herbst zeigten sich erste Zeichen der Stabilisierung.
Nordamerika
Der Umsatz der Region stieg im dritten Quartal um 3,4 Prozent auf 1,18 Milliarden Dollar.
Wechsel im Vorstand
Finanzchef Paul Edgecliffe-Johnson geht im Januar in den Ruhestand.
Portfolio
Im September verkaufte Rentokil zwei US-Töchter für 230 Millionen Dollar an Bain Capital.
Steckbrief
- Unternehmen
- Rentokil Initial plc
- Geschäft
- Schädlingsbekämpfung und Hygienedienste
- ISIN / WKN
- GB00B082RF11 / A0ETYG
- Symbol London / Deutschland / USA
- RTO / RTO1 / RTO
- Kurs Xetra
- 4,605 Euro (+2,79 %)
- Kurs London
- 385,1 Pence (+3,11 %)
Stand: 26.11.2026, Xetra laut Kursliste der Redaktion, 17:10 Uhr; London laut Hargreaves Lansdown
Häufige Fragen zur Rentokil-Initial-Aktie
Warum ist die Rentokil-Initial-Aktie heute CBOE UK 100 Gewinner?
Sie steigt mit dem erholten Gesamtmarkt. Eine eigene Meldung gab es nicht; die Aktie setzt ihre Erholung seit den Quartalszahlen vom Oktober fort.
Was war das Problem in Nordamerika?
Schwache Nachfrage und eine schwierige Integration von Terminix. Im Sommer gab das Management seine Margenziele für die Region auf.
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