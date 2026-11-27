Streitpunkt ist der abschlagsfreie frühere Rentenbeginn für langjährig Versicherte, die sogenannte Rente mit 63. Sie gilt seit dem 1. Juli 2014 und setzt 45 Beitragsjahre voraus. Nach Angaben des Sachverständigenrats (Jahresgutachten vom 11. November) sollte sie abgeschafft werden; die Alterssicherungskommission empfahl am 23. Juni, sie durch eine „Schutzrente“ zu ersetzen. Ostdeutsche CDU-Ministerpräsidenten wollen sie erhalten, Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) kündigte an, im Bundesrat nicht zuzustimmen.

Am Donnerstag legte die Junge Gruppe der Union einen Vorschlag vor: Abschlagsfrei sollen nur Versicherte mit höchstens 70 Prozent des Durchschnittseinkommens in Rente gehen können. Die SPD widerspricht (SPD-Abgeordnete Annika Klose). Schweitzer sagte, die Gemeinsamkeiten seien größer als die Gegensätze. Die Union will vor Weihnachten einen Kompromiss (epd, 27.11.2026). Der Koalitionsausschuss am Donnerstagabend zum Gesetzentwurf hat noch kein veröffentlichtes Ergebnis.