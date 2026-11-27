Die Koalition aus Union und SPD hat sich bei der Rente mit 63 weiter nicht geeinigt: Ein Koalitionsausschuss am 17. November dauerte rund acht Stunden ohne Ergebnis, ein Kabinettsbeschluss ist für den 9. oder 16. Dezember angepeilt (cash-online.de, 23.11.2026). Am Freitag zeigte sich Arbeitsminister Alexander Schweitzer (SPD) im Bundestag zuversichtlich (epd, 27.11.2026). Für Anleger ist der Streit mehr als Parteipolitik: Ohne Reformen könnten die Sozialabgaben nach Berechnungen des Sachverständigenrats von 42,3 Prozent im Jahr 2026 auf 45,4 Prozent im Jahr 2030 steigen, und das belastet Lohnkosten und Kaufkraft. Für den DAX (ISIN DE0008469008), der um 09:11 Uhr mit 25.411,95 Punkten im Plus lag (finanzen.net), ist das ein Thema für die mittlere Frist.
Rentenstreit: Sozialabgaben könnten bis 2030 auf 45,4 Prozent steigen – was kostet die Reformpause Konsum und DAX?
Die Koalition ringt weiter um die Rente mit 63, der Kabinettsbeschluss ist für Dezember angepeilt. Welche Zahlen hinter dem Streit stehen, wie sich Sozialabgaben und Rentenbeitrag entwickeln könnten und was das für Konsumaktien, Lohnkosten und den DAX bedeutet.
Was ist passiert?
Worüber streitet die Koalition – und wer will was?
Streitpunkt ist der abschlagsfreie frühere Rentenbeginn für langjährig Versicherte, die sogenannte Rente mit 63. Sie gilt seit dem 1. Juli 2014 und setzt 45 Beitragsjahre voraus. Nach Angaben des Sachverständigenrats (Jahresgutachten vom 11. November) sollte sie abgeschafft werden; die Alterssicherungskommission empfahl am 23. Juni, sie durch eine „Schutzrente“ zu ersetzen. Ostdeutsche CDU-Ministerpräsidenten wollen sie erhalten, Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) kündigte an, im Bundesrat nicht zuzustimmen.
Am Donnerstag legte die Junge Gruppe der Union einen Vorschlag vor: Abschlagsfrei sollen nur Versicherte mit höchstens 70 Prozent des Durchschnittseinkommens in Rente gehen können. Die SPD widerspricht (SPD-Abgeordnete Annika Klose). Schweitzer sagte, die Gemeinsamkeiten seien größer als die Gegensätze. Die Union will vor Weihnachten einen Kompromiss (epd, 27.11.2026). Der Koalitionsausschuss am Donnerstagabend zum Gesetzentwurf hat noch kein veröffentlichtes Ergebnis.
|Quelle der Schätzung
|Entlastung
|Alterssicherungskommission
|rund 6,5 Mrd. Euro je Zugangsjahrgang (Rentenkasse, langfristig)
|DIW
|9,5 bis 10 Mrd. Euro (öffentliche Haushalte)
|Sachverständigenrat
|1,3 bis 1,7 Mrd. Euro bis 2030 (nur Bundeszuschuss)
Die Schätzungen unterscheiden sich in Methode und Zeitraum und sind nicht direkt vergleichbar.
Quelle: cash-online.de, 23.11.2026
Bis zu 125.000 Menschen je Jahrgang würden nach den Berechnungen länger im Job bleiben. Eine Änderung braucht nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts in der Regel eine Übergangsfrist von mindestens fünf Jahren.
Das große Bild
Was bedeuten höhere Sozialabgaben – für Löhne, Konsum und Aktien?
Sozialabgaben sind Teil der Lohnnebenkosten: Steigen sie, bleibt Beschäftigten weniger netto, und Arbeitgebern wird Arbeit teurer. Der Sachverständigenrat rechnet ohne Reformen mit 49,7 Prozent im Jahr 2040. Für Konsumaktien und den Handel ist die Kaufkraft entscheidend; für Industrieaktien und Dienstleister mit vielen Beschäftigten in Deutschland die Lohnkostenentwicklung. Der Rentenbeitrag selbst soll laut Bericht 2028 von 18,6 auf voraussichtlich 19,8 Prozent steigen, wenn nicht gegengesteuert wird.
Einschätzung der Redaktion: Ein direkter Kurseffekt auf einzelne Aktien ist nicht belegt. Beobachter achten darauf, ob die Reform zu geringeren Abgaben führt oder höhere Zuschüsse aus dem Bundeshaushalt nötig werden, der ohnehin mit hoher Neuverschuldung geplant ist.
Termine
Wann fällt die Entscheidung – und was beobachten Anleger?
Das Kabinett soll am 9. oder 16. Dezember entscheiden. Parallel stimmt der Bundestag am Freitag in der Schlussabstimmung über den Haushalt 2027 ab; laut SPD-Abgeordneter Klose ist der Haushalt in der Koalition bereits geeinigt. Anleger beobachten außerdem die Termine von Fed (9. Dezember) und EZB (17. Dezember), die über die Zinsentwicklung entscheiden und damit indirekt auch über die Finanzierung der Sozialsysteme.
Häufige Fragen
Was Leser jetzt wissen wollen
Was ist die Rente mit 63? Der abschlagsfreie Rentenbeginn nach 45 Beitragsjahren, seit dem 1. Juli 2014 in Kraft; 2025 nutzten ihn 262.361 Menschen.
Wie hoch könnten die Sozialabgaben steigen? Ohne Reformen nach Berechnungen des Sachverständigenrats von 42,3 Prozent (2026) auf 45,4 Prozent (2030) und 49,7 Prozent (2040).
Wann entscheidet die Regierung über die Rentenreform? Ein Kabinettsbeschluss ist für den 9. oder 16. Dezember 2026 angepeilt.
Was heißt der Rentenstreit für die Börse? Ein direkter Effekt ist nicht belegt; Anleger beobachten Lohnnebenkosten, Konsum und die Staatsfinanzen.
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