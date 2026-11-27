Die Rentenreform wird für die Bundesregierung zur Zerreißprobe: Union und SPD streiten über die Zukunft der abschlagsfreien Rente nach 45 Beitragsjahren, der sogenannten Rente mit 63, und suchten dazu am Donnerstagabend um 20 Uhr im Kanzleramt eine Einigung, berichtet das Handelsblatt (26.11.2026, 13:49 Uhr). Das Ergebnis des Treffens war bei Redaktionsschluss nicht bekannt. Für den DAX (Xetra, ISIN DE0008469008), der am Freitagmorgen um 09:11 Uhr bei 25.411,95 Punkten und damit 0,78 Prozent im Plus stand (finanzen.net, 27.11.2026), ist die Rentenreform ein Randthema; sie berührt aber Sozialabgaben, Staatsfinanzen und damit den Konsum.
Rentenreform: Streit um die Rente mit 63 – wird die abschlagsfreie Rente zur Existenzfrage der Koalition?
Union und SPD ringen um die abschlagsfreie Rente nach 45 Beitragsjahren. Die Expertenkommission empfiehlt die Abschaffung mit Härtefallregel, die Koalitionspartner liegen weit auseinander. Was strittig ist, wie der Zeitplan aussieht und was die Rentenpolitik für DAX, Konsum und Versicherer bedeutet.
Der Kernstreit
Worüber streiten Union und SPD bei der Rentenreform – und was empfiehlt die Kommission?
Im Mittelpunkt steht die Frage, ob und für wen es die abschlagsfreie Rente nach 45 Beitragsjahren weiter gibt. Die Expertenkommission empfiehlt laut Handelsblatt, sie abzuschaffen, mit einer Härtefallregelung für Menschen mit ärztlicher Bescheinigung über schwere körperliche Arbeit. Zusätzlich umstritten sind die Abschaffung des Blockmodells bei der Altersteilzeit und die geplante Eingliederung von Abgeordneten in die gesetzliche Rentenversicherung.
Aus der Unionsfraktion kommt ein Kompromissvorschlag von Johannes Winkel, Marc Biadacz und Pascal Reddig: Die abschlagsfreie Rente soll für Menschen mit kleinen Einkommen erhalten bleiben. Wer im Schnitt höchstens 70 Prozent des Durchschnittseinkommens verdient hat, soll nach 45 Jahren ohne Abschläge in Rente gehen können. Wer darüber liegt, bekommt Abschläge nur auf die Rentenpunkte oberhalb dieser Grenze.
Die SPD lehnt das ab. Annika Klose, SPD-Rentenexpertin und selbst Mitglied der Kommission, sagt, der Vorschlag betreffe 90 Prozent der bisher Anspruchsberechtigten, und nannte ihn laut Handelsblatt „so nicht hinnehmbar“. Die SPD will die abschlagsfreie Rente nach 45 Beitragsjahren und zwei Jahren vor dem regulären Renteneintrittsalter erhalten. Zugeständnisse macht sie laut Handelsblatt nur bei der Frage, welche Zeiten auf die 45 Jahre angerechnet werden, etwa Zeiten des Arbeitslosengelds I.
|Akteur
|Position zur abschlagsfreien Rente
|Expertenkommission
|Abschaffen, Härtefallregel für schwere körperliche Arbeit
|Union (Vorschlag Winkel, Biadacz, Reddig)
|Erhalt nur bis 70 % des Durchschnittseinkommens, darüber Abschläge auf Rentenpunkte
|SPD (Annika Klose)
|Erhalt nach 45 Beitragsjahren, frühestens zwei Jahre vor regulärer Altersgrenze
|Anrechnung von Zeiten
|Einigung bei ALG-I-Zeiten denkbar
Quelle: Handelsblatt, 26.11.2026
Zeitplan
Wann soll die Rentenreform beschlossen werden – und wer verhandelt?
Am Verhandlungstisch im Kanzleramt saßen laut Handelsblatt Kanzleramtschefin Nina Warken (CDU), Arbeitsminister Alexander Schweitzer (SPD), Finanzstaatssekretär Björn Böhning (SPD) und Innenminister Alexander Dobrindt (CSU). Ziel ist eine Einigung, damit das Kabinett den Gesetzentwurf beschließen kann. Aus der SPD hieß es, der Entwurf könne noch in dieser Woche den Abgeordneten zugeleitet werden; CDU-Generalsekretärin Franziska Hoppermann will noch in diesem Jahr einen Beschluss herbeiführen. Einen festen Kabinettstermin nennt das Handelsblatt nicht. Positionen von Grünen, AfD und Linken zur Reform enthält der Artikel nicht.
Zu den Kosten der Reform, zum Rentenniveau und zu den Beitragssätzen nennt die Quelle keine Zahlen. Wie teuer der Erhalt der abschlagsfreien Rente wäre, ist daher aus dem vorliegenden Material nicht zu beziffern.
Das große Bild
Was bedeutet die Rentenreform für Anleger – und welche Aktien sind betroffen?
Die Rentenpolitik entscheidet mit darüber, wie stark Sozialabgaben und Bundeszuschüsse steigen. Das trifft Arbeitgeber und Beschäftigte gleichermaßen: Höhere Abgaben mindern Nettoeinkommen und damit Konsum, mehr Frühverrentung entzieht dem Arbeitsmarkt Fachkräfte. Für Industrie- und Autoaktien wie die Volkswagen Aktie oder die Mercedes-Benz Aktie sind Lohnnebenkosten ein Kostenfaktor, für Versicherungsaktien und Vorsorgeanbieter wie die Allianz Aktie ist die Debatte ein Hinweis darauf, wie stark private und betriebliche Altersvorsorge gefragt sein könnte.
Einschätzung der Redaktion: Eine direkte Kursreaktion auf den Rentenstreit ist nicht belegt. Beobachter achten auf den Kabinettsbeschluss, auf die Höhe der Bundeszuschüsse im Haushalt und auf die Entwicklung der Sozialabgaben.
Häufige Fragen
Was Leser zur Rentenreform wissen wollen
Was ist die Rente mit 63? Gemeint ist die abschlagsfreie Rente nach 45 Beitragsjahren, über deren Zukunft die Koalition streitet.
Was empfiehlt die Rentenkommission? Die Abschaffung der abschlagsfreien Rente mit einer Härtefallregelung für Menschen mit ärztlich bescheinigter schwerer körperlicher Arbeit.
Was schlägt die Union vor? Abschlagsfreiheit nur für Versicherte, die im Schnitt höchstens 70 Prozent des Durchschnittseinkommens verdient haben.
Was heißt das für den DAX? Ein direkter Kurseffekt ist nicht belegt; relevant sind Sozialabgaben, Staatsfinanzen und der Konsum.
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