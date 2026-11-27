Im Mittelpunkt steht die Frage, ob und für wen es die abschlagsfreie Rente nach 45 Beitragsjahren weiter gibt. Die Expertenkommission empfiehlt laut Handelsblatt, sie abzuschaffen, mit einer Härtefallregelung für Menschen mit ärztlicher Bescheinigung über schwere körperliche Arbeit. Zusätzlich umstritten sind die Abschaffung des Blockmodells bei der Altersteilzeit und die geplante Eingliederung von Abgeordneten in die gesetzliche Rentenversicherung.

Aus der Unionsfraktion kommt ein Kompromissvorschlag von Johannes Winkel, Marc Biadacz und Pascal Reddig: Die abschlagsfreie Rente soll für Menschen mit kleinen Einkommen erhalten bleiben. Wer im Schnitt höchstens 70 Prozent des Durchschnittseinkommens verdient hat, soll nach 45 Jahren ohne Abschläge in Rente gehen können. Wer darüber liegt, bekommt Abschläge nur auf die Rentenpunkte oberhalb dieser Grenze.

Die SPD lehnt das ab. Annika Klose, SPD-Rentenexpertin und selbst Mitglied der Kommission, sagt, der Vorschlag betreffe 90 Prozent der bisher Anspruchsberechtigten, und nannte ihn laut Handelsblatt „so nicht hinnehmbar“. Die SPD will die abschlagsfreie Rente nach 45 Beitragsjahren und zwei Jahren vor dem regulären Renteneintrittsalter erhalten. Zugeständnisse macht sie laut Handelsblatt nur bei der Frage, welche Zeiten auf die 45 Jahre angerechnet werden, etwa Zeiten des Arbeitslosengelds I.