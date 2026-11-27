Im Haushaltsbegleitgesetz 2027 wird der Bundeszuschuss zur Rentenversicherung laut Haushaltsausschuss um insgesamt 3 Milliarden Euro gekürzt. Die Rentenversicherung rechnet für 2027 mit einem Beitragssatz von 18,6 Prozent und für 2028 mit 19,7 bis 19,8 Prozent, die erste Erhöhung seit mehr als 20 Jahren. Eine DIW-Modellrechnung für die Bertelsmann Stiftung beziffert die Netto-Entlastung der öffentlichen Haushalte bei Abschaffung der Regelung auf rund 9,5 Milliarden Euro und die Zahl zusätzlicher Vollzeitkräfte auf rund 125.000.

Die Zinsausgaben des Bundes sollen laut Haushaltsentwurf von rund 33,7 Milliarden Euro 2026 auf 43,6 Milliarden Euro 2027 steigen. Der Haushalt 2027 steht heute im Bundestag zur Abstimmung; die Nettokreditaufnahme wird je nach Abgrenzung mit 118,7 bis 210 Milliarden Euro beziffert. Die zehnjährige Bundesanleihe rentierte zuletzt bei 3,26 Prozent.