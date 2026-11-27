Die schwarz-rote Koalition ringt weiter um die Rente mit 63, also die abschlagsfreie Rente nach 45 Beitragsjahren. Die Rentenkommission hat die Abschaffung empfohlen, die Union will sie umsetzen, die SPD lehnt sie ab. Ein Vorschlag von CDU-Sozialpolitikern, die „Respekt-Rente“, soll den Streit lösen und wurde von der SPD zurückgewiesen. Zum Redaktionsstand um 07:30 Uhr war kein Ergebnis der Verhandlungsrunde im Kanzleramt vom Donnerstagabend bekannt. Für die Allianz Aktie und andere Versicherer ist der Streit kein direkter Kurstreiber; für Bundeshaushalt, Beitragssatz und Bundesanleihen hat er Gewicht.
Rente mit 63: Union legt „Respekt-Rente“ vor, SPD nennt sie „nicht hinnehmbar“ – wie viel Reform ist vor dem Kabinett im Dezember noch drin?
Der Koalitionsstreit um die abschlagsfreie Rente nach 45 Beitragsjahren geht in die Schlussrunde. Die Union will sie auf Geringverdiener begrenzen, die SPD lehnt das ab. Es geht um Milliarden, den Beitragssatz, Bundesanleihen und die Stabilität der Koalition.
Der Streit
Worum geht es bei der Respekt-Rente?
Die Union will die abschlagsfreie Rente nach 45 Jahren auf Menschen mit unterdurchschnittlichem Einkommen begrenzen. Die SPD sieht darin eine Kürzung für die Mehrheit der heute Berechtigten.
Der Vorschlag stammt von den CDU-Sozialpolitikern Johannes Winkel, Marc Biadacz und Pascal Reddig, die der Rentenkommission angehörten. Abschlagsfrei nach 45 Jahren soll bleiben, wer im Schnitt höchstens 70 Prozent des Durchschnittseinkommens verdient hat. Kindererziehung und Pflege sollen weiter zählen. Wer mehr verdient hat, bekommt Abschläge auf die Entgeltpunkte oberhalb der Schwelle. Unterstützung kommt laut t-online von Mario Voigt und Michael Kretschmer. In der Union gibt es auch Kritik: Christian von Stetten nannte den Vorschlag laut Spiegel eine „Kapitulation vor der Notwendigkeit der umfassenden Reform“.
Die SPD lehnt den Vorschlag ab. Die Rentenexpertin Annika Klose nennt ihn „so nicht hinnehmbar“, weil er nach ihrer Rechnung Menschen mit mehr als 3.000 Euro brutto trifft, 90 Prozent der bisher Berechtigten. Sie schlägt vor, Zeiten von Arbeitslosigkeit oder langer Krankheit nicht mehr auf die 45 Jahre anzurechnen, und sagt zugleich, man bewege sich „langsam aufeinander zu“. Die DGB-Vorsitzende Anja Piel sagt, der Vorschlag zeige „genau null Respekt für viele“.
|Akteur
|Position
|Rentenkommission
|Rente mit 63 abschaffen, dafür Schutzrente mit Härtefallregel
|Union (Merz)
|Schnelle Reform, Kabinettsbeschluss noch 2026
|CDU-Sozialpolitiker
|Respekt-Rente: Abschlagsfreiheit bis 70 % des Durchschnittseinkommens
|SPD
|Abschlagsfreie Rente nach 45 Jahren erhalten, Anrechnungszeiten prüfen
|CSU
|Abschlag ab 35 Versicherungsjahren von 0,3 auf 0,4 % pro Monat
Stand der Berichte vom 26.11.2026; ein Ergebnis der Verhandlungsrunde im Kanzleramt lag nicht vor.
Quelle: t-online, taz, Handelsblatt, Table.Briefings, cash-online
Der Politikfahrplan
Wie eng ist der Zeitplan für die Koalition?
Merz will die Reform schnell und fordert laut t-online einen Kabinettsbeschluss noch in diesem Jahr; die Sitzung am 9. Dezember gilt als möglicher Termin, auch der 16. Dezember ist laut cash-online denkbar. Die Weihnachtspause des Bundestags beginnt am 18. Dezember. Ein Koalitionsausschuss am 17. November ging laut cash-online ohne Einigung zu Ende. Laut Handelsblatt wird die Reform zur Existenzfrage für die Koalition. Arbeitsminister ist seit 14. Oktober Alexander Schweitzer (SPD) nach dem Rücktritt von Bärbel Bas. Am Donnerstagabend verhandelten Alexander Dobrindt, Alexander Schweitzer, Nina Warken und Dirk Böhning im Kanzleramt.
Die Stimmung in der Bevölkerung ist laut ZDF-Politbarometer kritisch: Im August lehnten 75 Prozent die Abschaffung der Rente mit 63 ab, 20 Prozent waren dafür. In der Umfrage vom 13. November (Befragung 10. bis 12. November) lag die AfD bei 28 Prozent, die Union bei 22, die Grünen bei 15, die SPD bei 13 und die Linke bei 10 Prozent. Schwarz-Rot hat laut ZDF weiterhin keine eigene Mehrheit.
Die Kosten
Was bedeutet der Rentenstreit für Haushalt und Anleihen?
Im Haushaltsbegleitgesetz 2027 wird der Bundeszuschuss zur Rentenversicherung laut Haushaltsausschuss um insgesamt 3 Milliarden Euro gekürzt. Die Rentenversicherung rechnet für 2027 mit einem Beitragssatz von 18,6 Prozent und für 2028 mit 19,7 bis 19,8 Prozent, die erste Erhöhung seit mehr als 20 Jahren. Eine DIW-Modellrechnung für die Bertelsmann Stiftung beziffert die Netto-Entlastung der öffentlichen Haushalte bei Abschaffung der Regelung auf rund 9,5 Milliarden Euro und die Zahl zusätzlicher Vollzeitkräfte auf rund 125.000.
Die Zinsausgaben des Bundes sollen laut Haushaltsentwurf von rund 33,7 Milliarden Euro 2026 auf 43,6 Milliarden Euro 2027 steigen. Der Haushalt 2027 steht heute im Bundestag zur Abstimmung; die Nettokreditaufnahme wird je nach Abgrenzung mit 118,7 bis 210 Milliarden Euro beziffert. Die zehnjährige Bundesanleihe rentierte zuletzt bei 3,26 Prozent.
Die Allianz Aktie (Xetra-Symbol ALV, ISIN DE0008404005) schloss am Donnerstag laut dpa-AFX um 17:35 Uhr bei 459,40 Euro (plus 1,30 Prozent) und damit im Bereich von Rekordhöhen, die Münchener Rück bei 589,20 Euro (plus 0,72 Prozent). Als Gründe nennt die Quelle niedrigere Großschäden bei der Münchener Rück und einen freundlichen europäischen Versicherersektor, nicht die Rentendebatte. Ein Zusammenhang mit dem Rentenstreit ist nicht belegt.
Häufige Fragen zur Rente mit 63
Was ist die Respekt-Rente der Union?
Ein Vorschlag von CDU-Sozialpolitikern: Abschlagsfrei nach 45 Beitragsjahren soll nur bleiben, wer im Schnitt höchstens 70 Prozent des Durchschnittseinkommens verdient hat.
Warum lehnt die SPD den Vorschlag ab?
Laut Annika Klose trifft er Menschen mit mehr als 3.000 Euro brutto, nach ihrer Rechnung 90 Prozent der bisher Berechtigten.
Wann soll das Kabinett entscheiden?
Möglich ist der 9. Dezember, laut cash-online auch der 16. Dezember.
Was bedeutet der Rentenstreit für die Allianz Aktie?
Ein belegter Zusammenhang besteht nicht; die jüngsten Kursgewinne begründet die Quelle mit dem Versichererumfeld.
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