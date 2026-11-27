Die RENK-Aktienanalyse von Citi vom 25. November 2026 liefert trotz vorsichtigerer Prognosen ein optimistisches Signal. Charles Armitage senkt das Kursziel von 65 auf 62 Euro, bestätigt jedoch unverändert das Rating "buy". Beim aktuellen Xetra-Kurs von 35,05 Euro (+3,4%) ergibt sich ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von beeindruckenden 76,9 Prozent beziehungsweise 26,95 Euro je Aktie. Der rekordhohe Auftragsbestand, die steigende operative Profitabilität und die strategische Konzentration auf das Verteidigungsgeschäft liefern wichtige fundamentale Argumente für die langfristige Investmentstory. Dem stehen niedrigere Cashflow-Erwartungen, Integrationsrisiken und mögliche Abwärtsrevisionen der Gewinnschätzungen gegenüber. Entscheidend dürfte sein, ob RENK die außergewöhnliche Nachfrage in nachhaltig steigende freie Mittelzuflüsse übersetzen kann. Das Strategie-Update am 8. Dezember könnte wichtige Antworten liefern. Die RENK-Aktie bleibt damit eine chancenreiche, aber keineswegs risikofreie Investmentstory im europäischen Rüstungssektor.

Teilen Sie diesen Artikel mit Ihren Freunden! Denn sollte RENK tatsächlich auf 62 Euro steigen, werden plötzlich alle behaupten, sie hätten die Aktie schon bei 35 Euro auf dem Radar gehabt. Sichern Sie sich jetzt den schriftlichen Beweis – bevor Ihre Freunde den Rückwärtsgang einlegen. Passende Getriebe hätte RENK jedenfalls genug!

Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 27. November 2026

Disclaimer

Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.