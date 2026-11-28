RENK Aktie: Fast 15 Prozent Wochenplus – der Getriebespezialist ist MDAX Gewinner der Woche, der Rheinmetall-Test ist bestanden

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 08:39 2 Min.

Die RENK Aktie steigt in der Woche bis zum 27. November um 14,72 Prozent auf 35,03 Euro und ist der zweitstärkste MDAX Gewinner der Woche. Rüstungswerte erholen sich, die neuen Rheinmetall-Ziele erfüllen die Erwartungen.

Bild: U.S. Army / Markus Rauchenberger

Die RENK Aktie zählt zu den großen Gewinnern der Woche. Vom 23. bis 27. November stieg das Papier des Augsburger Getriebeherstellers um 14,72 Prozent und schloss am Freitag bei 35,03 Euro. Damit ist RENK der zweitstärkste MDAX Gewinner der Woche. Schlusskurs der RENK Aktie am Freitag 35,03 EUR Wochengewinn, Platz 2 im MDAX +14,72 % neues Rheinmetall-Umsatzziel 2030 33–37 Mrd. EUR Auftragsbestand von RENK 7,6 Mrd. EUR Quelle : Kursliste 27.11.2026; Rheinmetall; RENK Die Woche Warum die RENK Aktie MDAX Gewinner der Woche ist Die Woche stand im Zeichen des Kapitalmarkttags von Rheinmetall. Schon vor dem Termin erholten sich die Rüstungswerte gemeinsam mit dem Branchenprimus. Am Freitag nannte Rheinmetall für 2030 dann einen Umsatz von 33 bis 37 Milliarden Euro, ursprünglich standen laut dpa-AFX rund 45 Milliarden Euro im Plan. Weil Analysten im Schnitt bereits 36,7 Milliarden Euro erwartet hatten, reagierte der Sektor erleichtert. Für RENK interessant: Rheinmetall rechnet beim Radpanzer-Projekt „Arminius“ mit bis zu 3.000 Boxer-Fahrzeugen und einer Unterzeichnung im kommenden Jahr. Citi nennt für RENK ein Kursziel von 62 Euro, Barclays 51 Euro. Gemeldete Leerverkaufspositionen von rund 5,8 Prozent dürften den Anstieg zusätzlich befeuert haben. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Was für die RENK Aktie sprechen könnte Auftragsbestand von 7,6 Milliarden Euro

Großprojekt Boxer in Vorbereitung

Rheinmetall-Unsicherheit beseitigt Was Anleger bedenken sollten Verzögerte Rüstungsaufträge in der Branche

Hohe Leerverkaufspositionen

Auf Jahressicht 31 Prozent im Minus Einordnung der Redaktion: Die RENK Aktie ist MDAX Gewinner der Woche, weil der Rheinmetall-Termin ohne böse Überraschung endete. Die Hinweise auf verzögerte Aufträge bleiben ein Risiko für den Sektor. FAQ Häufige Fragen zur RENK Aktie Warum war die RENK Aktie MDAX Gewinner der Woche?

Rüstungswerte erholten sich rund um den Rheinmetall-Kapitalmarkttag, dessen Ziele die Erwartungen erfüllten. Wie hat sich die RENK Aktie auf Jahressicht entwickelt?

Laut Kursliste liegt sie auf Jahressicht 31,42 Prozent im Minus. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der RENK Aktie?

ISIN DE000RENK730, WKN RENK73. Handelssymbol an deutschen Börsen: R3NK. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen. Rheinmetall: ISIN DE0007030009, WKN 703000, Kürzel RHM. Fazit zur RENK Aktie Die RENK Aktie ist der zweitstärkste MDAX Gewinner der Woche. Der Getriebespezialist schließt die Woche über 35 Euro.

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