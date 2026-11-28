Die RENK Aktie zählt zu den großen Gewinnern der Woche. Vom 23. bis 27. November stieg das Papier des Augsburger Getriebeherstellers um 14,72 Prozent und schloss am Freitag bei 35,03 Euro. Damit ist RENK der zweitstärkste MDAX Gewinner der Woche.
RENK Aktie: Fast 15 Prozent Wochenplus – der Getriebespezialist ist MDAX Gewinner der Woche, der Rheinmetall-Test ist bestanden
Die RENK Aktie steigt in der Woche bis zum 27. November um 14,72 Prozent auf 35,03 Euro und ist der zweitstärkste MDAX Gewinner der Woche. Rüstungswerte erholen sich, die neuen Rheinmetall-Ziele erfüllen die Erwartungen.
Die Woche
Warum die RENK Aktie MDAX Gewinner der Woche ist
Die Woche stand im Zeichen des Kapitalmarkttags von Rheinmetall. Schon vor dem Termin erholten sich die Rüstungswerte gemeinsam mit dem Branchenprimus. Am Freitag nannte Rheinmetall für 2030 dann einen Umsatz von 33 bis 37 Milliarden Euro, ursprünglich standen laut dpa-AFX rund 45 Milliarden Euro im Plan. Weil Analysten im Schnitt bereits 36,7 Milliarden Euro erwartet hatten, reagierte der Sektor erleichtert.
Für RENK interessant: Rheinmetall rechnet beim Radpanzer-Projekt „Arminius“ mit bis zu 3.000 Boxer-Fahrzeugen und einer Unterzeichnung im kommenden Jahr. Citi nennt für RENK ein Kursziel von 62 Euro, Barclays 51 Euro. Gemeldete Leerverkaufspositionen von rund 5,8 Prozent dürften den Anstieg zusätzlich befeuert haben. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Einordnung der Redaktion: Die RENK Aktie ist MDAX Gewinner der Woche, weil der Rheinmetall-Termin ohne böse Überraschung endete. Die Hinweise auf verzögerte Aufträge bleiben ein Risiko für den Sektor.
FAQ
Häufige Fragen zur RENK Aktie
Warum war die RENK Aktie MDAX Gewinner der Woche?
Rüstungswerte erholten sich rund um den Rheinmetall-Kapitalmarkttag, dessen Ziele die Erwartungen erfüllten.
Wie hat sich die RENK Aktie auf Jahressicht entwickelt?
Laut Kursliste liegt sie auf Jahressicht 31,42 Prozent im Minus.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der RENK Aktie?
ISIN DE000RENK730, WKN RENK73. Handelssymbol an deutschen Börsen: R3NK. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen. Rheinmetall: ISIN DE0007030009, WKN 703000, Kürzel RHM.
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