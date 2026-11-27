RENK Aktie: Über 35 Euro nach dem Rheinmetall-Showdown – der Getriebespezialist ist MDAX Gewinner

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 17:58 2 Min.

Die RENK Aktie steigt am Freitag um 3,33 Prozent auf 35,03 Euro und gehört am Abend zu den MDAX Gewinnern. Rheinmetall senkt seine Ziele für 2030 wie erwartet. Die Erleichterung trägt den gesamten Rüstungssektor.

Bild: U.S. Army / Markus Rauchenberger

Die RENK Aktie springt über 35 Euro. Zum Handelsschluss notiert das Papier des Augsburger Getriebeherstellers bei 35,03 Euro, ein Plus von 1,13 Euro oder 3,33 Prozent. Damit gehört RENK am Abend zu den MDAX Gewinnern. Kurs der RENK Aktie am Abend 35,03 EUR Tagesgewinn als MDAX Gewinner +3,33 % neues Rheinmetall-Umsatzziel 2030 33–37 Mrd. EUR Auftragsbestand von RENK 7,6 Mrd. EUR Quelle : Kursliste 27.11.2026, 17:35 Uhr; Rheinmetall; RENK Der Auslöser Warum die RENK Aktie als MDAX Gewinner steigt Eine eigene Meldung gibt es nicht. Den Takt gab Rheinmetall vor: Der Konzern peilt für 2030 nur noch 33 bis 37 Milliarden Euro Umsatz an, ursprünglich standen laut dpa-AFX rund 45 Milliarden Euro im Plan. Weil Analysten im Schnitt bereits 36,7 Milliarden Euro erwartet hatten, reagierte der Markt erleichtert. Rüstungswerte legten auf breiter Front zu. Für RENK ist ein Detail interessant: Rheinmetall-Chef Armin Papperger rechnet beim Radpanzer-Projekt „Arminius“ mit bis zu 3.000 Boxer-Fahrzeugen mit einer Unterzeichnung im kommenden Jahr. Die Preisverhandlungen mit dem Bund laufen noch. RENK liefert Antriebstechnik für gepanzerte Fahrzeuge. Die Fundamentaldaten Aufträge wachsen, Leerverkäufer wetten dagegen In den ersten neun Monaten stieg der Auftragseingang um 33,6 Prozent, das bereinigte EBIT um 12,7 Prozent auf 158,8 Millionen Euro. Gemeldete Leerverkaufspositionen summieren sich auf rund 5,8 Prozent. Citi nennt ein Kursziel von 62 Euro. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Was für die RENK Aktie sprechen könnte Auftragseingang plus 33,6 Prozent

Großprojekt Boxer in Vorbereitung

Rheinmetall-Unsicherheit beseitigt Was Anleger bedenken sollten Verzögerte Rüstungsaufträge

Hohe Leerverkaufspositionen

Boxer-Vertrag noch nicht unterzeichnet Einordnung der Redaktion: Die RENK Aktie ist MDAX Gewinner, weil Rheinmetall keine böse Überraschung lieferte. Die Hinweise auf verzögerte Aufträge gelten aber für die ganze Branche. FAQ Häufige Fragen zur RENK Aktie Warum steigt die RENK Aktie heute?

Rheinmetall senkt seine Ziele wie erwartet, der Rüstungssektor reagiert erleichtert. Was ist das Projekt Arminius?

Ein geplanter Großauftrag über bis zu 3.000 Boxer-Radpanzer, dessen Unterzeichnung im kommenden Jahr erwartet wird. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der RENK Aktie?

ISIN DE000RENK730, WKN RENK73. Handelssymbol an deutschen Börsen: R3NK. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen. Fazit zur RENK Aktie Die RENK Aktie ist am Abend MDAX Gewinner und schließt über 35 Euro. Der Rheinmetall-Termin endet für den Sektor versöhnlich.

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