RENK Aktie: Rüstungswerte vor dem Rheinmetall-Showdown gefragt – der Getriebespezialist schließt als MDAX Gewinner fast bei 34 Euro

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 17:59 2 Min.

Die RENK Aktie steigt am Donnerstag um 3,66 Prozent auf 33,805 Euro und zählt am Abend zu den MDAX Gewinnern. Rüstungswerte erholen sich am Tag des Rheinmetall-Kapitalmarkttags. Die neuen Ziele des Branchenprimus werden erst am Freitag erwartet.

Bild: U.S. Army / Markus Rauchenberger

Die RENK Aktie setzt ihre Erholung fort. Zum Handelsschluss notiert das Papier des Augsburger Getriebeherstellers bei 33,805 Euro, ein Plus von 1,20 Euro oder 3,66 Prozent. Damit gehört RENK am Abend zu den MDAX Gewinnern. Kurs der RENK Aktie am Abend 33,805 EUR Tagesgewinn als MDAX Gewinner +3,66 % Kursziel von Citi 62 EUR Auftragsbestand 7,6 Mrd. EUR Quelle : Kursliste 26.11.2026, 17:29 Uhr; Citi; RENK Der Auslöser Warum die RENK Aktie als MDAX Gewinner steigt Eine eigene Meldung gibt es nicht. RENK profitiert von der Erholung der Rüstungswerte, die laut finanzen.at am Donnerstag gemeinsam mit Rheinmetall zulegten. Rheinmetall setzte zum Auftakt seines Kapitalmarkttags in Hamburg die Erholung den vierten Tag in Folge fort, obwohl Analysten gekürzte Ziele für 2030 erwarten. Laut Investing.com rechnen Analysten mit rund 35 statt bisher 50 Milliarden Euro Umsatz. Die neuen Finanzziele werden erst am Freitagvormittag erwartet. Die Analysten bleiben bei RENK positiv. Citi senkte das Kursziel zuletzt von 65 auf 62 Euro und bestätigte die Einstufung „Kaufen“, Barclays nennt 51 Euro und „Overweight“. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Die Fundamentaldaten Aufträge wachsen, Leerverkäufer wetten dagegen Operativ wächst RENK. In den ersten neun Monaten stieg der Auftragseingang um 33,6 Prozent, das bereinigte EBIT um 12,7 Prozent auf 158,8 Millionen Euro. Der Auftragsbestand liegt bei 7,6 Milliarden Euro. Gleichzeitig summieren sich gemeldete Leerverkaufspositionen laut finanzen.net auf rund 5,8 Prozent. Was für die RENK Aktie sprechen könnte Auftragseingang plus 33,6 Prozent

Rüstungswerte erholen sich

Citi bleibt bei Kaufen Was Anleger bedenken sollten Rheinmetall-Ziele am Freitag als Risiko

Hohe Leerverkaufspositionen

Kursziele werden gesenkt Einordnung der Redaktion: Die RENK Aktie ist MDAX Gewinner vor dem Rheinmetall-Showdown. Fallen die neuen Ziele des Branchenprimus schwächer aus als erwartet, könnte das den ganzen Sektor treffen. FAQ Häufige Fragen zur RENK Aktie Warum steigt die RENK Aktie heute?

Rüstungswerte erholen sich am Tag des Rheinmetall-Kapitalmarkttags. Wann veröffentlicht Rheinmetall seine neuen Ziele?

Die neuen Finanzziele werden am Freitagvormittag erwartet. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der RENK Aktie?

ISIN DE000RENK730, WKN RENK73. Handelssymbol an deutschen Börsen: R3NK. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen. Fazit zur RENK Aktie Die RENK Aktie ist am Abend MDAX Gewinner und nähert sich 34 Euro. Am Freitag entscheiden die Rheinmetall-Ziele über die Stimmung im Sektor.

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