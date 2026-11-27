Die RENK-Aktienanalyse von Berenberg vom 25. November 2026 sorgt für einen bemerkenswerten Kontrast: Analyst George McWhirter senkt das Kursziel von 72 auf 40 Euro, bestätigt jedoch das Rating "buy". Die um bis zu neun Prozent reduzierten Ergebnisprognosen bis 2030 stehen einem Bewertungsabschlag von rund 30 Prozent gegenüber. Gleichzeitig verfügt RENK über einen rekordhohen Gesamtauftragsbestand von 7,6 Milliarden Euro und eine zuletzt verbesserte operative Profitabilität. Beim aktuellen Xetra-Kurs von 35,20 Euro (+3,8%) winkt gegenüber dem Kursziel 40 Euro von Berenberg ein rechnerisches Kurspotenzial von 13,6 Prozent. Die große Frage lautet nun, ob RENK seine beeindruckende Auftragsentwicklung in nachhaltig steigende Gewinne und einen überzeugenden freien Cashflow übersetzen kann. Sollte das gelingen, könnte sich die jüngste Neubewertung langfristig als interessante Einstiegschance erweisen. Die RENK-Aktie bleibt eine spannende, aber keineswegs risikofreie Comeback-Spekulation im deutschen Rüstungssektor.

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Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 27. November 2026

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Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.