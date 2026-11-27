Operativ lieferte Renk am 5. November ordentlich ab. Der Auftragseingang stieg nach neun Monaten um 33,6 Prozent auf 1,66 Milliarden Euro, der Auftragsbestand erreichte 7,6 Milliarden Euro. Für 2026 plant das Unternehmen mit rund 1,4 Milliarden Euro Umsatz und einem bereinigten operativen Ergebnis von 240 bis 255 Millionen Euro. Die Börse reagierte dennoch mit Verkäufen, denn der gesamte Rüstungssektor steht unter Druck, seit Rheinmetall seine Prognose gesenkt hat.

Sagel kaufte genau in diese Schwäche. Das Muster gleicht dem bei Rheinmetall, wo Konzernchef Armin Papperger am selben Tag zugriff. Für Anleger ist das ein Hinweis, dass die Chefs der Branche die Kursverluste für übertrieben halten. Im Dezember will Sagel in London ein Strategie-Update vorlegen.