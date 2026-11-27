Die Zahlen waren gerade ein paar Stunden alt, da kaufte der Chef. Alexander Sagel, Vorstandsvorsitzender des Augsburger Getriebeherstellers Renk, erwarb am 5. November über Xetra 6.790 Aktien zu durchschnittlich 35,17 Euro. Das Volumen: 238.802,94 Euro. Die Pflichtmitteilung erschien noch am selben Vormittag. In den Tagen danach kauften auch zwei Mitglieder des Aufsichtsrats. Die Renk Aktie fiel trotzdem weiter und markierte Mitte November bei 32,80 Euro ein neues Tief.
Renk Aktie: Chef Sagel kauft am Tag der Zahlen für 239.000 Euro – zwei Aufsichtsräte ziehen nach
Rekordaufträge, fallender Kurs, kaufende Insider: Renk-Chef Alexander Sagel hat unmittelbar nach den Quartalszahlen 6.790 Aktien gekauft, zwei Aufsichtsräte folgten. Zusammen flossen rund 339.000 Euro in die Renk Aktie. Was die Insider Trades beim Panzergetriebe-Hersteller bedeuten.
Die Stammdaten: Die Renk Aktie trägt die ISIN DE000RENK730 und die WKN RENK73. Das Handelssymbol lautet R3NK, in den USA wird sie außerbörslich unter dem US-Handelssymbol RNKGF gehandelt.
Die Insider Trades
Drei Käufer in acht Tagen
Alexander Sagel, Vorstandsvorsitzender
6.790 Aktien am 5. November über Xetra, Teilausführungen zwischen 35,12 und 35,24 Euro. Volumen 238.803 Euro.
Doreen Nowotne, Aufsichtsrat
725 Aktien zu 34,48 Euro am 5. November, dazu eine zweite Position über 24.650 Euro. Zusammen rund 49.600 Euro.
Klaus Eberhard Richter, Aufsichtsrat
Gemeinsam mit Eva-Maria Richter 1.150 Aktien zu 33,63 Euro am 12. November, dazu eine zweite Position über 11.762 Euro. Zusammen rund 50.400 Euro.
Die Kaufkurse zeigen den Kursverlauf im Kleinen: 35,17 Euro beim Chef, 34,48 Euro bei der Aufsichtsrätin am selben Tag, 33,63 Euro eine Woche später.
Die Einordnung
Volle Bücher, leere Kauflisten
Operativ lieferte Renk am 5. November ordentlich ab. Der Auftragseingang stieg nach neun Monaten um 33,6 Prozent auf 1,66 Milliarden Euro, der Auftragsbestand erreichte 7,6 Milliarden Euro. Für 2026 plant das Unternehmen mit rund 1,4 Milliarden Euro Umsatz und einem bereinigten operativen Ergebnis von 240 bis 255 Millionen Euro. Die Börse reagierte dennoch mit Verkäufen, denn der gesamte Rüstungssektor steht unter Druck, seit Rheinmetall seine Prognose gesenkt hat.
Sagel kaufte genau in diese Schwäche. Das Muster gleicht dem bei Rheinmetall, wo Konzernchef Armin Papperger am selben Tag zugriff. Für Anleger ist das ein Hinweis, dass die Chefs der Branche die Kursverluste für übertrieben halten. Im Dezember will Sagel in London ein Strategie-Update vorlegen.
Häufige Fragen zu den Insiderkäufen bei Renk
Wie viele Renk-Aktien hat Alexander Sagel gekauft?
6.790 Aktien am 5. November 2026 für 238.802,94 Euro.
Wer hat außerdem gekauft?
Die Aufsichtsratsmitglieder Doreen Nowotne und Klaus Eberhard Richter, zusammen für rund 100.000 Euro.
Wann hat Renk Zahlen vorgelegt?
Am 5. November 2026, dem Tag von Sagels Kauf.
Welche ISIN und WKN hat die Renk Aktie?
ISIN DE000RENK730, WKN RENK73, Handelssymbol R3NK, US-Handelssymbol RNKGF.
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