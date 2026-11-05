RENK Aktie: 6%-Kursrutsch trotz erwartungsgemäßer Zahlen - Kursziel bei 60 Euro

Die RENK-Aktie (ISIN: DE000RENK730, WKN: RENK73, Ticker: R3NK) steht heute deutlich unter Druck. Nach der vorliegenden Kursangabe fällt das Papier um 5,94% beziehungsweise 2,21 Euro auf 34,92 Euro. Einen klaren Gegenpunkt zum Kursrückgang setzt die RENK-Aktienanalyse von Jefferies vom 5. November 2026: Chloe Lemarie bestätigt nach den Quartalszahlen das Rating "buy" und das Kursziel 60 Euro. Zwischen der aktuellen Notierung und der unveränderten Zielmarke liegt damit ein erheblicher Abstand.