Die Renault-Aktie hat den Börsentag in Paris mit einem Kurssprung beendet. Zum Handelsschluss um 17:36 Uhr stand das Papier 5,74 Prozent höher bei 28,94 Euro, ein Plus von 1,57 Euro. Hinter Stellantis ist Renault damit der zweitstärkste CAC40 Gewinner des Donnerstags.
Renault-Aktie als CAC40 Gewinner: Hybrid-Quote aus Brüssel beflügelt den Autobauer
Die Renault-Aktie legt zum Handelsschluss um 5,74 % auf 28,94 Euro zu und ist zweitstärkster CAC40 Gewinner. Die EU-Quote für chinesische Hybridautos treibt die Branche.
CAC40 Gewinner
Warum die Renault-Aktie heute steigt
Der Autosektor ist der Treiber des Tages. Brüssel führt Importquoten für chinesische Hybridautos ein, die ab dem 1. Dezember gelten sollen. Laut Berichten ist die Zahl auf 350.000 Fahrzeuge pro Jahr begrenzt, weniger als die Hälfte der für 2026 erwarteten Einfuhren. Chinesische Hersteller hatten die bisherigen Zölle auf Elektroautos über Hybridmodelle umgangen und kamen im ersten Halbjahr 2026 auf 14 Prozent des Marktes für Vollhybride in Europa. Für Renault, das stark in Europa und im Hybridsegment aufgestellt ist, verbessert das die Wettbewerbslage.
Zusätzlich half der Gesamtmarkt: Der CAC 40 schloss 1,61 Prozent höher bei 8.108,74 Punkten, nachdem die US-Zollpläne als weniger schädlich eingestuft wurden. Stellantis legte um 8,91 Prozent zu, Volkswagen stieg am Nachmittag um mehr als 3 Prozent.
Der Hintergrund: Heimatmarkt zieht an
Rückenwind gab zuletzt der französische Heimatmarkt: Die Neuzulassungen stiegen im September um 11,6 Prozent, nach Angaben der Plattform Automobile.
Steckbrief
- Unternehmen
- Renault SA
- ISIN
- FR0000131906
- WKN
- 893113
- Handelssymbol
- RNO (Euronext Paris)
- US-Symbol
- RNLSY (OTC)
- Kurs
- 28,94 €
Stand: 26.11.2026, Kurs: comdirect, 17:36 Uhr, Euronext Paris
FAQ
Häufige Fragen zur Renault-Aktie
Warum ist die Renault-Aktie CAC40 Gewinner? Der Autosektor profitiert von der EU-Quote für chinesische Hybridautos. Die Aktie stieg um 5,74 Prozent.
Wie stark ist die Quote? Berichten zufolge sind 350.000 Fahrzeuge pro Jahr erlaubt, ab dem 1. Dezember.
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