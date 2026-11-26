Am Dienstag war sie der beste AEX-Wert, am Donnerstag steht sie wieder auf der Gewinnerliste. Die Relx-Aktie (ISIN: GB00B2B0DG97, WKN: A0M95J, Handelssymbole: REN in Amsterdam und REL in London, US-Handelssymbol: RELX) schließt 2,21 Prozent höher bei 37,04 Euro. Der britisch-niederländische Informationskonzern ist damit AEX Gewinner.
Relx-Aktie ist AEX Gewinner: Plus 2,2 Prozent auf 37,04 Euro – der Datenkonzern steigt weiter
Die Relx-Aktie schließt am Donnerstag 2,21 Prozent höher bei 37,04 Euro und ist AEX Gewinner. Der Informationskonzern legt in dieser Woche stetig zu und steht zwei Tage vor dem Wochenschluss auf Wochenhoch.
Die Gründe
Erst Zufluchtsort, jetzt Mitläufer
Eine Unternehmensmeldung liegt nicht vor. Relx steigt mit dem breiten Markt. Bemerkenswert ist der Wochenverlauf: Als am Dienstag die Chipwerte einbrachen, flossen Anleger in planbare Geschäftsmodelle, und Relx führte die Gewinnerliste an. Dass die Aktie auch an einem Tag mit steigenden Technologiewerten zulegt, deutet auf breite Nachfrage.
Wiederkehrende Erlöse
Relx verdient mit Datenbanken und Analysewerkzeugen für Juristen, Forscher, Versicherer und Banken, meist im Abonnement.
Stetiger Anstieg
Seit dem Dienstagsschluss bei 36,16 Euro hat die Aktie weitere 2,4 Prozent gewonnen.
Wenig Zollrisiko
Digitale Dienste sind von den US-Zollvorschlägen auf Waren kaum berührt.
Häufige Fragen zur Relx-Aktie
Warum ist die Relx-Aktie heute AEX Gewinner?
Die Aktie schloss 2,21 Prozent höher bei 37,04 Euro und folgte dem freundlichen Gesamtmarkt. Eine Unternehmensmeldung gab es nicht.
Wie lauten ISIN und WKN der Relx-Aktie?
ISIN GB00B2B0DG97, WKN A0M95J. Symbole: REN (Amsterdam), REL (London), RELX (New York).
Was macht Relx?
Relx bietet Informations- und Analysedienste an, unter anderem mit LexisNexis und Elsevier, und veranstaltet Messen.
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