Warum ist die Relx-Aktie heute AEX Gewinner?

Die Aktie schloss 2,21 Prozent höher bei 37,04 Euro und folgte dem freundlichen Gesamtmarkt. Eine Unternehmensmeldung gab es nicht.

Wie lauten ISIN und WKN der Relx-Aktie?

ISIN GB00B2B0DG97, WKN A0M95J. Symbole: REN (Amsterdam), REL (London), RELX (New York).

Was macht Relx?

Relx bietet Informations- und Analysedienste an, unter anderem mit LexisNexis und Elsevier, und veranstaltet Messen.